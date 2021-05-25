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2021-05-25T12:04:41.000+03:00
25 мая 2021
С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы
2021-02-24T14:53:31.000+03:00
24 февраля 2021
Грузия с 1 марта разрешит въезд россиянам с отрицательными тестами на COVID-19. До этого пускали только после прививки
2021-01-29T19:48:56.000+03:00
29 января 2021
Грузия откроет въезд всем вакцинированным от коронавируса иностранцам
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