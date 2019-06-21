МИД России рекомендовал туристам, которые находятся в Грузии или только собираются туда, избегать мест скопления людей, а также проявлять бдительность. Причина такой рекомендации — в массовых протестах в Тбилиси.



В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/4vKyk7ZgLc — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 21 июня 2019 г.

Поводом для многотысячных протестов в столице Грузии стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило, что чиновник сел в кресло спикера парламента и обратился к ним на русском языке.

Участники акций требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Сегодня стало известно, что он покинет свой пост. Также они просили уволить руководителей службы госбезопасности и МВД и выступали с антироссийскими лозунгами. На митинге произошли столкновения с полицией — пострадали 240 человек, из которых 80 оказались полицейскими.