Международная организация труда (МОТ) одобрила конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. За принятие документа подали 439 голосов при семи против, представители России оказались в числе 30 воздержавшихся.

Под насилием и домогательствами документ понимает формы поведения, которые связаны с гендером человека и могут повлечь за собой причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда. Нормы конвенции затрагивают ситуации, связанные с насилием не только на рабочем месте, но и по пути до него, а также в командировках.

Россия направляла в МОТ более 80 поправок, которые могли существенно сузить сферу применения документа. Так, предлагалось не распространять конвенцию на работников без постоянного трудового договора, не стимулировать работодателей помогать жертвам домашнего насилия и заменить слово «гендер» на «мужчины и женщины». Эти поправки в документе не учли.

Представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что российская делегация конструктивно участвовала в работе над проектом документа. «Наши предложения носили рациональный характер. Они были направлены на то, чтобы устранить очевидные нестыковки с существующими нормами международного права», — пояснил дипломат.

