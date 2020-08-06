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6 августа 2020

В Москве откроют гостиницу для людей с инвалидностью

Каким будет Дом связи на Новом Арбате
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6 августа 2020

Каким будет Дом связи на Новом Арбате