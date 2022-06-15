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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фотохостинг Pexels ограничил доступ для россиян
15 июня 2022

Фотохостинг Pexels ограничил доступ для россиян

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Как это сделали в Норвегии

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием

Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки

Их собирают, чтобы сделать большую выставку в следующем году

Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом

Сколько россиян не любят фотографироваться

ВЦИОМ также узнал, размещают ли они свои снимки в социальных сетях

Сколько россиян не любят фотографироваться

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана

Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»

В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана

На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции

Экспозиция продлится с 11 января по 31 марта

На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции

Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей

Сторонние приложения могли получать доступ к закрытым изображениям

Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma

Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Сделать фото можно прямо в приложении

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга
Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга Фотограф и бариста Станислав Павленко — о том, как найти новизну в обычной люстре
Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга

Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга
Фотограф и бариста Станислав Павленко — о том, как найти новизну в обычной люстре

В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»

Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова

В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»

Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина
Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина Снимки домов как произведения искусства
Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина

Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина
Снимки домов как произведения искусства

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой
Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой Работы фотографа были обнаружены только в конце прошлого года
Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой

Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой
Работы фотографа были обнаружены только в конце прошлого года

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии «Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
«Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»

Космонавты подарят Музею Москвы фото города с орбиты

Снимки были сделаны с 2000 по 2017 год космонавтами на МКС

Космонавты подарят Музею Москвы фото города с орбиты

К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий

Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках

К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Темой рынка станет советское фотоискусство

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Интерактивные коллажи с дореволюционными фотографиями Москвы и Петербурга

Коллажи опубликовала газета The Guardian

Интерактивные коллажи с дореволюционными фотографиями Москвы и Петербурга

В Москве пройдет выставка фотографий Дениса Пила

Она будет открыта до 7 мая

В Москве пройдет выставка фотографий Дениса Пила

Большой театр оцифрует архивные материалы

В электронном виде представят афиши, фотографии и эскизы костюмов

Большой театр оцифрует архивные материалы

В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии

Организовать профессиональную фото- и видеосъемку в интерьерах библиотек можно будет с 1 ноября

В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии

Первый снег в Москве

Первый снег выпал в столице вечером 13 октября, как и обещали синоптики

Первый снег в Москве

Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса

Он отметил, что с блокировкой входов и выходов в таких ситуациях «следует быть аккуратным»

Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса

Пожар на складе в Гольянове

При тушении пожара на складе погибли до восьми пожарных

Пожар на складе в Гольянове

У метрополитена появилась собственная кофейня

Кофейня открылась на станции метро «Выставочная»

У метрополитена появилась собственная кофейня

Обновленная территория Бахрушинского музея

Фасадам здания театрального музея вернули исторический облик, а рядом разбили сад

Обновленная территория Бахрушинского музея

День знаний в школах Москвы

Фотографии пользователей соцсетей с торжественных мероприятий по случаю 1 сентября

День знаний в школах Москвы

Летний град в Москве

В Москве прошла гроза, во время который выпал необычно крупный град

Летний град в Москве

На станции «Комсомольская» появится терминал для печати фото из Instagram

Стоимость услуги составит 50 рублей

На станции «Комсомольская» появится терминал для печати фото из Instagram

В центре братьев Люмьер открылась выставка уличной фотографии Innervisions

Проект будет работать с 3 по 21 августа

В центре братьев Люмьер открылась выставка уличной фотографии Innervisions

Репетиция парада Победы

В Москве началась первая репетиция военного парада

Репетиция парада Победы

Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве

Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке

Метро запустит приложение с виртуальной библиотекой фотографий

В приложении можно будет увидеть архивные фотографии станций и вагонов столичной подземки

Метро запустит приложение с виртуальной библиотекой фотографий

В Москве появились цифровые двойники Ивана Грозного, Пушкина и Гагарина

Все они находятся в разных частях города

В Москве появились цифровые двойники Ивана Грозного, Пушкина и Гагарина

Московский зоопарк откроет три фотозоны за миллион рублей

Площадки для фотографирования откроют к новогодним праздникам

Московский зоопарк откроет три фотозоны за миллион рублей

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr

500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство
500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом

500рх: Как русский и украинец покорили Канаду фотосервисом
Канадский сервис 500рх вырос из «ЖЖ»-сообщества ru_foto. Его создатели хотели сделать удобный сервис для фотографов. Один из них покинул проект, а второму предстоит нелёгкая борьба за лидерство

Фотографии с места падения малазийского «Боинга-777»

Место крушения самолёта «Боинг-777», упавшего на территории Украины, в снимках зарубежных информагентств

Фотографии с места падения малазийского «Боинга-777»

Новосибирскую компанию оштрафовали на 720 000 рублей за кражу снимков для паблика

Её представители использовали фотографии Александра Рябкова, выдавая их за свои собственные

Новосибирскую компанию оштрафовали на 720 000 рублей за кражу снимков для паблика

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.

Фотографии не будут защищаться «антипиратским» законом

Тем не менее фотографы, как и раньше, смогут отстоять свои права через суд

Фотографии не будут защищаться «антипиратским» законом

Сделай селфшот: Как продвигать бренд через Instagram
Сделай селфшот: Как продвигать бренд через Instagram H&F поговорил с пятью предпринимателями, которые раскручивают свои товары в основном через социальную сеть обмена фотографиями, и выяснил, как они преуспели.
Сделай селфшот: Как продвигать бренд через Instagram

Сделай селфшот: Как продвигать бренд через Instagram
H&F поговорил с пятью предпринимателями, которые раскручивают свои товары в основном через социальную сеть обмена фотографиями, и выяснил, как они преуспели.

«Красивый Петербург» запустился в Москве

Сервис, позволяющий горожанам улучшать город, открыл филиал для москвичей.

«Красивый Петербург» запустился в Москве

Московские руферы откроют фотоагентство

Руферы Москвы откроют собственное урбан-фотоагентство Moscowviews.

Московские руферы откроют фотоагентство

Жителям Земли предложили запечатлеть свою жизнь для будущих поколений 15 мая в рамках всемирного проекта «Задержи мгновение для завтрашнего дня!» каждый желающий сможет заявить о себе и передать послание будущим поколениям посредством 10 фотографий.

Жителям Земли предложили запечатлеть свою жизнь для будущих поколений

Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.

Запеченные мидии с сыром и томатами

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Проект представит фотозарисовки повседневной жизни советского человека 1970-х гг. из архива Юрия Кривоносова.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Montenegro-trip Фотографии сделаные по ходу изучения Черногории вдоль побережья и вглубь континента

Montenegro-trip

Место покоя на набережных и узких улицах Чуть меньше двух лет назад я покинула москву и субботним рейсом без обратного билета отбыла в Прагу. Я летела в неизвестность, а обрела неведомое прежде чувство единения с городом и умиротворения

Место покоя на набережных и узких улицах

LONDON. Часть1. Город мостов ЛОНДОН.&nbsp;Да, я не хотела ехать в этот город.&nbsp;По ряду причин.&nbsp;

LONDON. Часть1. Город мостов

Милан — сделай это медленно Бонджорно. Хотя вы-то наверное уже давно проснулись. Италия кажется замедляет время. Ты прилетаешь и первые дни тебе кажется, что все в порядке. Но потом — оказывается, что ты опоздал на час, два или десять. Ты потряхиваешь наручные часы у уха, в надежде услышать пульс механизма и надежда оправдывается. Значит дело в чем-то другом. Идешь вдоль улицы, в окружении соблазняющих рецепторы...

Милан — сделай это медленно

Моды и их скутеры Ретро-скутеры сейчас - это в основном такие же средства передвижения, какие были у модов. Рокеры ездили на мотоциклах, а моды выбирали итальянские скутеры. Посмотрим, как выглядели в то время их мотороллеры:

Моды и их скутеры

Наш Шанхай. Много фотографий Наш Шанхай.

Наш Шанхай. Много фотографий

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ