Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года
Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike
Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)
Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре
Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»
Выступления будут транслировать 25 апреля
На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры
Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе
В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа
Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля
«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов
Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music
Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе
Режиссером картины выступил Рома Жиган
Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore
Хедлайнером станет группа Outlawz
На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»
После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки
Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро Накануне выступления в Москве пионер жанра собрал плейлист специально для The Village
«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо» Анна Зосимова — об интернет-травле, эмпауэрменте и Луне
Все, что вы должны знать о русском рэпе Семь ключевых материалов The Village о хип-хопе в 2017 году
От Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года А также Степан Казарьян, Кедр Ливанский и другие
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi» Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном «Дети вообще не считывают постиронию»
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись
Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»Самый популярный рэпер «ВКонтакте» — о славе, ментальных проблемах и феминизме
Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27» Самый популярный рэпер «ВКонтакте» — о славе, ментальных проблемах и феминизме
«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»Кто входит во временное правительство российского хип-хопа
«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп» Кто входит во временное правительство российского хип-хопа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей
Спонсорами выступили банк «Тинькофф», BMW, букмекерская контора «Леон» и сервис знакомств Badoo
Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах
Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры» 19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах
«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту Мы попросили поклонников рэпера объяснить, чем же он им так нравится
На «Флаконе» пройдет автомобильный фестиваль «Листва»
В программе — выступления представителей хип-хоп-культуры