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В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка

В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол

В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка
В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол

В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет

Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе

В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет
Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра
Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила

Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей

Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила
Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn

Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры

В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn
Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке

Объект планируют сдать в 2020–2021 годах

Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке
Объект планируют сдать в 2020–2021 годах

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской

Новый отель должны были построить в этом году

Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской
Новый отель должны были построить в этом году

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами
В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест

В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»

Документы также согласовали в министерстве культуры и столичном департаменте культурного наследия

В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»
Документы также согласовали в министерстве культуры и столичном департаменте культурного наследия

Гостиницу РАНХиГС ждет реконструкция

Гостиница построена в 1984 году

Гостиницу РАНХиГС ждет реконструкция
Гостиница построена в 1984 году

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель

Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель
Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу

Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу
Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста

Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт

Мэрия одобрила проект

Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт
Мэрия одобрила проект

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц

Больше всего нелегальных отелей в центральном округе

В Москве обнаружили 148 «серых» гостиниц
Больше всего нелегальных отелей в центральном округе

На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»

Здание будет иметь четыре этажа

На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»
Здание будет иметь четыре этажа

Как устроен отель
Как устроен отель Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки
Как устроен отель

Как устроен отель
Как происходит бронирование, о чем просят постояльцы, а также откуда берутся в номерах шампуни и подушки

Кинотеатр «Спутник» отреставрируют

Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»

Кинотеатр «Спутник» отреставрируют
Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»

Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия

Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века

Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия
Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро

В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро
В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура

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