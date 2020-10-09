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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»
«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку» Познакомьтесь с Саввой Зарубиным — он придумал собаку-русалку из новой коллекции шведского мебельного гиганта
«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»

«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»
Познакомьтесь с Саввой Зарубиным — он придумал собаку-русалку из новой коллекции шведского мебельного гиганта

Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке И его подружка Кисси-Мисси
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке

Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке
И его подружка Кисси-Мисси

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»

9 октября 2020

В России хотят сделать ГОСТ для экологичных игрушек. Сейчас маркировку «Эко» может использовать кто угодно

Детская серия с динозаврами от ИКЕА
Товар дня
13 августа 2020

Детская серия с динозаврами от ИКЕА

10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО
10 идей, как встретить весну всей семьей Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ
10 идей, как встретить весну всей семьей
ПРОМО

10 идей, как встретить весну всей семьей
Масленица, театральный фестиваль и мультфильмы в ЦДМ

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

Цены на куклы пока не известны

В России начнут продавать Барби с витилиго и протезами

Главная елка страны

90-летнее дерево привезли из Подмосковья

Главная елка страны

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

Не хотите ничего покупать — приходите поесть

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

Радуга в носках и маленький монстр: Коллекция игрушек ИКЕА по мотивам детских рисунков

Деньги от продаж очередной серии пойдут на благотворительность

Радуга в носках и маленький монстр: Коллекция игрушек ИКЕА по мотивам детских рисунков

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

Пока даже неизвестно, собираются ли создатели продавать новые игрушки в России

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральные куклы. Милонов уже собрался запретить их экспорт

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников

Петиция собрала более 50 тысяч подписей

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников

В «Цветном» открылся первый магазин Bunny Hill

До этого ретейлер пять лет работал в интернете

В «Цветном» открылся первый магазин Bunny Hill

По любому поводу и на разный бюджет: 24 детских подарка
По любому поводу и на разный бюджет: 24 детских подарка Список, который пригодится не только в феврале и марте
По любому поводу и на разный бюджет: 24 детских подарка

По любому поводу и на разный бюджет: 24 детских подарка
Список, который пригодится не только в феврале и марте

Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года
Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года Педиатры — о том, как выбирать занятия для малышей
Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года

Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года
Педиатры — о том, как выбирать занятия для малышей

Лучшие и худшие детские конструкторы по версии Роскачества

Всего эксперты закупили 20 торговых марок из разных стран

Лучшие и худшие детские конструкторы по версии Роскачества

Крупнейшая выставка плюшевых медведей Hello, Teddy пройдет в Москве

На экспозиции представят более 300 медведей из России, Англии, Японии и Германии

Крупнейшая выставка плюшевых медведей Hello, Teddy пройдет в Москве

Куклы Влас и Еник в коллекции Uniqlo Kaws x Sesame Street UT
Куклы Влас и Еник в коллекции Uniqlo Kaws x Sesame Street UT Очередной коллаб японского бренда и американского художника
Куклы Влас и Еник в коллекции Uniqlo Kaws x Sesame Street UT

Куклы Влас и Еник в коллекции Uniqlo Kaws x Sesame Street UT
Очередной коллаб японского бренда и американского художника

Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям
Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям Рюкзак для мамы, пеленка-кокон, сертификат на фотокнигу, коробка с косметикой и еще несколько вариантов
Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям

Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям
Рюкзак для мамы, пеленка-кокон, сертификат на фотокнигу, коробка с косметикой и еще несколько вариантов

Что такое сквиши и почему от них без ума дети и взрослые
Что такое сквиши и почему от них без ума дети и взрослые Игрушка-антистресс, сместившая спиннеры
Что такое сквиши и почему от них без ума дети и взрослые

Что такое сквиши и почему от них без ума дети и взрослые
Игрушка-антистресс, сместившая спиннеры

Старинная игрушечная посуда, найденная археологами в центре Москвы

Молочник, две чашки и три блюдца выполнены из расписного и глазурованного фарфора и фаянса

Старинная игрушечная посуда, найденная археологами в центре Москвы

Набор GoBrickMe от LEGO
Набор GoBrickMe от LEGO The Village рассказывает о хороших детских приобретениях
Набор GoBrickMe от LEGO

Набор GoBrickMe от LEGO
The Village рассказывает о хороших детских приобретениях

Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок

BrandMonitor выяснила, на что родители обращают внимание при покупке детских товаров

Сколько россиян отличают оригинальные игрушки от подделок

Одежда, пледы и игрушки с символикой «ВКонтакте»

Доставка товаров возможна по всей России

Одежда, пледы и игрушки с символикой «ВКонтакте»

Кукла L.O.L. Doll
Кукла L.O.L. Doll Как киндер-сюрприз, только большой, дорогой и без шоколада
Кукла L.O.L. Doll

Кукла L.O.L. Doll
Как киндер-сюрприз, только большой, дорогой и без шоколада

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек

Гостям покажут более 50 тысяч экземпляров со всего мира

В апреле на Тишинке пройдет выставка инопланетных кукол и плюшевых мишек

Под елку: Что подарить ребенку на Новый год
ПРОМО
Под елку: Что подарить ребенку на Новый год Сумеречная Искорка, кулаки Халка и еще восемь игрушек
Под елку: Что подарить ребенку на Новый год
ПРОМО

Под елку: Что подарить ребенку на Новый год
Сумеречная Искорка, кулаки Халка и еще восемь игрушек

Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне

В России открыли горячую линию по вопросам качества детских товаров к Новому году

Обратиться к специалистам можно по 18 декабря

В России открыли горячую линию по вопросам качества детских товаров к Новому году

Игрушка Fingerlings
Игрушка Fingerlings Альтернатива спиннерам от производителя роботов
Игрушка Fingerlings

Игрушка Fingerlings
Альтернатива спиннерам от производителя роботов

Нетрудное детство: Деревянные игрушки, которые делают в России
Нетрудное детство: Деревянные игрушки, которые делают в России Геоборды, балансиры, пазлы и некубики
Нетрудное детство: Деревянные игрушки, которые делают в России

Нетрудное детство: Деревянные игрушки, которые делают в России
Геоборды, балансиры, пазлы и некубики

Сеть магазинов Hamleys получила иски более чем на 30 миллионов рублей

Недовольство партнеров связано с задержками платежей

Сеть магазинов Hamleys получила иски более чем на 30 миллионов рублей

27 сентября. Главное в городе
27 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
27 сентября. Главное в городе

27 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla

Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России

Последний магазин сети закроется 1 сентября

Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России

Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на здоровье детей

Причиной проверки стала высокая популярность этих игрушек среди детей

Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на здоровье детей

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Россия отказалась от психологической экспертизы игрушек

ЕЭК отстояли Русалочку, Карлсона и ваньку-встаньку

Россия отказалась от психологической экспертизы игрушек

Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек

Российских детей лишат американского «оружия» и «Монополии»

Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек

«Яндекс.Маркет» проведет зимнюю распродажу

В ней примут участие около 5 тысяч магазинов

«Яндекс.Маркет» проведет зимнюю распродажу

Владелец прав на «Свинку Пеппу» подал 200 исков против российских компаний

Средняя сумма требований по ним колеблется от 20 до 50 тысяч рублей

Владелец прав на «Свинку Пеппу» подал 200 исков против российских компаний

«Яндекс.Маркет» 25–27 ноября устроит распродажу

Пользователи сервиса смогут купить со скидками технику, электронику, одежду и детские игрушки

«Яндекс.Маркет» 25–27 ноября устроит распродажу

В Москве откроются магазины Disney

В магазинах будет продавать игрушки, костюмы, детскую одежду и другие товары

В Москве откроются магазины Disney

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego

Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек
Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек The Village нашёл конструкторы, настольные игры и развивающие панно российского производства, которые хочется купить
Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек

Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек
The Village нашёл конструкторы, настольные игры и развивающие панно российского производства, которые хочется купить

Экспансия «Яндекс.Такси», интерес Google к Telegram и успехи Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Экспансия «Яндекс.Такси», интерес Google к Telegram и успехи Facebook

7 интернет-магазинов с хорошими предметами для детской
7 интернет-магазинов с хорошими предметами для детской The Village нашёл магазины, которые продают вещи российского производства или привозят их небольшими партиями из других стран
7 интернет-магазинов с хорошими предметами для детской

7 интернет-магазинов с хорошими предметами для детской
The Village нашёл магазины, которые продают вещи российского производства или привозят их небольшими партиями из других стран

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Дерево украсят фигурками лесных зверей и космонавтов

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве

Речь идёт об игрушках, которые будут признаны психологами опасными для развития детей

Запретить продажу «кукол-монстров» в Москве

Новое приложение Instagram, дефицит Lego и поиск инопланетян

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новое приложение Instagram, дефицит Lego и поиск инопланетян

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

Как организовать детскую в однокомнатной квартире
Как организовать детскую в однокомнатной квартире Дизайнер интерьеров Ануш Аракелян рассказывает The Village, где найти пространство для игр и сна ребёнка, если переехать в более просторную квартиру пока что не получается
Как организовать детскую в однокомнатной квартире

Как организовать детскую в однокомнатной квартире
Дизайнер интерьеров Ануш Аракелян рассказывает The Village, где найти пространство для игр и сна ребёнка, если переехать в более просторную квартиру пока что не получается

Эксперимент: Что купят на 5000 рублей дети и взрослые в самом большом детском магазине
Эксперимент: Что купят на 5000 рублей дети и взрослые в самом большом детском магазине Чего на самом деле хотят дети и что по этому поводу думают их родители и семейный психолог
Эксперимент: Что купят на 5000 рублей дети и взрослые в самом большом детском магазине

Эксперимент: Что купят на 5000 рублей дети и взрослые в самом большом детском магазине
Чего на самом деле хотят дети и что по этому поводу думают их родители и семейный психолог

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Своя игра: Как заработать на необычных товарах для детей Основательница мобильного салона красоты The MoSt и молодая мать — о предпринимателях, которые нашли своё место на рынке детских товаров

Своя игра: Как заработать на необычных товарах для детей

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса

Почему кукла Барби потеряла популярность
Почему кукла Барби потеряла популярность У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина
Почему кукла Барби потеряла популярность

Почему кукла Барби потеряла популярность
У производителя известных на весь мир сексапильных кукол компании Mattel трудные времена. The Village выяснил, в чём причина

Где покупать ёлочные игрушки
Где покупать ёлочные игрушки Crate & Barrel, Hoff, «Евродом» и новогодний базар в «Цветном» — мы выбрали 14 магазинов, где можно найти гирлянды, еловые венки и ёлочные украшения
Где покупать ёлочные игрушки

Где покупать ёлочные игрушки
Crate & Barrel, Hoff, «Евродом» и новогодний базар в «Цветном» — мы выбрали 14 магазинов, где можно найти гирлянды, еловые венки и ёлочные украшения

Как делают игрушки

Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Как делают игрушки

Как делают игрушки
The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ