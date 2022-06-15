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Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля
В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана
Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»
На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции
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В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»
Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова
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Космонавты подарят Музею Москвы фото города с орбиты
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Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках
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В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии
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Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса
Он отметил, что с блокировкой входов и выходов в таких ситуациях «следует быть аккуратным»
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Фасадам здания театрального музея вернули исторический облик, а рядом разбили сад
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Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
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Тем не менее фотографы, как и раньше, смогут отстоять свои права через суд
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