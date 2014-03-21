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От одуванчиков до мухоморов: Петербургские повара — о дарах леса
Еда
От одуванчиков до мухоморов: Петербургские повара — о дарах лесаВиктория Мосина и Игорь Гришечкин рассказывают о редких грибах, травах и о том, как их собирать и готовить
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От одуванчиков до мухоморов: Петербургские повара — о дарах леса
Еда

От одуванчиков до мухоморов: Петербургские повара — о дарах леса Виктория Мосина и Игорь Гришечкин рассказывают о редких грибах, травах и о том, как их собирать и готовить

Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!»
Гид The Village
Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!» Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге
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Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!»
Гид The Village

Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!» Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гид The Village
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
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Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гид The Village

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow