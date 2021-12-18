Что слушать

Леонид Федоров — Последний друг

Как верно заметили коллеги из «Фонтанки», новый альбом Леонида Федорова напоминает погоду под конец года — звучит щемяще и грустно, но очень красиво. Песни, как и обычно, Федоров написал на стихи Озерского. И хоть альбом и записан за последний год, никакой карантинной тоски в нем не чувствуется (и хорошо). Подробнее про все песни с альбома Федоров рассказал все той же «Фонтанке»: например, трек «Кукурузинка» он написал в Израиле во время майских бомбежек, а идея песни «Все, кто дороги» пришла Федорову в голову, когда он услышал псалом в Донском монастыре.

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Nazlo — кто убил?

Как все у nazlo, не очень длинный — всего пять треков — но бойкий релиз. На этот раз у мини-альбома есть идея-концепция: это история убийства, рассказанная тремя персонажами: убийцей, трупом и свидетелем. Ну, как в «Расёмоне». Летом вокалистка nazlo Яна Казанцева переехала в Грузию, поэтому альбом придумывали дистанционно, обмениваясь кусочками треков. Впрочем, для записи и сведения Яна все же приехала в Москву (а это для nazlo важно). Конечно, было бы интересно услышать от группы более масштабные релизы (раз уж группа обратилась к концептуальным альбомом), но, кажется, это противоречит ее идеалам — ковать пока горячо.

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Noize MC — Выход в город

Объемный, надрывный рок-альбом Нойза с амбицией «высказывания о России». Иван прорабатывает тему с нескольких сторон: где-то поет о себе, где-то придумывает героев, а где-то обращается к метафорам. Кому-то может не понравится манера Нойза — несмотря на блестящие вариативные аранжировки, не всегда очевидную структуру песен, от альбома все равно веет русским роком начала нулевых. Но здесь полно смелых высказываний, да и несмотря на некоторый гитарный пафос, альбом звучит серьезно и трагично — над ним как-будто и не хочется иронизировать. Большой текст про «Выход в город» написал Александр Горбачев, который услышал в нем исповедь своего поколения.

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