В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка
В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол
В Сокольниках построят гостиницу, вдохновленную историей парка В ее силуэте, по словам авторов, угадывается парящий сокол
В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет
Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе
В Москве появится первая в стране гостиница для тяжелобольных детей. Вот какой она будет Больничную атмосферу развеют амфитеатр, кинотеатр, учебные классы и кафе
Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра
Реконструкцию планируют закончить к 2023 году
Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра Реконструкцию планируют закончить к 2023 году
Гостиницу «Пекин» вновь выставили на продажу. Китайская компания ее так и не купила
Стартовая цена лота — 5,6 миллиарда рублей
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Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn
Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры
В Москве построят первую в России гостиницу Toyoko Inn Проект 11-этажного здания одобрили эксперты Москомархитектуры
Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке
Объект планируют сдать в 2020–2021 годах
Какой будет гостиница в стиле сталинских высоток на Ленинградке Объект планируют сдать в 2020–2021 годах
Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской
Новый отель должны были построить в этом году
Hilton отказали в строительстве отеля на Тверской Новый отель должны были построить в этом году
В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами
В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест
В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест
В ЮНЕСКО одобрили проект гостиницы возле «Зарядья»
Документы также согласовали в министерстве культуры и столичном департаменте культурного наследия
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Гостиницу РАНХиГС ждет реконструкция Гостиница построена в 1984 году
Зачем в крупнейшем дореволюционном здании Москвы делают отель Главный архитектор Москвы и «Архнадзор» рассказали, что будет с Воспитательным домом
На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу
Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста
На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста
Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт
Мэрия одобрила проект
Связанная с Кобзоном структура построит в Москве гостиницу и музыкальный институт Мэрия одобрила проект
На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле»
Здание будет иметь четыре этажа
На «Цветном бульваре» построят гостиницу в «итальянском стиле» Здание будет иметь четыре этажа
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Кинотеатр «Спутник» отреставрируют
Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»
Кинотеатр «Спутник» отреставрируют
Реконструкция будет идти в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»
Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия
Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века
Зданию гостиницы XIX века в Камергерском переулке вернули статус объекта культурного наследия Гостиница Ипполита Шевалье — единственное сохранившееся в Москве здание отеля XIX века
У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро
В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура