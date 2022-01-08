Лучшие истории про жизненные испытания и их преодоление

«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»

Много ли вы знаете о шизофрении? Какие у нее бывают формы? Знаете, чем отличается простая форма от параноидной? А гебефреническая от кататонической? Знаете, что 20 миллионов человек живут с шизофренией? А кто вообще такой человек с шизофренией? Тот, кому кажется, что за ним следят? Тот, кто слышит голоса? Тот, кого вы не видите на улице, потому что он лежит в психиатрической больнице? Или все-таки видите?

Мы пообщались с москвичкой Кариной Милениной о том, как у нее появилось заболевание, сколько голосов она слышит, что такое бред отношения, каково вести тикток о шизофрении и почему она такой же человек, как и вы.

Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в Мурине

Роман вырос в детдоме. До этого он с трех лет жил с цыганами, потому что родители выгнали его из дома. В разговоре с The Village Рома рассказал об агрессии и отношении к ВИЧ-положительным людям со стороны детдомовских воспитателей, алкоголизме, десяти братьях и сестрах, ориентации, двух суицидах и желании стать значимым взрослым.

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

В начале 2014 года Алексей был обычным петербургским тинейджером без особых проблем со здоровьем. А летом он стал терять зрение. Осенью врачи поставили диагноз «атрофия зрительных нервов Лебера» — относительно редкая и на сегодня неизлечимая болезнь. В конце года Алексей сидел дома на Богатырском проспекте и грустил.

А потом решил, что жизнь продолжается. Он читает рэп, а в 2020 году петербуржец завел просветительский аккаунт в тиктоке VLL.NIGHT. В интервью The Village Алексей рассказал, как терял зрение и лечился у гадалок, почему не пользуется шрифтом Брайля, как выглядит его мир и каким образом он ездил на свидания с девушкой.

Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах «Время решимости и время заключения»

Этот материал мы готовили, ожидая новых митингов в поддержку Алексея Навального. Но 2 февраля состоялась последняя акция, на которую пришло гораздо меньше людей, чем на две предыдущие. Митинги закончились, а Алексей Навальный уехал в СИЗО во Владимирской области. Из-за его преследования Америка ввела санкции против России. А наш разговор с задержанными на митингах людьми превратился в документ эпохи, который показывает, насколько глубока пропасть между гражданским обществом и государством.

«Я сбежала из дома и не вернулась» История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи

Каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается насилию со стороны партнера. Одна из наиболее уязвимых групп — мигрантки. Причин несколько: языковой барьер, оторванность от семьи, страх осуждения, проблемы с документами — все это заставляет женщин молчать. Мадине (имя изменено по ее просьбе) 18 лет. Она родилась и выросла в России, куда ее родители переехали из Киргизии. Отец девушки периодически избивал мать Мадины, ее саму и младших братьев. Полгода назад она сбежала из дома и прекратила любое общение с родителями. The Village записал ее историю.