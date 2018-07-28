У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции Самое время для ремонта, настолок и секса
Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
И жители других европейских стран
Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения И жители других европейских стран
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено) Однако в мэрии уже отвергли проект
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Вкусвилл» открыл первую детскую студию Ребенка в ней можно оставить на полдня
Любимые зарубежные сериалы россиян 62 % опрошенных смотрели хотя бы одно шоу
Самые популярные у россиян виды отдыха
Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны
Самые популярные у россиян виды отдыха Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах 69 % довольны тем, как провели праздники
В Москве построят 15 новых спортивных объектов
Горожанам станут доступны три новых футбольных поля
В Москве построят 15 новых спортивных объектов Горожанам станут доступны три новых футбольных поля
Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки
На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов
Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов
OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира
Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты
OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты
«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах
Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года
«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года
В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи
Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров