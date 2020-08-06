Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.