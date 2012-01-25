На этой неделе в Подсосенском переулке, дом 21/5 открылся просторный хостел Dom на 26 человек, хозяева которого ориентировались на европейские стандарты мини-гостиниц и уверяют, что здесь толкучки и очередей в душ не будет.

Владельцы хостела, Маша и Костя, раньше часто сдавали свою квартиру на сайте Airbnb.com и мечтали открыть гостиницу. Знакомые ребят нашли здание на «Курской» и посоветовали взять его на вооружение. Маша и Костя сняли помещение, подготовили все документы, сделали ремонт, разработали фирменный стиль и открылись. За первые пять дней работы в Dom остановились четыре человека из России. Но есть уже и первые иностранные брони.





В хостеле семь жилых комнат: общая на 10 человек, женская на четверых, мужская на четверых и четыре на двоих. Есть кухня, столовая, душевые и прачечная. Очередей в душ быть не должно: 2 душевые комнаты и 2 туалета — оптимальное количество даже при полной загрузке. В общей комнате около каждой кровати висит штора, чтобы при желании можно было уединиться.

Ресепшен работает круглосуточно, поэтому заселиться можно в любое время. Во всем здании работает бесплатный Wi-Fi. С 8 до 11 утра в столовой предусмотрен завтрак из овсянки, мюсли, хлопьев, джема, меда, тостов и напитков, цена которого включена в стоимость проживания. В планах у создателей — разработать собственный путеводитель по городу и предлагать гостям экскурсии.

Мария Тимошенко и Константин Осинцев, создатели хостела Dom: «Раньше мы часто сдавали свою квартиру, когда уезжали куда-то. Потом поняли, что запросов много, у нас часто останавливались знакомые, и мы решили открыть хостел. Получилось так, что наши знакомые в это время искали себе помещение и им попалось это, на „Курской“. Им оно не подошло — предложили нам. Мы договорились с владельцем об аренде, на это ушел примерно месяц, еще за несколько месяцев сделали небольшой ремонт и буквально на днях открылись. Пока открывали хостел, столкнулись с бюрократией. Владельцы помещения потеряли копию договора, мы несколько месяцев его восстанавливали, также в хостеле не ловило телевидение и интернет, и нам пришлось постараться, чтобы они там появились».

Цены (за одну ночь):

Койка в общей комнате — 600 рублей

Койка в комнате на четверых — 750 рублей

Номер на двоих — 2 100 рублей

Страницы хостела на сайте Booking.com и Facebook