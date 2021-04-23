Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education
и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии Что читать, слушать и смотреть прямо сейчас
Lorde и Энджел Олсен, «Девять совсем незнакомых людей» и книга о женской депрессии Что читать, слушать и смотреть прямо сейчас
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции Чем заняться дома, пока на улице дожди
Сборник Habibi Funk, бенефис Джозефа Гордона-Левитта в «Мистере Кормане» и книга про разумные инвестиции Чем заняться дома, пока на улице дожди
Второй альбом Clairo, сериал про городок, где всё как в мюзикле 40-х, и книга про ЭКО Что слушать, смотреть и читать на этой неделе
Второй альбом Clairo, сериал про городок, где всё как в мюзикле 40-х, и книга про ЭКО Что слушать, смотреть и читать на этой неделе
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Совместная пластинка Savages и Primal Scream, корейский хоррор про экзорциста и дебютный роман Салли Руни Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Совместная пластинка Savages и Primal Scream, корейский хоррор про экзорциста и дебютный роман Салли Руни Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Tyler, the Creator, Shortparis и Modest Mouse, а также пара фильмов и книг на выходные Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Tyler, the Creator, Shortparis и Modest Mouse, а также пара фильмов и книг на выходные Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт А также удмуртский электрофолк и якутский хоррор
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Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Возвращение Migos, боевик с Анджелиной Джоли и книга про осознанность Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Эфиопский джаз, новый боевик Гая Ричи и книжный сериал «Кожа» А также Japanese Breakfast, фильм про Маржелу и книга «Все географические карты лгут»
Эфиопский джаз, новый боевик Гая Ричи и книжный сериал «Кожа» А также Japanese Breakfast, фильм про Маржелу и книга «Все географические карты лгут»
Второй альбом Black Midi, воссоединение «Друзей» и руководство для сценаристов Чем заняться дома в выходные
Второй альбом Black Midi, воссоединение «Друзей» и руководство для сценаристов Чем заняться дома в выходные
Книга Семеляка про Егора Летова, туарегский блюз и фильм про иммигранта-металлиста Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
Книга Семеляка про Егора Летова, туарегский блюз и фильм про иммигранта-металлиста Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
Новые St. Vincent и «Комсомольск», сериал с Юэном Макгрегором и книга о современной депрессии Рассказываем про лучшие новинки недели
Новые St. Vincent и «Комсомольск», сериал с Юэном Макгрегором и книга о современной депрессии Рассказываем про лучшие новинки недели
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