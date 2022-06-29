IKEA предложила оформлять заказы на распродаже через заявки — они почти сразу перестали работать
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Что происходит с торговыми центрами в России Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом
Амфитеатр у Оккервиля, Климт в квартале Вена и фрикадельки в ресторане IKEA
IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
IKEA выпустит новый коллаб с современными художниками. На этот раз они осмысляют грань между искусством и дизайном
IKEA определилась с датой открытия у станции МЦК «Ростокино». Магазин заработает с 14 декабря
Открытие IKEA у станции МЦК «Ростокино» перенесли. Магазин должен был заработать 10 декабря
В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)
Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля
«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России
А еще Burger King и «Глория Джинс»
Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома
Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
Как купить матрас: Большая инструкция Как не ошибиться с выбором и как потом за ним ухаживать
Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA
Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов
IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности
Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)
Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов
В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом
Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА
12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее