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Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию

Обещанные компенсации перевозчики так и не получили

Российские авиакомпании пожаловались на миллиардные убытки из-за запрета полетов в Грузию
Обещанные компенсации перевозчики так и не получили

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Там будут танцевать и дегустировать хинкали

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

Грузия построит новую скоростную дорогу в Россию

Движение планируют открыть в 2023 году

Грузия построит новую скоростную дорогу в Россию
Движение планируют открыть в 2023 году

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Харчо, хачапури и сациви дома

В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией

Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»

В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией
Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в ГрузиюО жизни в Тбилиси и протестах

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в Грузию
О жизни в Тбилиси и протестах

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

Петицию подписали более 21 тысячи человек

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией
Петицию подписали более 21 тысячи человек

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов

Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов
Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Ограничение начнет действовать 8 июля

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию
Ограничение начнет действовать 8 июля

МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии

Их вызвало выступление депутата Госдумы

МИД России посоветовал туристам быть осторожными из-за протестов в Грузии
Их вызвало выступление депутата Госдумы

InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии

Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»

InLiberty объявил конкурс эссе для участия в летней школе в Грузии
Тема сочинения: «Хорошее общество: По каким правилам мы живем и по каким хотим жить?»

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине Краткий гид по грузинскому вину
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Краткий гид по грузинскому вину

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»

Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»
Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

В какие страны и города россияне ездят на зимовку
Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве

В ресторане можно ежедневно позавтракать до 16:00

«Хачапури и вино»: Первая точка петербургской сети в Москве
В ресторане можно ежедневно позавтракать до 16:00

На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню

Гости также смогут посетить дегустацию вина и уроки грузинского языка

На грузинском фестивале в Москве установят виноградную давильню
Гости также смогут посетить дегустацию вина и уроки грузинского языка

Сколько стоит жизнь в Тбилиси
Сколько стоит жизнь в Тбилиси Насколько дорого снять квартиру в модном районе, перекусить гигантской шаурмой и сходить в Театр марионеток Габриадзе
Сколько стоит жизнь в Тбилиси

Сколько стоит жизнь в Тбилиси
Насколько дорого снять квартиру в модном районе, перекусить гигантской шаурмой и сходить в Театр марионеток Габриадзе

«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси

В ролике снялись около 30 диджеев и продюсеров из разных стран

«Fight, fight, fight»: Нина Кравиц, Buttechno и другие — в поддержку рейвов в Тбилиси
В ролике снялись около 30 диджеев и продюсеров из разных стран

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам

Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам
Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии

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