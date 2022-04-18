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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Харассмент» от Киры Ярмыш — история девушки, столкнувшейся с домогательствами на работе
Книга дня
18 апреля 2022

«Харассмент» от Киры Ярмыш — история девушки, столкнувшейся с домогательствами на работе

Ссылка дня
22 декабря 2021

Браузерная игра «Руки Прочь» о домогательствах в университете

21 декабря 2021

Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в харассменте

10 декабря 2021

Филолог Кобринский подал иск к ВШЭ. Преподаватели вуза рекомендовали студенткам не учиться у него из-за харассмента

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе

6 декабря 2021

Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте

обновлено10 августа 2021

Обвиненный в домогательствах и насилии сотрудник МГУ отстранен от работы

обновлено6 августа 2021

ВШЭ не будет проводить новую проверку в отношении преподавателя, обвиненного в домогательствах

7 июня 2021

Студентка Сеченовского университета рассказала о домогательствах со стороны врача больницы, где она практиковалась

Ссылка дня
обновлено5 ноября 2020

«Позовите Галю!» — карта с местами, где можно укрыться от домогательств и преследования

4 ноября 2020

Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте

Игрок «Что? Где? Когда?» продолжил карьеру, несмотря на обвинения в домогательствах. Несогласные уходят из клуба
Игрок «Что? Где? Когда?» продолжил карьеру, несмотря на обвинения в домогательствах. Несогласные уходят из клуба
Игрок «Что? Где? Когда?» продолжил карьеру, несмотря на обвинения в домогательствах. Несогласные уходят из клуба

Игрок «Что? Где? Когда?» продолжил карьеру, несмотря на обвинения в домогательствах. Несогласные уходят из клуба

2 ноября 2020

Михаил Скипский появился в эфире «Что? Где? Когда?» после обвинений в харассменте

Эксклюзив
7 сентября 2020

Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли

31 июля 2020

Сбербанк не стал увольнять Сергея Миненко после обвинений в харассменте

Точно не унижал женщин: Основатель «Мамихлапинатаны» Мостовщиков ответил на обвинения в харассменте

«Давайте привлечем медиаторов»

Точно не унижал женщин: Основатель «Мамихлапинатаны» Мостовщиков ответил на обвинения в харассменте

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в харассменте

Также его отстранили от любых мероприятий с участием молодежи

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в харассменте

«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах

Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой

«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах

В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш
В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш И унижает подчиненных
В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш

В лучших рюмочных Москвы начальство регулярно домогается барменш
И унижает подчиненных

Как противостоять домогательствам на работе
Как противостоять домогательствам на работе И зачем разрушать культуру молчания
Как противостоять домогательствам на работе

Как противостоять домогательствам на работе
И зачем разрушать культуру молчания

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Шеф-редактор «МБХ медиа» заявил об увольнении после обвинений в домогательствах

Вчерашний твиттерский тред задел все медиакомьюнити

Шеф-редактор «МБХ медиа» заявил об увольнении после обвинений в домогательствах

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке

#MeToo по-русски

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром

С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Правительство просят принять конвенцию против насилия

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Его составили выпускники СПбГУ

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Князев уверяет, что отношения были добровольными

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

«У нас право на харассмент внесено в устав»: Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах

Бывший пресс-секретарь Навального и анонимная общественная деятельница рассказали свои истории «Би-Би-Си»

«У нас право на харассмент внесено в устав»: Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах

«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии
«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии И как «дело сестер Хачатурян» может коснуться лично вас
«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии

«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии
И как «дело сестер Хачатурян» может коснуться лично вас

Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения

Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой

Россия не стала голосовать за конвенцию против домогательств на работе

Документ все равно приняли большинством голосов

Россия не стала голосовать за конвенцию против домогательств на работе

Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»

Спустя четыре месяца после ухода из-за обвинений в харассменте

Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»

Сколько сотрудников в России сталкивались с сексуальными домогательствами

Количество таких случаев сократилось за 11 лет в два раза

Сколько сотрудников в России сталкивались с сексуальными домогательствами

Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Колпаков принял решение минимизировать репутационный ущерб издания

Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Как пережить травлю и ее последствия

Как пережить травлю и ее последствияМоббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи

Как пережить травлю и ее последствия

Как пережить травлю и ее последствия
Моббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

«Трансперенси» призвала Госдуму принять кодекс депутатской этики

Соответствующие рекомендации содержались в Конвенции ООН от 2006 года

«Трансперенси» призвала Госдуму принять кодекс депутатской этики

Набор против харассмента «Анти-Cлуцкий»

Диктофон, брюки с высокой талией, перцовый баллончик и книга

Набор против харассмента «Анти-Cлуцкий»

Сайт о домогательствах депутата Слуцкого

На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте

Сайт о домогательствах депутата Слуцкого

Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке

Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств

Ее планировалось устроить 3 апреля на Манежной площади

Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств

Счетчик выступающих за отставку Слуцкого

Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии

Счетчик выступающих за отставку Слуцкого

Заявление против Слуцкого, анализ крови у водителей и рекорд доверия выборам

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Заявление против Слуцкого, анализ крови у водителей и рекорд доверия выборам

Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого

Открытое письмо направили и в другие влиятельные международные организации

Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого

У Госдумы проходят пикеты с призывом к Слуцкому сдать мандат

Акцию организовал профсоюз журналистов

У Госдумы проходят пикеты с призывом к Слуцкому сдать мандат

Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами

Акция может состояться 29 марта на Театральной площади

В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами

«РБК» отозвал работающих в Госдуме журналистов

Медиахолдинг выразил таким образом протест против решения о невиновности Слуцкого

«РБК» отозвал работающих в Госдуме журналистов

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Жалобы журналисток назвали спланированной акцией по дискредитации политика

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого

В это время в здании Госдумы проходило заседание комиссии по этике о домогательствах парламентария

Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого

Кадыров — о пристающих к Слуцкому девушках

По мнению главы Чечни, депутат помог России «в трудные дни»

Кадыров — о пристающих к Слуцкому девушках

Журналистка «Радио Свобода» обвинила в домогательствах Станислава Говорухина

Депутат предлагал взамен сексуальных отношений роль в кино

Журналистка «Радио Свобода» обвинила в домогательствах Станислава Говорухина

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International

У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

Три истории харассмента на работе

Три истории харассмента на работе«Он закрыл за собой дверь, зажал меня между ним и раковиной и начал дрочить»: Женщины о том, как к ним приставали телеведущий, врач и бар-менеджер

Три истории харассмента на работе

Три истории харассмента на работе
«Он закрыл за собой дверь, зажал меня между ним и раковиной и начал дрочить»: Женщины о том, как к ним приставали телеведущий, врач и бар-менеджер

Обвинившая Слуцкого журналистка рассказала об опасениях за свою безопасность

По словам Фариды Рустамовой, депутат имеет «могущественных друзей»

Обвинившая Слуцкого журналистка рассказала об опасениях за свою безопасность

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу журналистки «Дождя» в адрес Слуцкого

Контролировать ситуацию пообещал спикер Госдумы

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу журналистки «Дождя» в адрес Слуцкого

Продюсер «Дождя» открыто обвинила депутата Слуцкого в домогательствах

Дарья Жук подала жалобу в комиссию Госдумы по этике

Продюсер «Дождя» открыто обвинила депутата Слуцкого в домогательствах

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