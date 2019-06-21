МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии Их вызвало выступление депутата Госдумы
МИД России рекомендовал туристам, которые находятся в Грузии или только собираются туда, избегать мест скопления людей, а также проявлять бдительность. Причина такой рекомендации — в массовых протестах в Тбилиси.
Поводом для многотысячных протестов в столице Грузии стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило, что чиновник сел в кресло спикера парламента и обратился к ним на русском языке.
Участники акций требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Сегодня стало известно, что он покинет свой пост. Также они просили уволить руководителей службы госбезопасности и МВД и выступали с антироссийскими лозунгами. На митинге произошли столкновения с полицией — пострадали 240 человек, из которых 80 оказались полицейскими.
При этом протесты в Грузии продолжаются — на площадь перед парламентом снова вышли несколько тысяч человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже назвал митинг в Тбилиси «проявлением русофобии», а официальный представитель МИД Мария Захарова посчитала, что в Грузии осуществили «кошмарную провокацию».
Источник: МИД