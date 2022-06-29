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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ТАСС: IKEA пока не планирует продавать бизнес в России

ТАСС: IKEA пока не планирует продавать бизнес в России

IKEA решила ликвидировать российскую «дочку»

IKEA решила ликвидировать российскую «дочку»

IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа

IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа

«Яндекс Маркет» торгует подделками акул из IKEA. На них вместо бренда написано Shao Hui

обновлено

«Яндекс Маркет» торгует подделками акул из IKEA. На них вместо бренда написано Shao Hui

IKEA добавила в зону доставки десять городов России

IKEA добавила в зону доставки десять городов России

На «Яндекс Маркете» появились товары от поставщиков IKEA

На «Яндекс Маркете» появились товары от поставщиков IKEA

Видео дня: Сотрудник IKEA уничтожает сковородки бренда. В компании прокомментировали ролик

Видео дня: Сотрудник IKEA уничтожает сковородки бренда. В компании прокомментировали ролик

Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться
Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться Спойлер: это не так-то просто
Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться

Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться
Спойлер: это не так-то просто

IKEA возобновила онлайн-распродажу для россиян

обновлено

IKEA возобновила онлайн-распродажу для россиян

Сотрудники IKEA запустили акцию «Мы остаемся!» против увольнений

Сотрудники IKEA запустили акцию «Мы остаемся!» против увольнений

Роспотребнадзор проверит IKEA на нарушение прав потребителей

Роспотребнадзор проверит IKEA на нарушение прав потребителей

IKEA приостановила онлайн-распродажу в России

IKEA приостановила онлайн-распродажу в России

IKEA предложила оформлять заказы на распродаже через заявки — они почти сразу перестали работать

IKEA предложила оформлять заказы на распродаже через заявки — они почти сразу перестали работать

Сайт IKEA упал после старта финальной распродажи

Сайт IKEA упал после старта финальной распродажи

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
«Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»

IKEA продолжит инвестировать в дорогу под Петербургом, несмотря на уход из России
29 июня 2022

IKEA продолжит инвестировать в дорогу под Петербургом, несмотря на уход из России

IKEA предупредила торговые центры о расторжении договоров аренды
обновлено22 июня 2022

IKEA предупредила торговые центры о расторжении договоров аренды

На Wildberries начали продавать товары из IKEA
обновлено28 июня 2022

На Wildberries начали продавать товары из IKEA

Что происходит с торговыми центрами в России
Что происходит с торговыми центрами в России Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники
Что происходит с торговыми центрами в России

Что происходит с торговыми центрами в России
Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата
обновлено1 июня 2022

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
Для четырех человек, двух котов и собаки

Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок
21 декабря 2021

Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок

10 ноября 2021

IKEA не планирует повышать цены в России

Угроза
15 октября 2021

IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года

обновлено22 июля 2021

IKEA заявила, что не покупает незаконную древесину уже полгода

25 июня 2021

Ozon доставит жителям регионов России товары от IKEA

10 июня 2021

IKEA перешла на электронные чеки. Теперь система работает во всех магазинах России

Как будет выглядеть летняя pop-up веранда ИКЕА и Eggsellent
Галерея
25 мая 2021

Как будет выглядеть летняя pop-up веранда ИКЕА и Eggsellent

Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом
Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом Амфитеатр у Оккервиля, Климт в квартале Вена и фрикадельки в ресторане IKEA
Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом

Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом
Амфитеатр у Оккервиля, Климт в квартале Вена и фрикадельки в ресторане IKEA

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью
20 мая 2021

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
29 апреля 2021

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве

IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном
17 марта 2021

IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном

4 марта 2021

В Москве появится третья дизайн-студия IKEA. На этот раз в торговом центре «Щелковский»

Как освежить интерьер в квартире к весне
Как освежить интерьер в квартире к весне С минимальными затратами
Как освежить интерьер в квартире к весне

Как освежить интерьер в квартире к весне
С минимальными затратами

IKEA определилась с датой открытия у станции МЦК «Ростокино». Магазин заработает с 14 декабря
11 декабря 2020

IKEA определилась с датой открытия у станции МЦК «Ростокино». Магазин заработает с 14 декабря

8 декабря 2020

IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет

Открытие IKEA у станции МЦК «Ростокино» перенесли. Магазин должен был заработать 10 декабря
обновлено9 декабря 2020

Открытие IKEA у станции МЦК «Ростокино» перенесли. Магазин должен был заработать 10 декабря

25 ноября 2020

IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»

Генератор воспоминаний, который поможет выбрать аромат для дома от IKEA
Ссылка дня
6 ноября 2020

Генератор воспоминаний, который поможет выбрать аромат для дома от IKEA

В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)

Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля

В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk Что покупать в новом месте
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Что покупать в новом месте

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА

19 красивых и функциональных вещей

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки

С классическим сливочным соусом

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки

«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России

А еще Burger King и «Глория Джинс»

«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома

Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Как купить матрас: Большая инструкция
Как купить матрас: Большая инструкция Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
Как купить матрас: Большая инструкция

Как купить матрас: Большая инструкция
Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Простой способ найти себе новых друзей

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Очищающие воздух шторы из IKEA

Фотосинтез по-шведски

Очищающие воздух шторы из IKEA

Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA

Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов

Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA

IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности

Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины

IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)

Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов

В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

На это потратят миллиарды рублей

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом

Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
На самом деле жить экологично — это просто

В «Мега Химки» пройдет экологический уик-энд

На нем расскажут об ответственном потреблении

В «Мега Химки» пройдет экологический уик-энд

Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду

Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду
Много классных деталей и идей в одном интерьере

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА

12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ