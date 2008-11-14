Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества
Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24
Как выбрать качественный глазированный сырок
В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам
На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow
Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле
Гостей «Рыбной недели» научат готовить десерты с «Титаника»
На площадках фестиваля также пройдет более 100 спектаклей
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет
Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое
Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00
В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
Здесь можно найти десять видов эклеров
В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie
Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов
Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
«Макфа» запускает серию десертов
Открыв новое производство, компания планирует занять 3 % российского рынка десертов
При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями
Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети
Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»
В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты