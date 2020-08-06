В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка
В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол
В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет
Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе
Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра
Реконструкцию планируют закончить к 2023 году
Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила
Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn
Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры
Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке
Объект планируют сдать в 2020–2021 годах
Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской
Новый отель должны были построить в этом году
В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами
В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест
В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»
Документы также согласовали в министерстве культуры и столичном департаменте культурного наследия
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу
Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста
Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт
Мэрия одобрила проект
На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»
Здание будет иметь четыре этажа
Как устроен отель Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки
Кинотеатр «Спутник» отреставрируют
Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»
Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия
Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века
У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро
В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура
Дом-книжку на Новом Арбате превратят в гостиницу
Отель планируют оборудовать к чемпионату мира по футболу — 2018
Гостиницу «Космос» эвакуировали из-за сообщения о бомбе (обновлено)
В правоохранительные органы поступила информация о заложенном в гостинице взрывном устройстве
Рядом с парком развлечений DreamWorks построят гостиницу в «сказочном» стиле
Площадь гостиничного комплекса составит около 25 тысяч квадратных метров
Средняя цена номера в гостиницах Москвы
Сейчас московские гостиницы занимают второе место в рейтинге самых дорогих отелей России
Мариинский театр откроет сеть гостиниц в Петербурге
Мариинский театр откроет сеть гостиниц в Петербурге. В одной из них, возможно, появится музей Лермонтова
Capital Group построит отель в районе улицы Правды
Инвестиции в проект могут составить более €50 млн
Гостиницу во Внукове откроют до конца года
У аэропорта Внуково до конца 2013 года откроют отель на 100 номеров с паркингом.
Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке
Мини-гостиницы в квартирах жилых домов могут легализовать
Министерство культуры подготовило законопроект, разрешающий не выводить отведённые под мини-отели помещения в нежилой фонд
Крымские предприниматели ищут деньги на достройку стартап-гостиницы «Итака»
Для окончания работ основателям проекта необходимо привлечь ещё $350 000-$400 000
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Гостиницу «Radisson Славянская» продали на аукционе
Московские власти продали на аукционе гостиницу «Radisson Славянская». Здание и земельный участок ушли с молотка за 5,27 миллиарда рублей.
Гостиница «Будапешт» ушла с молотка
Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.