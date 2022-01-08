Лучшие истории про жизненные испытания и их преодоление Подборка материалов The Village о сильных людях в 2021 году
2021-й, кажется, был проще 2020-го, но легким он от этого не стал. Мы собрали лучшие истории за год о людях, которым пришлось особенно тяжело, но они не сдались.
День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестомПодробнее
Активистка и мундеп Басманного района Люся Штейн с конца января провела два месяца под домашним арестом по «санитарному делу». Потом еще пять по нему же — под чуть более мягким «запретом определенных действий» — суд разрешил Штейн выходить из дома с 06:00 до 20:00. За это время Люся успела сходить на рейв, убежать от полиции после маникюра и отметить день рождения в спецприемнике. The Village попросил Люсю Штейн рассказать о тайных встречах с Машей Алехиной, поездках в автозаке и других приключениях, которые произошли с ней за семь месяцев ареста.
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. ВообщеПодробнее
Шаведдинов стал практически единственным на планете человеком, который пропустил 2020 год. Вечером 23 декабря полицейские болгаркой вскрыли дверь его съемной квартиры и увезли в армию буквально на край света — на архипелаг Новая Земля. Большую часть службы он просидел в «бочке» — радиотехническом посту рядом с ядерным полигоном. Без телефона, интернета, телевизора и какой-либо другой связи. Кроме почты, которая доходила не всегда. Руслан, по сути, первый политический солдат в России. Это как политзаключенный, только когда вместо тюрьмы тебя насильно отправляют служить.
Спецкор The Village Алена Дергачева узнала, как он справлялся со страшными ледяными ветрами, считал секунды, пек хлеб, готовил мороженое, бегал от белых медведей и дружил с собаками — настоящими героями Арктики.
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»Подробнее
В России принято крестить детей в детстве, не дожидаясь, пока они вырастут и смогут сформировать свое мнение о вере, религии и Боге. Порой такие случаи приводят к изгнанию бесов из 14-летней девочки, запрету веселиться, общаться с мальчиками и смотреть «Гарри Поттера». Как следствие — к тревожно-депрессивному расстройству во взрослом возрасте. The Village поговорил с девушкой, которая 13 лет провела в протестантской церкви «Благая весть», где под веселый рок десятки людей говорят на выдуманных языках, а общение с нерелигиозными людьми называют злом.
«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами» Как учительница математики из-за болезни потеряла способность ходить и говорить, но нашла новую работуПодробнее
Тело Натальи отказывало постепенно в течение восьми лет. Сейчас ей даже нельзя жевать твердую еду — салаты, макароны и рыба должны быть пропущены через блендер. The Village публикует историю Натальи, 52-летней учительницы математики из Подмосковья, которая продолжает работать и любить мир, несмотря на диагноз.
Без «ОВД-Инфо» у нас было бы в десятки раз больше уголовных дел Григорий Охотин — о том, как его проект за десять лет вырастил гражданское общество в РоссииПодробнее
5 декабря «ОВД-Инфо» исполнилось десять лет, но настроение у сотрудников не праздничное: Генпрокуратура за системное нарушение закона об иноагентах и «признаки экстремизма» требует ликвидировать «Мемориал» — главного партнера «ОВД-Инфо», без которого проекту будет гораздо сложнее работать. The Village поговорил с основателем проекта Григорием Охотиным о том, как всего за десятилетие «ОВД-Инфо» убедил россиян в том, что бороться за свои права возможно, а главное — необходимо.
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь История одного экосаботажаПодробнее
Сотни гектаров леса под Петербургом вырубают, чтобы построить порт. В середине осени рядом с вырубкой активисты из разных городов разбили палаточный лагерь. Они просят не указывать даже примерное число протестующих и практикуют «тактику экосаботажа, которая заключается в физическом препятствовании работе техники», поясняет одна из участниц лагеря. Рассказываем, как устроен лагерь «Нет экоциду» и почему в нем нет местных жителей.
Люди, которые победили депрессиюПодробнее
Россия занимает четвертое место в мире по уровню тревожности и депрессии. Здесь депрессия минимум у каждого десятого. Часто людям, которые долго пытаются справиться с заболеванием, кажется, что выхода из депрессии нет. Но в 60–70 % случаев ремиссия все-таки наступает. Мы поговорили с тремя людьми, которым удалось выйти из депрессии, и спросили у них как.
«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»Подробнее
Много ли вы знаете о шизофрении? Какие у нее бывают формы? Знаете, чем отличается простая форма от параноидной? А гебефреническая от кататонической? Знаете, что 20 миллионов человек живут с шизофренией? А кто вообще такой человек с шизофренией? Тот, кому кажется, что за ним следят? Тот, кто слышит голоса? Тот, кого вы не видите на улице, потому что он лежит в психиатрической больнице? Или все-таки видите?
Мы пообщались с москвичкой Кариной Милениной о том, как у нее появилось заболевание, сколько голосов она слышит, что такое бред отношения, каково вести тикток о шизофрении и почему она такой же человек, как и вы.
Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в МуринеПодробнее
Роман вырос в детдоме. До этого он с трех лет жил с цыганами, потому что родители выгнали его из дома. В разговоре с The Village Рома рассказал об агрессии и отношении к ВИЧ-положительным людям со стороны детдомовских воспитателей, алкоголизме, десяти братьях и сестрах, ориентации, двух суицидах и желании стать значимым взрослым.
Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городеПодробнее
В начале 2014 года Алексей был обычным петербургским тинейджером без особых проблем со здоровьем. А летом он стал терять зрение. Осенью врачи поставили диагноз «атрофия зрительных нервов Лебера» — относительно редкая и на сегодня неизлечимая болезнь. В конце года Алексей сидел дома на Богатырском проспекте и грустил.
А потом решил, что жизнь продолжается. Он читает рэп, а в 2020 году петербуржец завел просветительский аккаунт в тиктоке VLL.NIGHT. В интервью The Village Алексей рассказал, как терял зрение и лечился у гадалок, почему не пользуется шрифтом Брайля, как выглядит его мир и каким образом он ездил на свидания с девушкой.
Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах «Время решимости и время заключения»Подробнее
Этот материал мы готовили, ожидая новых митингов в поддержку Алексея Навального. Но 2 февраля состоялась последняя акция, на которую пришло гораздо меньше людей, чем на две предыдущие. Митинги закончились, а Алексей Навальный уехал в СИЗО во Владимирской области. Из-за его преследования Америка ввела санкции против России. А наш разговор с задержанными на митингах людьми превратился в документ эпохи, который показывает, насколько глубока пропасть между гражданским обществом и государством.
«Я сбежала из дома и не вернулась» История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьиПодробнее
Каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается насилию со стороны партнера. Одна из наиболее уязвимых групп — мигрантки. Причин несколько: языковой барьер, оторванность от семьи, страх осуждения, проблемы с документами — все это заставляет женщин молчать. Мадине (имя изменено по ее просьбе) 18 лет. Она родилась и выросла в России, куда ее родители переехали из Киргизии. Отец девушки периодически избивал мать Мадины, ее саму и младших братьев. Полгода назад она сбежала из дома и прекратила любое общение с родителями. The Village записал ее историю.
«Я живу с калоприемником» И не стесняюсь этогоПодробнее
Александра Куделина, улыбчивая 25-летняя девушка, живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, играет в большой теннис, много путешествует (даже в пандемию смогла выбить себе визу в Австрию) и воспитывает собаку, которая терпеть не может оставаться дома в одиночестве. Несколько лет назад Саше полностью удалили толстый кишечник из-за язвенного колита, хронического аутоиммунного воспалительного заболевания, и вывели илеостому — сделали отверстие на животе, через которое в калоприемник, бежевый дренажный мешочек, выходят естественные человеческие выделения.
Многие пациенты, прошедшие через подобные операции, воспринимают калоприемник как конец света: боятся осуждения, замыкаются, перестают выходить из дома. Но для Саши стома стала спасением. До нее, когда болезнь перешла в тяжелую стадию, она постоянно терпела мучительные боли и бегала в туалет по 20 раз в день. Сейчас она называет себя «дамочкой с пакетиком» и рассказывает о калоприемнике в инстаграме. The Village поговорил с Куделиной о жизни с инвалидностью, стигме по отношению к человеческим выделениям и реакции окружающих на стому.
Фотографии: обложка, 1 – Лена Цибизова, 2 – Марина Меркулова, 3, 4 – Виктор Юльев, 5 – Анастасия Лысковец