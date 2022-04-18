«Харассмент» от Киры Ярмыш — история девушки, столкнувшейся с домогательствами на работе
Филолог Кобринский подал иск к ВШЭ. Преподаватели вуза рекомендовали студенткам не учиться у него из-за харассмента
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте
ВШЭ не будет проводить новую проверку в отношении преподавателя, обвиненного в домогательствах
Студентка Сеченовского университета рассказала о домогательствах со стороны врача больницы, где она практиковалась
«Позовите Галю!» — карта с местами, где можно укрыться от домогательств и преследования
Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте
Игрок «Что? Где? Когда?» продолжил карьеру, несмотря на обвинения в домогательствах. Несогласные уходят из клуба
Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли
Точно не унижал женщин: Основатель «Мамихлапинатаны» Мостовщиков ответил на обвинения в харассменте
«Давайте привлечем медиаторов»
Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в харассменте
Также его отстранили от любых мероприятий с участием молодежи
«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах
Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
Шеф-редактор «МБХ медиа» заявил об увольнении после обвинений в домогательствах
Вчерашний твиттерский тред задел все медиакомьюнити
Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром
С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным
Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)
Правительство просят принять конвенцию против насилия
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей
«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»
Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками
Князев уверяет, что отношения были добровольными
«У нас право на харассмент внесено в устав»: Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах
Бывший пресс-секретарь Навального и анонимная общественная деятельница рассказали свои истории «Би-Би-Си»
«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии И как «дело сестер Хачатурян» может коснуться лично вас
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
Россия не стала голосовать за конвенцию против домогательств на работе
Документ все равно приняли большинством голосов
Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»
Спустя четыре месяца после ухода из-за обвинений в харассменте
Сколько сотрудников в России сталкивались с сексуальными домогательствами
Количество таких случаев сократилось за 11 лет в два раза
Главный редактор «Медузы» подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении
Колпаков принял решение минимизировать репутационный ущерб издания
Как пережить травлю и ее последствияМоббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи
Как пережить травлю и ее последствия Моббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи
«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018
От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах
«Трансперенси» призвала Госдуму принять кодекс депутатской этики
Соответствующие рекомендации содержались в Конвенции ООН от 2006 года
Набор против харассмента «Анти-Cлуцкий»
Диктофон, брюки с высокой талией, перцовый баллончик и книга
Сайт о домогательствах депутата Слуцкого
На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте
Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств
Ее планировалось устроить 3 апреля на Манежной площади
Счетчик выступающих за отставку Слуцкого
Сервис учитывает уникальных пользователей, которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии
Заявление против Слуцкого, анализ крови у водителей и рекорд доверия выборам
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого
Открытое письмо направили и в другие влиятельные международные организации
У Госдумы проходят пикеты с призывом к Слуцкому сдать мандат
Акцию организовал профсоюз журналистов
Госдума без журналистов, домогательства Жириновского и закрытие Британского совета
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В центре Москвы планируется массовый пикет из-за скандала с домогательствами
Акция может состояться 29 марта на Театральной площади
«РБК» отозвал работающих в Госдуме журналистов
Медиахолдинг выразил таким образом протест против решения о невиновности Слуцкого
Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого
Жалобы журналисток назвали спланированной акцией по дискредитации политика
Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого
В это время в здании Госдумы проходило заседание комиссии по этике о домогательствах парламентария
Кадыров — о пристающих к Слуцкому девушках
По мнению главы Чечни, депутат помог России «в трудные дни»
Журналистка «Радио Свобода» обвинила в домогательствах Станислава Говорухина
Депутат предлагал взамен сексуальных отношений роль в кино
У Госдумы прошли пикеты против обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого
Акцию объявила правозащитная организация Amnesty International
Три истории харассмента на работе«Он закрыл за собой дверь, зажал меня между ним и раковиной и начал дрочить»: Женщины о том, как к ним приставали телеведущий, врач и бар-менеджер
Три истории харассмента на работе «Он закрыл за собой дверь, зажал меня между ним и раковиной и начал дрочить»: Женщины о том, как к ним приставали телеведущий, врач и бар-менеджер
Обвинившая Слуцкого журналистка рассказала об опасениях за свою безопасность
По словам Фариды Рустамовой, депутат имеет «могущественных друзей»
Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу журналистки «Дождя» в адрес Слуцкого
Контролировать ситуацию пообещал спикер Госдумы
Продюсер «Дождя» открыто обвинила депутата Слуцкого в домогательствах
Дарья Жук подала жалобу в комиссию Госдумы по этике