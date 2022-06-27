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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Глава СГБ Грузии: Российские туристы не угрожают безопасности страны

Глава СГБ Грузии: Российские туристы не угрожают безопасности страны

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

Жители Грузии требуют ввести визовый режим с Россией. Петицию подписали 18 тысяч человек

Жители Грузии требуют ввести визовый режим с Россией. Петицию подписали 18 тысяч человек

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»
«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно» Яна Казанцева (Вхоре, Nazlo) — о жизни в Тбилиси и помощи украинцам
«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»

«У грузин есть все основания относиться к нам пристрастно»
Яна Казанцева (Вхоре, Nazlo) — о жизни в Тбилиси и помощи украинцам

Новые эмигрантские медиа, которые стоит почитать
Новые эмигрантские медиа, которые стоит почитать Paper Kartuli, «Рубежи», Tbilisi Pike и другие локальные проекты о жизни в Грузии и Армении
Новые эмигрантские медиа, которые стоит почитать

Новые эмигрантские медиа, которые стоит почитать
Paper Kartuli, «Рубежи», Tbilisi Pike и другие локальные проекты о жизни в Грузии и Армении

Комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию

Комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию

Проект Gogol School запустит творческие программы в Грузии

Проект Gogol School запустит творческие программы в Грузии

«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию
«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию
«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию

«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей
27 июня 2022

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за дождей

Участницу Pussy Riot Ольгу Борисову отпустили из отдела полиции в Амстердаме
обновлено21 июня 2022

Участницу Pussy Riot Ольгу Борисову отпустили из отдела полиции в Амстердаме

Грузия сняла антиковидные ограничения на въезд в страну
15 июня 2022

Грузия сняла антиковидные ограничения на въезд в страну

«Если надкусить грушу, почувствуешь, что она твердая, как скала»: Отрывок из книги «Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили
«Если надкусить грушу, почувствуешь, что она твердая, как скала»: Отрывок из книги «Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили
«Если надкусить грушу, почувствуешь, что она твердая, как скала»: Отрывок из книги «Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили

«Если надкусить грушу, почувствуешь, что она твердая, как скала»: Отрывок из книги «Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили

Россия открыла сухопутную границу с Грузией
18 мая 2022

Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Грузия не признает референдум в Южной Осетии
14 мая 2022

Грузия не признает референдум в Южной Осетии

Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии
Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии
Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии

Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии

Как обычный физрук из Подмосковья делал акции с Pussy Riot, стал журналистом и заинтересовал ФСБ
Как обычный физрук из Подмосковья делал акции с Pussy Riot, стал журналистом и заинтересовал ФСБ
Как обычный физрук из Подмосковья делал акции с Pussy Riot, стал журналистом и заинтересовал ФСБ

Как обычный физрук из Подмосковья делал акции с Pussy Riot, стал журналистом и заинтересовал ФСБ

15 апреля 2022

В Грузии перестали работать российские карты UnionPay

Как украинские и русские волонтеры объединились, чтобы спасать беженцев из российских фильтрационных лагерей
Как украинские и русские волонтеры объединились, чтобы спасать беженцев из российских фильтрационных лагерей
Как украинские и русские волонтеры объединились, чтобы спасать беженцев из российских фильтрационных лагерей

Как украинские и русские волонтеры объединились, чтобы спасать беженцев из российских фильтрационных лагерей

Перформанс в Тбилиси в память о погибших в Буче
Акция дня
7 апреля 2022

Перформанс в Тбилиси в память о погибших в Буче

«После нашего отъезда в России останется выжженное поле из путинистов»

«После нашего отъезда в России останется выжженное поле из путинистов»

«После нашего отъезда в России останется выжженное поле из путинистов»

«После нашего отъезда в России останется выжженное поле из путинистов»

В Грузии не обслуживают карты «Мир». Их прием для оплаты считается нарушением закона
19 марта 2022

В Грузии не обслуживают карты «Мир». Их прием для оплаты считается нарушением закона

На границе России и Грузии большая пробка
16 марта 2022

На границе России и Грузии большая пробка

10 марта 2022

Журналистов Давида Френкеля и Михаила Фишмана не впустили в Грузию

Цифра дня
7 марта 2022

Сколько россиян переехало в Грузию и Армению с начала «спецоперации»

25 мая 2021

С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы

24 февраля 2021

Грузия с 1 марта разрешит въезд россиянам с отрицательными тестами на COVID-19. До этого пускали только после прививки

29 января 2021

Грузия откроет въезд всем вакцинированным от коронавируса иностранцам

Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию

Обещанные компенсации перевозчики так и не получили

Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Там будут танцевать и дегустировать хинкали

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Грузия построит новую скоростную дорогу в Россию

Движение планируют открыть в 2023 году

Грузия построит новую скоростную дорогу в Россию

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Харчо, хачапури и сациви дома

В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией

Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»

В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в ГрузиюО жизни в Тбилиси и протестах

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в Грузию
О жизни в Тбилиси и протестах

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

Петицию подписали более 21 тысячи человек

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов

Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Ограничение начнет действовать 8 июля

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии

Их вызвало выступление депутата Госдумы

МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии

InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии

Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»

InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине Краткий гид по грузинскому вину
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Краткий гид по грузинскому вину

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»

Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве

В ресторане можно ежедневно позавтракать до 16:00

«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве

На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню

Гости также смогут посетить дегустацию вина и уроки грузинского языка

На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню

Сколько стоит жизнь в Тбилиси
Сколько стоит жизнь в Тбилиси Насколько дорого снять квартиру в модном районе, перекусить гигантской шаурмой и сходить в Театр марионеток Габриадзе
Сколько стоит жизнь в Тбилиси

Сколько стоит жизнь в Тбилиси
Насколько дорого снять квартиру в модном районе, перекусить гигантской шаурмой и сходить в Театр марионеток Габриадзе

«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси

В ролике снялись около 30 диджеев и продюсеров из разных стран

«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам

Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам

Проект InLiberty анонсировал набор в летнюю школу в Грузии

Для бесплатного участия нужно пройти конкурс эссе до 1 июля

Проект InLiberty анонсировал набор в летнюю школу в Грузии

Тбилиси: Секретный гид гедониста
Тбилиси: Секретный гид гедониста Где жить, есть и веселиться в постсоветской Калифорнии
Тбилиси: Секретный гид гедониста

Тбилиси: Секретный гид гедониста
Где жить, есть и веселиться в постсоветской Калифорнии

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

При повреждении канатной дороги на курорте Гудаури пострадали россияне

Из-за неполадки кресла подъемника скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга

При повреждении канатной дороги на курорте Гудаури пострадали россияне

«Победа» запустит рейсы в грузинский Кутаиси

Также лоукостер планирует летать из Москвы в Барнаул

«Победа» запустит рейсы в грузинский Кутаиси

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Лидер «Артподготовки» сообщил о получении политического убежища в Евросоюзе

Вячеслав Мальцев также посоветовал, куда лучше всего уезжать из России

Лидер «Артподготовки» сообщил о получении политического убежища в Евросоюзе

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Гостей научат готовить чурчхелу и другие традиционные блюда

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

С 19 сентября из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Тбилиси

Их открывает авиакомпания Pegas Fly

С 19 сентября из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Тбилиси

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ