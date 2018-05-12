Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию
Обещанные компенсации перевозчики так и не получили
Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию Обещанные компенсации перевозчики так и не получили
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба» Там будут танцевать и дегустировать хинкали
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
Грузия построит новую скоростную дорогу в Россию Движение планируют открыть в 2023 году
В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией
Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»
В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»
Москвичи, которые переехали в Грузию О жизни в Тбилиси и протестах
Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией Петицию подписали более 21 тысячи человек
«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов
Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей
«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей
Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию Ограничение начнет действовать 8 июля
МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии
Их вызвало выступление депутата Госдумы
МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии Их вызвало выступление депутата Госдумы
InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии
Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»
InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»
«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»
Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии
«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед» Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии
В какие страны и города россияне ездят на зимовку
Зимовкой считается поездка от трех недель и больше
В какие страны и города россияне ездят на зимовку Зимовкой считается поездка от трех недель и больше
«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве
В ресторане можно ежедневно позавтракать до 16:00
«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве В ресторане можно ежедневно позавтракать до 16:00
На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню
Гости также смогут посетить дегустацию вина и уроки грузинского языка
На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню Гости также смогут посетить дегустацию вина и уроки грузинского языка
Сколько стоит жизнь в Тбилиси Насколько дорого снять квартиру в модном районе, перекусить гигантской шаурмой и сходить в Театр марионеток Габриадзе
«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси
В ролике снялись около 30 диджеев и продюсеров из разных стран
«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси В ролике снялись около 30 диджеев и продюсеров из разных стран
Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам
Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии