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МЫ В СОЦСЕТЯХ

6 августа 2020

В Москве откроют гостиницу для людей с инвалидностью

Каким будет Дом связи на Новом Арбате
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6 августа 2020

Каким будет Дом связи на Новом Арбате

В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка

В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол

В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка

В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет

Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе

В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила

Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn

Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры

В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке

Объект планируют сдать в 2020–2021 годах

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

Новый отель должны были построить в этом году

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»

Документы также согласовали в министерстве культуры и столичном департаменте культурного наследия

В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»

Гостиницу РАНХиГС ждет реконструкция

Гостиница построена в 1984 году

Гостиницу РАНХиГС ждет реконструкция

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу

Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу

Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт

Мэрия одобрила проект

Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц

Больше всего нелегальных отелей в центральном округе

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц

На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»

Здание будет иметь четыре этажа

На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»

Как устроен отель
Как устроен отель Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки
Как устроен отель

Как устроен отель
Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки

Кинотеатр «Спутник» отреставрируют

Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»

Кинотеатр «Спутник» отреставрируют

Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия

Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века

Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро

В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро

Гостиницу «Белград» реконструируют

К зданию планируют надстроить двухэтажный ресторан

Гостиницу «Белград» реконструируют

Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу

Отель планируют оборудовать к чемпионату мира по футболу — 2018

Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник»

Местные жители протестуют

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник»

Гостиницу «Космос» эвакуировали из-за сообщения о бомбе (обновлено)

В правоохранительные органы поступила информация о заложенном в гостинице взрывном устройстве

Гостиницу «Космос» эвакуировали из-за сообщения о бомбе (обновлено)

Рядом с парком развлечений DreamWorks построят гостиницу в «сказочном» стиле

Площадь гостиничного комплекса составит около 25 тысяч квадратных метров

Рядом с парком развлечений DreamWorks построят гостиницу в «сказочном» стиле

Средняя цена номера в гостиницах Москвы

Сейчас московские гостиницы занимают второе место в рейтинге самых дорогих отелей России

Средняя цена номера в гостиницах Москвы

Мариинский театр откроет сеть гостиниц в Петербурге

Мариинский театр откроет сеть гостиниц в Петербурге. В одной из них, возможно, появится музей Лермонтова

Мариинский театр откроет сеть гостиниц в Петербурге

Capital Group построит отель в районе улицы Правды

Инвестиции в проект могут составить более €50 млн

Capital Group построит отель в районе улицы Правды

Гостиницу во Внукове откроют до конца года

У аэропорта Внуково до конца 2013 года откроют отель на 100 номеров с паркингом.

Гостиницу во Внукове откроют до конца года

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Мини-гостиницы в квартирах жилых домов могут легализовать

Министерство культуры подготовило законопроект, разрешающий не выводить отведённые под мини-отели помещения в нежилой фонд

Мини-гостиницы в квартирах жилых домов могут легализовать

Крымские предприниматели ищут деньги на достройку стартап-гостиницы «Итака»

Для окончания работ основателям проекта необходимо привлечь ещё $350 000-$400 000

Крымские предприниматели ищут деньги на достройку стартап-гостиницы «Итака»

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».

Гостиницу «Radisson Славянская» продали на аукционе

Московские власти продали на аукционе гостиницу «Radisson Славянская». Здание и земельный участок ушли с молотка за 5,27 миллиарда рублей.

Гостиницу «Radisson Славянская» продали на аукционе

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка

Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
Идеи для города: Гостиница из бетонных труб The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.
Идеи для города: Гостиница из бетонных труб

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.

Новое место: Хостел Dom Недалеко от метро «Курская» открылся просторный хостел на 26 человек, с умеренными ценами и без очередей в душ.

Новое место: Хостел Dom

В Москве может открыться первый официальный магазин Apple Магазин Apple собираются открыть в торговой галерее гостиницы «Москва»

В Москве может открыться первый официальный магазин Apple

Первые три этажа гостиницы «Москва» откроют в декабре Первые три этажа гостиницы «Москва», где разместятся торговый центр и подземная стоянка, будут открыты после реконструкции в декабре

Первые три этажа гостиницы «Москва» откроют в декабре

В чем гешефт? Думаю каждый из вас - тех кто ездил по стране(ам) - бронировали номера в отелях через интеренет, по телефону и как угодно еще, - задавали себе такой вопрос -

В чем гешефт?

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.
Куда поехать или проблемы жизни после смерти

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии
Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!