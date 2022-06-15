Милан — сделай это медленно Бонджорно. Хотя вы-то наверное уже давно проснулись. Италия кажется замедляет время. Ты прилетаешь и первые дни тебе кажется, что все в порядке. Но потом — оказывается, что ты опоздал на час, два или десять. Ты потряхиваешь наручные часы у уха, в надежде услышать пульс механизма и надежда оправдывается. Значит дело в чем-то другом. Идешь вдоль улицы, в окружении соблазняющих рецепторы...