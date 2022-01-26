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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января
26 января 2022

Психоделия и хип-хоп: Фестиваль «Синестетик» состоится в «Успехе» 30 января

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок
16 февраля 2021

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок

20 августа 2020

Фестиваль Booking Machine объявил хедлайнеров

Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард
Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года
Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард

Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард
Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп

Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп
The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit

На территории выставки проходит неделя музыки

На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit

Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)

Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре

Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом

Один из десяти треков на английском языке

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»

Предварит выступление лекция о роли хип-хопа

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»

Новый альбом выходит 6 июня

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»

Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»

Выступления будут транслировать 25 апреля

Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»

Это уже третий сингл группы с начала года

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа

Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля

В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе

Режиссером картины выступил Рома Жиган

Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе

Хип-хоп-фестиваль Encore открыл продажу билетов

И объявил первых музыкантов

Хип-хоп-фестиваль Encore открыл продажу билетов

Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore

Хедлайнером станет группа Outlawz

Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»

После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»

Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро
Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро Накануне выступления в Москве пионер жанра собрал плейлист специально для The Village
Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро

Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро
Накануне выступления в Москве пионер жанра собрал плейлист специально для The Village

На территории завода «Арма» откроется хип-хоп-клуб G

Лицом заведения станет рэпер Guf

На территории завода «Арма» откроется хип-хоп-клуб G

Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского

Ролик на новую песню называется «Принц на белом»

Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского

«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо»
«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо» Анна Зосимова — об интернет-травле, эмпауэрменте и Луне
«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо»

«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо»
Анна Зосимова — об интернет-травле, эмпауэрменте и Луне

Все, что вы должны знать о русском рэпе
Все, что вы должны знать о русском рэпе Семь ключевых материалов The Village о хип-хопе в 2017 году
Все, что вы должны знать о русском рэпе

Все, что вы должны знать о русском рэпе
Семь ключевых материалов The Village о хип-хопе в 2017 году

От Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года
От Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года А также Степан Казарьян, Кедр Ливанский и другие
От Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года

От Face до Полины Музыки: Культурные герои 2017 года
А также Степан Казарьян, Кедр Ливанский и другие

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»
Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать

Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном «Дети вообще не считывают постиронию»
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном

Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном
«Дети вообще не считывают постиронию»

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
Творчество главного рэпера страны от А до Я

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись

Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»

Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»Самый популярный рэпер «ВКонтакте» — о славе, ментальных проблемах и феминизме

Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»

Face: «Люди хотят, чтобы я сдох в 27»
Самый популярный рэпер «ВКонтакте» — о славе, ментальных проблемах и феминизме

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»Кто входит во временное правительство российского хип-хопа

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»
Кто входит во временное правительство российского хип-хопа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Что такое биф, флип и низкий флекс

Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей

Спонсорами выступили банк «Тинькофф», BMW, букмекерская контора «Леон» и сервис знакомств Badoo

Выручку баттла Oxxxymiron с Гнойным оценили в 4–5 миллионов рублей

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»
19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах

«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту
«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту Мы попросили поклонников рэпера объяснить, чем же он им так нравится
«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту

«Ему 20, а он уже известный — мое уважение»: Фанаты Desiigner в очереди на Кузнецком Мосту
Мы попросили поклонников рэпера объяснить, чем же он им так нравится

На «Флаконе» пройдет автомобильный фестиваль «Листва»

В программе — выступления представителей хип-хоп-культуры

На «Флаконе» пройдет автомобильный фестиваль «Листва»

«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом
«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом «Тебя никто не воспринимает всерьез»
«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом

«Бабский рэп — действительно отстой»: Участницы рэп-баттлов о поединках с мужчинами и друг с другом
«Тебя никто не воспринимает всерьез»

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в ПетербургеОрганизаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге
Организаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперовЗамоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперов
Замоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Гид по фестивалю документального кино Beat
Гид по фестивалю документального кино Beat Европейское турне Motorama и личная жизнь Антона Корбейна, фанаты «Ленинграда» и взросление рок-звезд — 23 мая в Москве стартует фестиваль новых документальных фильмов о музыке.
Гид по фестивалю документального кино Beat

Гид по фестивалю документального кино Beat
Европейское турне Motorama и личная жизнь Антона Корбейна, фанаты «Ленинграда» и взросление рок-звезд — 23 мая в Москве стартует фестиваль новых документальных фильмов о музыке.

В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...

В Париже открылся Минибар