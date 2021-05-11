11 мая 2021
К команде гастрономического лейбла Food Rec. присоединился проект индийской кухни «Осторожно, слон»
В Москве собираются открыть первую сеть индийских ресторанов
Первое заведение Curry Up может появиться в «Охотном Ряду» уже в следующем месяце
В «Сокольниках» пройдет День Индии
В программе — мастер-классы для взрослых и детей, кинопоказы и индийская еда
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
На Пятницкой улице открылся ресторан Мити Борисова «Бардели»
В ресторане подают ужины сетами
В универмаге «Цветной» открылся корнер индийской еды «Осторожно, слон!»
После 9 апреля точка переедет на шестой этаж
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»
За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии
Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда Шеф-повар бангкогского ресторана Gaggan (17-е место The World's 50 Best Restaurants, S. Pellegrino) Гагган Ананд рассказывает, как приготовить любимое карри его матери
Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда Шеф-повар бангкогского ресторана Gaggan (17-е место The World's 50 Best Restaurants, S. Pellegrino) Гагган Ананд рассказывает, как приготовить любимое карри его матери
Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар вегетарианской кулинарной мастерской «Москва-Дели» Сумит Рева Рагуванши рассказывает, как приготовить индийский завтрак
Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар вегетарианской кулинарной мастерской «Москва-Дели» Сумит Рева Рагуванши рассказывает, как приготовить индийский завтрак
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
Илья Тютенков о «Москва-Дели» Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.
Илья Тютенков о «Москва-Дели» Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.
Новое место: «Москва-Дели» Небольшая вегетарианская кулинарная мастерская, работающая только на ужины и по записи.
Новое место: «Москва-Дели» Небольшая вегетарианская кулинарная мастерская, работающая только на ужины и по записи.
Овощная самоса Манжила Мандала Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.
Овощная самоса Манжила Мандала Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.
Рецепты шефов: «Баттер Чикен» Шеф-повар петербургского индийского ресторана «Тандур» Рават Дхарам Сингх рассказал, как приготовить традиционную курицу тандури в сливочно-томатном соусе.
Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана
Видео-рецепт приготовления кичири Видео-рецепт приготовления кичири - индийское блюдо. Сбалансировано по составу, специям, подходит каждому, рекомендуется в качестве очистительной монодиеты.
Таматар панир малай (индийская кухня) Сейчас время, когда овощи доступны, а главное, наиболее полезны. Поэтому очень советую попробовать это блюдо сейчас, когда помидоры перестали напоминать полиуретан, а приобрели свой настоящий вкус и аромат, без помощи всяческих ядовитых штук. Также это блюдо вегетарианское, так как сыр используется безсычужный.