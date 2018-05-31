Вечное возвращение: Как Лил Узи Верт снова выводит хип-хоп в авангард Инопланетяне, детство и дурацкие строчки на его первом альбоме за три года
Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike
Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге
Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге
Zavet — «Переворот»: Как фэшн-режиссер снял клип Boulevard Depo, а теперь сам пишет рэп The Village представляет первый полноценный клип на новый трек экспериментального хип-хоп-артиста
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко» Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
На бесплатном концерте на ВДНХ выступит Xzibit На территории выставки проходит неделя музыки
Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено)
Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре
Концерта Wu-Tang Clan в эти выходные не будет (обновлено) Хип-хоп-коллектив обещает приехать в декабре
«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом Один из десяти треков на английском языке
GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке» Предварит выступление лекция о роли хип-хопа
Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки» Новый альбом выходит 6 июня
Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура»
Выступления будут транслировать 25 апреля
Feduk, Saluki и Антоха MC выступят на онлайн-фестивале хип-хопа «Молодая культура» Выступления будут транслировать 25 апреля
Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик» Это уже третий сингл группы с начала года
На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры
Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе
На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе
В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа
Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля
В Vernissage пройдут бесплатные лекции о культуре хип-хопа Первая встреча, посвященная гневу, состоится 24 февраля
«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов
Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music
«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music
Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе
Режиссером картины выступил Рома Жиган
Оксимирон, «Хлеб» и Баста представят в «Октябре» фильм о русском хип-хопе Режиссером картины выступил Рома Жиган
Хип-хоп-фестиваль Encore открыл продажу билетов И объявил первых музыкантов
Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore
Хедлайнером станет группа Outlawz
Ко дню рождения Тупака в Москве организуют хип-хоп-фестиваль Encore Хедлайнером станет группа Outlawz
На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»
После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки