Россия не стала голосовать за конвенцию против домогательств на работе Документ все равно приняли большинством голосов
Международная организация труда (МОТ) одобрила конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. За принятие документа подали 439 голосов при семи против, представители России оказались в числе 30 воздержавшихся.
Под насилием и домогательствами документ понимает формы поведения, которые связаны с гендером человека и могут повлечь за собой причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда. Нормы конвенции затрагивают ситуации, связанные с насилием не только на рабочем месте, но и по пути до него, а также в командировках.
Россия направляла в МОТ более 80 поправок, которые могли существенно сузить сферу применения документа. Так, предлагалось не распространять конвенцию на работников без постоянного трудового договора, не стимулировать работодателей помогать жертвам домашнего насилия и заменить слово «гендер» на «мужчины и женщины». Эти поправки в документе не учли.
Представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что российская делегация конструктивно участвовала в работе над проектом документа. «Наши предложения носили рациональный характер. Они были направлены на то, чтобы устранить очевидные нестыковки с существующими нормами международного права», — пояснил дипломат.
Документ вступит в силу через 12 месяцев после его ратификации двумя странами — участницами Международной организации труда. Даже если российские власти в течение года не ратифицируют конвенцию, представитель России все равно будет обязан отчитываться в МОТ о ситуации с насилием в трудовой сфере и мерах по ее улучшению.
По данным Конфедерации труда России, до 30 % граждан говорят о проблеме гендерного насилия на работе. Профсоюзы и ученые НИУ ВШЭ считают, что российские законы не защищают жертв харассмента: как правило, жалобы на домогательства со стороны начальника попадают к нему же на стол.
В России тема сексуальных домогательств стала активно обсуждаться в прошлом году, когда три журналистки обвинили в харассменте главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Тогда комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот.
Источники: МОТ, ТАСС, «Коммерсантъ»
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Просто под маркой защиты чьих-то прав происходит циничное тоталитарное управление что людям делать, говорить и думать. Тем кто эту всю телегу прогоняет на справедливость наплевать, их задача миллиарды преумножать повышая эффективность рабочей силы, а рабочая сила эффективна, когда никто не трахается и когда женщины не рискуют забеременеть, а отдают свою жизнь корпорации
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