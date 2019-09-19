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В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)

Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля

В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)
Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk Что покупать в новом месте
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Что покупать в новом месте

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА

19 красивых и функциональных вещей

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА
19 красивых и функциональных вещей

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки

С классическим сливочным соусом

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки
С классическим сливочным соусом

«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России

А еще Burger King и «Глория Джинс»

«Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс» попали в список системообразующих компаний России
А еще Burger King и «Глория Джинс»

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома

Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома
Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Простой способ найти себе новых друзей

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA
Простой способ найти себе новых друзей

Очищающие воздух шторы из IKEA

Фотосинтез по-шведски

Очищающие воздух шторы из IKEA
Фотосинтез по-шведски

Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA

Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов

Лимитированная коллекция экотоваров ручной работы от IKEA
Корзины, кашпо, вазы и текстиль из экологичных материалов

IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности

Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины

IKEA перестала продавать дорожные кружки из-за их токсичности
Покупателей просят прекратить их использовать и вернуть в магазины

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)

Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)
Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов

В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов
В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

На это потратят миллиарды рублей

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)
На это потратят миллиарды рублей

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом

Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд

IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом
Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
На самом деле жить экологично — это просто

В «Мега Химки» пройдет экологический уик-энд

На нем расскажут об ответственном потреблении

В «Мега Химки» пройдет экологический уик-энд
На нем расскажут об ответственном потреблении

Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду

Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду
Много классных деталей и идей в одном интерьере

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА

12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА
12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

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