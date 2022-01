Что смотреть

«Станция одиннадцать»

Station Eleven

Экранизация книги, которую как будто снимают уже не в первый раз: снова постапокалипсис (конечно, эпидемия гриппа), снова хорошие выжившие бороздят Америку и натыкаются на плохих выживших. В центре сюжета группа бродячих актеров и музыкантов, которые, видимо, играют Шекспира для мародеров и строителей светлого будущего.

Почему на этот сериал не стоит закрывать глаза? Из-за создателей. Шоураннер Патрик Сомервилль сначала был штатным сценаристом «Оставленных» на HBO, а потом написал «Маньяка» для Netflix — оба сериала вполне могут считаться одними из лучших за последние годы. А режиссер Хиро Мурай, помимо прочего, снял (уже культовый) клип на «This Is America» для Childish Gambino.

«И просто так»

And Just Like That…

Возвращение «Секса в большом городе» не кажется чем-то сенсационным — в отличие от тех же «Друзей» герои сериала за последние двадцать лет собирались куда чаще, пусть и в формате фильмов. На этот раз, правда, легендарную четверку покинула Ким Кэтролл, отказавшись от роли Саманты. Продюсерам срочно пришлось придумывать, как это подать — в HBO пробурчали что-то вроде: «В сериале, как и в реальной жизни, пути друзей иногда расходятся, и это нормально».