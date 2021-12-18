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Выходные дома18 декабря 2021

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах Что слушать, читать и смотреть на выходных

АвторПаша Яблонский
Nazlo

Что слушать

Леонид Федоров — Последний друг

Как верно заметили коллеги из «Фонтанки», новый альбом Леонида Федорова напоминает погоду под конец года — звучит щемяще и грустно, но очень красиво. Песни, как и обычно, Федоров написал на стихи Озерского. И хоть альбом и записан за последний год, никакой карантинной тоски в нем не чувствуется (и хорошо). Подробнее про все песни с альбома Федоров рассказал все той же «Фонтанке»: например, трек «Кукурузинка» он написал в Израиле во время майских бомбежек, а идея песни «Все, кто дороги» пришла Федорову в голову, когда он услышал псалом в Донском монастыре.  

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Nazlo — кто убил?

Как все у nazlo, не очень длинный — всего пять треков — но бойкий релиз. На этот раз у мини-альбома есть идея-концепция: это история убийства, рассказанная тремя персонажами: убийцей, трупом и свидетелем. Ну, как в «Расёмоне». Летом вокалистка nazlo Яна Казанцева переехала в Грузию, поэтому альбом придумывали дистанционно, обмениваясь кусочками треков. Впрочем, для записи и сведения Яна все же приехала в Москву (а это для nazlo важно). Конечно, было бы интересно услышать от группы более масштабные релизы (раз уж группа обратилась к концептуальным альбомом), но, кажется, это противоречит ее идеалам — ковать пока горячо. 

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Noize MC — Выход в город

Объемный, надрывный рок-альбом Нойза с амбицией «высказывания о России». Иван прорабатывает тему с нескольких сторон: где-то поет о себе, где-то придумывает героев, а где-то обращается к метафорам. Кому-то может не понравится манера Нойза — несмотря на блестящие вариативные аранжировки, не всегда очевидную структуру песен, от альбома все равно веет русским роком начала нулевых. Но здесь полно смелых высказываний, да и несмотря на некоторый гитарный пафос, альбом звучит серьезно и трагично — над ним как-будто и не хочется иронизировать. Большой текст про «Выход в город» написал Александр Горбачев, который услышал в нем исповедь своего поколения. 

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«Станция одиннадцать»

Что смотреть

«Станция одиннадцать»

Station Eleven

Экранизация книги, которую как будто снимают уже не в первый раз: снова постапокалипсис (конечно, эпидемия гриппа), снова хорошие выжившие бороздят Америку и натыкаются на плохих выживших. В центре сюжета группа бродячих актеров и музыкантов, которые, видимо, играют Шекспира для мародеров и строителей светлого будущего.

Почему на этот сериал не стоит закрывать глаза? Из-за создателей. Шоураннер Патрик Сомервилль сначала был штатным сценаристом «Оставленных» на HBO, а потом написал «Маньяка» для Netflix — оба сериала вполне могут считаться одними из лучших за последние годы. А режиссер Хиро Мурай, помимо прочего, снял (уже культовый) клип на «This Is America» для Childish Gambino.

«И просто так»

And Just Like That…

Возвращение «Секса в большом городе» не кажется чем-то сенсационным — в отличие от тех же «Друзей» герои сериала за последние двадцать лет собирались куда чаще, пусть и в формате фильмов. На этот раз, правда, легендарную четверку покинула Ким Кэтролл, отказавшись от роли Саманты. Продюсерам срочно пришлось придумывать, как это подать — в HBO пробурчали что-то вроде: «В сериале, как и в реальной жизни, пути друзей иногда расходятся, и это нормально».

сериалы

«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты 

Читать

Что читать

Пчелы. Что человек и пчела значат друг для друга

Фридрих Хайнбух 

Читать

Все очень просто и понятно — перед вами большая книга про отношения человека и пчел: от древний легенд до прогнозов на будущее (например, считается, что вымирание будет означать конец человечества). 

Фотографии: обложка, 2 – HBO, 1 – Nazlo

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