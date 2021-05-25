17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
25 мая 2021

С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы

24 февраля 2021

Грузия с 1 марта разрешит въезд россиянам с отрицательными тестами на COVID-19. До этого пускали только после прививки

29 января 2021

Грузия откроет въезд всем вакцинированным от коронавируса иностранцам