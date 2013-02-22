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Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества
Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Как выбрать качественный глазированный сырок

В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Как выбрать качественный глазированный сырок
В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира
Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас

Сладкий сезон: Что готовить из фруктов и ягод прямо сейчас
Сихарули, сорбет и карпаччо из инжира

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow

Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле

На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow
Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле

Гостей «Рыбной недели» научат готовить десерты с «Титаника»

На площадках фестиваля также пройдет более 100 спектаклей

Гостей «Рыбной недели» научат готовить десерты с «Титаника»
На площадках фестиваля также пройдет более 100 спектаклей

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет
Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

3 десерта из шоколада
3 десерта из шоколада Шоколадный пирог, суфле и брауни
3 десерта из шоколада

3 десерта из шоколада
Шоколадный пирог, суфле и брауни

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое
Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie
Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей
«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города

«Московское мороженое»: Двухметровые пингвины и белые медведи в центре города
The Village посмотрел, как выглядит город в дни фестиваля мороженого, символами которого выбрали пингвинов и медведей

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов

Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции

В I Like Wine и Beer&Brut сменились шеф-кондитер и меню десертов
Новым кондитером заведений стала Марина Соловьёва, которая окончила школу для шоколатье Valrhona во Франции

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

У торта «Москва» появился фирменный магазин
Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы
По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

«Макфа» запускает серию десертов

Открыв новое производство, компания планирует занять 3 % российского рынка десертов

«Макфа» запускает серию десертов
Открыв новое производство, компания планирует занять 3 % российского рынка десертов

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями

Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети

При кондитерской фабрике «Андерсон» открылся вагончик со сладостями
Цены в вагончике в среднем на 40 процентов ниже, чем в других точках сети

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»

В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты

Напротив московского зоопарка открылась «Кондитерская Олега Ильина»
В заведении можно купить пирожные, мармелад, шоколадные плитки, печенье, варенье, конфеты ручной работы, конфитюр и торты

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки» Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки»
Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.

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