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Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

Как развлечь ребенка летом
ПРОМО
Как развлечь ребенка летом Если времени на это нет
Как развлечь ребенка летом
ПРОМО

Как развлечь ребенка летом
Если времени на это нет

Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО
Как устроены лотереи в XXI веке И можно ли в них выиграть миллионы
Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО

Как устроены лотереи в XXI веке
И можно ли в них выиграть миллионы

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции

Самое время для ремонта, настолок и секса

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции
Самое время для ремонта, настолок и секса

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

И жители других европейских стран

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
И жители других европейских стран

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»

31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО
31 августа: Чем заняться в последний день лета Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях
31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО

31 августа: Чем заняться в последний день лета
Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию
Ребенка в ней можно оставить на полдня

Любимые зарубежные сериалы россиян

62 % опрошенных смотрели хотя бы одно шоу

Любимые зарубежные сериалы россиян
62 % опрошенных смотрели хотя бы одно шоу

Самые популярные у россиян виды отдыха

Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны

Самые популярные у россиян виды отдыха
Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

69 % довольны тем, как провели праздники

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники

В Москве построят 15 новых спортивных объектов

Горожанам станут доступны три новых футбольных поля

В Москве построят 15 новых спортивных объектов
Горожанам станут доступны три новых футбольных поля

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки
На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира

Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира
Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах
Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи
Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве построят около 30 новых бассейнов

По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания

В Москве построят около 30 новых бассейнов
По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания

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