В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)
Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля
В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено) Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля
Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА 19 красивых и функциональных вещей
Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки С классическим сливочным соусом
«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России
А еще Burger King и «Глория Джинс»
«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России А еще Burger King и «Глория Джинс»
Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома
Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?
Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA» Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA Простой способ найти себе новых друзей
Очищающие воздух шторы из IKEA Фотосинтез по-шведски
Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA
Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов
Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов
IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности
Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины
IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)
Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено) Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов
В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено) На это потратят миллиарды рублей
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом
Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
В «Мега Химки» пройдет экологический уик-энд На нем расскажут об ответственном потреблении
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА
12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек