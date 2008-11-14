Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Как выбрать качественный глазированный сырок

В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Как выбрать качественный глазированный сырок

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Гостей «Рыбной недели» научат готовить десерты с «Титаника»

На площадках фестиваля также пройдет более 100 спектаклей

Гостей «Рыбной недели» научат готовить десерты с «Титаника»

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

3 десерта из шоколада
3 десерта из шоколада Шоколадный пирог, суфле и брауни
3 десерта из шоколада

3 десерта из шоколада
Шоколадный пирог, суфле и брауни

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов

Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы
По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

«Макфа» запускает серию десертов

Открыв новое производство, компания планирует занять 3 % российского рынка десертов

«Макфа» запускает серию десертов

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями

Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»

В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки» Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки»

Как всё устроено: Свадебный фотограф
Как всё устроено: Свадебный фотограф Работающий на свадьбах фотограф анонимно рассказал The Village о том, как заработать полмиллиона рублей за съёмку, зачем валять жениха и невесту в грязи и что делать с пьяными родственниками.
Как всё устроено: Свадебный фотограф

Как всё устроено: Свадебный фотограф
Работающий на свадьбах фотограф анонимно рассказал The Village о том, как заработать полмиллиона рублей за съёмку, зачем валять жениха и невесту в грязи и что делать с пьяными родственниками.

Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.

Ароматное имбирное печенье

Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!

Бригадейро

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Апельсиновая панна-котта

Крем-брюле с масалой Если у вас вдруг есть дома много пряностей, их можно пустить в дело! Получается отличный порционный десерт к чаю/кофе. Для сладкоежек!

Крем-брюле с масалой

Грушевый тарт Элементарно, если дома ничего нет, кроме груш или яблок!

Грушевый тарт

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля

Печенье по-ковбойски Очень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.

Печенье по-ковбойски

Жареные бананы С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Жареные бананы

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему?

Брауни с орехами Я вообще к шоколаду более чем спокойна, но бывают такие моменты, когда даже мне хочется почувствовать слегка горьковатый вкус этой сладости

Брауни с орехами

Сезон винограда Если б я делала этот десерт из черного винограда, я назвала бы его как-нибудь поэтично. Например, "Арлекино" - за ассиметричный крой и несколько театральный вид. Но поскольку виноград здесь белый, пусть будет просто - "десерт из белого винограда в йогуртовом желе".

Сезон винограда

Огуречное варенье На днях задумалась, что делать с уймой огурцов, большая часть из которых уже начала перезревать и желтеть. Есть - невкусно, да и много, солить - тоже не хочется. И тут пришла мысль сделать варенье. В поисках подходящего рецепта был перерыт интернет, взято отовсюду понемногу, плюс импровизация, в результате получилось просто потрясающе - нежное варенье с цирусово - имбирным ароматом.

Огуречное варенье

Два легких десерта Наверное, один из самых легких - во всех смыслах слова - десертов. Буквально несколько минут на готовку и всего 170 ккал на порцию))

Два легких десерта

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых))) Есть великолепный и очень простой рецепт шоколадного фондю, который обязательно понравится всем сладкоежкам, особенно любителям нуттеллы.

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

На жаркий день Июль. Солнце. Жара.

На жаркий день

Нежный лимонный Название блюда я не вынесла в заголовок по одной причине - не вполне понятно, как корректно назвать ту потрясающую штуку, что вылезает из духовки. Ну, с виду - это пирог. Со стенками и песочно-печеньковым дном, а сверху - нежнейшее белоснежное суфле с тоньчайшей коричнево-карамельной корочкой.

Нежный лимонный

Кокосовое печенье Это самое простое в приготовлении печенье из всех, что я знаю, но при этом оно одно из самых вкусных! Для его приготовления нам понадобится:

Кокосовое печенье

Афродизиак для девушек Или страдающим диетой девушкам пост категорически противопоказан!

Афродизиак для девушек

Счастье есть Итак, леди и джентельмены, торт "Пьяная вишня"!Бисквит: 10 яиц, 2,5 стакана сахара, 2 стакана муки, 50 г какаоКрем: 50 г какао, 600 г сливочного масла, 6 столовых ложек молока, 3 столовые ложки сахара, 4 яйца, 2,5 стакана вишни, 0,5 стакана коньяка, 100 г шоколада, 2 пакетика ванильного сахара.Яйца взбиваю в эмалированной миске, добавляю сахар, взбиваю на пару до образования густой...

Счастье есть

Айс.Айс-айс,бэйби Так уж вышло,что с наступлением тепла,я первая стою в очереди за мороженным.Хотя и без тепла(зимой) я в очереди за мороженным первая.Но вкуснее магазинного мороженного только домашнее-этим и займёмся.

Айс.Айс-айс,бэйби

Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))

Маковый тортик с сливочным кремом

Чизкейк-обманка) фото Н. Белоцерковская

Чизкейк-обманка)

Японские профитроли в центре Москвы Откровение дня: японские профитроли рядом с метро Кропоткинская.

Японские профитроли в центре Москвы

Парфе с грецкими орехами и медом
Парфе с грецкими орехами и медом По вкусу парфе напоминает мороженое. Это оптимальный вариант, когда хочется сладкого, но не хочется заморачиваться с выпечкой, и вообще дико лень напрягаться (да, я очень ленивая, но покушать люблю). Готовится очень просто.
Парфе с грецкими орехами и медом

Парфе с грецкими орехами и медом
По вкусу парфе напоминает мороженое. Это оптимальный вариант, когда хочется сладкого, но не хочется заморачиваться с выпечкой, и вообще дико лень напрягаться (да, я очень ленивая, но покушать люблю). Готовится очень просто.

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)

Особо-творожное удовольствие По сути, мы имеем дело с десертного рода запеканкой. Но это больше похоже на не чересчур фруктовый низкокалорийный (!) мусс, в порции не более 140 калорий.  Получается он очень нежным и приятным по консистенции.

Особо-творожное удовольствие

Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.

Сюрприз с яблоком

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО

Пасхальный Кулич Пока приближение весенней погоды совсем не чувствуется, а вот Воскресение Христово уже совсем скоро.

Пасхальный Кулич

Tartelette или аппетитное искусство Замечательная женщина Helen, родом из Франции. В настоящее время проживает в Америке. Хелен готовит восхитительные десерты и делает очень красивые и аппетитные фото своих творений и процесса их создания.

Tartelette или аппетитное искусство

Пудинг-ириска Это один из тех прекрасных десертов,которые почти не требуют времени на приготовление, а получаются настолько вкусными, что он них не оторваться )

Пудинг-ириска

Печеньки с m&m's Типичный американский рецепт.

Печеньки с m&m's

Десерт “BananaAcudjava” берется банан, нарезается кружочками;

Десерт “BananaAcudjava”

Блинчики по-французски Блинчики любят все, ну или почти все. Если уже надоело есть блины с икрой, сметанкой и вареньем, то вот вам рецепт. Послужит отличным завтраком или даже десертом для гостей.

Блинчики по-французски

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов       Дизайнеры из Нью-Йорка Мэри Мэтсон (Mary Matson) и Мэтт Эвен (Matt Even) изобрели оригинальный способ развлечься для любителей сладкого.         Они создали шоколад для игры в слова, которая называется “скраббл”. Суть игры проста: побеждает тот, кто из шоколадных кубиков с буквами составит максимальное количество слов.Таким образом, продукт не только удовдетворяет...

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов

Взрыв калорий!!! То что будет изложено ниже относится скорее к разряду десертов…нежели выпечки. Учтите, я заранее внес это поправку, так что прошу не бранить за данное несоответсвие:)

Взрыв калорий!!!

Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, шоколадного и орехового. Хочу представить вам простой рецепт счастья:

Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ