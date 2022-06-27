«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно» Яна Казанцева (Вхоре, Nazlo) — о жизни в Тбилиси и помощи украинцам
Новые эмигрантские медиа, которые стоит почитать Paper Kartuli, «Рубежи», Tbilisi Pike и другие локальные проекты о жизни в Грузии и Армении
«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
«Если надкусить грушу, почувствуешь, что она твердая, как скала»: Отрывок из книги «Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили
Как обычный физрук из Подмосковья делал акции с Pussy Riot, стал журналистом и заинтересовал ФСБ
Как украинские и русские волонтеры объединились, чтобы спасать беженцев из российских фильтрационных лагерей
Грузия с 1 марта разрешит въезд россиянам с отрицательными тестами на COVID-19. До этого пускали только после прививки
Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию
Обещанные компенсации перевозчики так и не получили
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией
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Москвичи, которые переехали в Грузию О жизни в Тбилиси и протестах
«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов
Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей
МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии
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InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии
Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»
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