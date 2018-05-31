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Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард
Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года
Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард

Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард
Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike
Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге

Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп

Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп
The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit

На территории выставки проходит неделя музыки

На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit
На территории выставки проходит неделя музыки

Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)

Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре

Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)
Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом

Один из десяти треков на английском языке

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом
Один из десяти треков на английском языке

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»

Предварит выступление лекция о роли хип-хопа

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»
Предварит выступление лекция о роли хип-хопа

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»

Новый альбом выходит 6 июня

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»
Новый альбом выходит 6 июня

Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»

Выступления будут транслировать 25 апреля

Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»
Выступления будут транслировать 25 апреля

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»

Это уже третий сингл группы с начала года

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»
Это уже третий сингл группы с начала года

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры
Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа

Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля

В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа
Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов
Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе

Режиссером картины выступил Рома Жиган

Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе
Режиссером картины выступил Рома Жиган

Хип-хоп-фестиваль Encore открыл продажу билетов

И объявил первых музыкантов

Хип-хоп-фестиваль Encore открыл продажу билетов
И объявил первых музыкантов

Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore

Хедлайнером станет группа Outlawz

Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore
Хедлайнером станет группа Outlawz

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»

После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»
После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки

Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро
Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро Накануне выступления в Москве пионер жанра собрал плейлист специально для The Village
Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро

Egyptian Lover выбирает лучшие новинки электро
Накануне выступления в Москве пионер жанра собрал плейлист специально для The Village

На территории завода «Арма» откроется хип-хоп-клуб G

Лицом заведения станет рэпер Guf

На территории завода «Арма» откроется хип-хоп-клуб G
Лицом заведения станет рэпер Guf

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