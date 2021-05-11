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МЫ В СОЦСЕТЯХ

К команде гастрономического лейбла Food Rec. присоединился проект индийской кухни «Осторожно, слон»
11 мая 2021

К команде гастрономического лейбла Food Rec. присоединился проект индийской кухни «Осторожно, слон»

В Москве собираются открыть первую сеть индийских ресторанов

Первое заведение Curry Up может появиться в «Охотном Ряду» уже в следующем месяце

В Москве собираются открыть первую сеть индийских ресторанов

В «Сокольниках» пройдет День Индии

В программе — мастер-классы для взрослых и детей, кинопоказы и индийская еда

В «Сокольниках» пройдет День Индии

Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве

Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве
Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

На Пятницкой улице открылся ресторан Мити Борисова «Бардели»

В ресторане подают ужины сетами

На Пятницкой улице открылся ресторан Мити Борисова «Бардели»

В универмаге «Цветной» открылся корнер индийской еды «Осторожно, слон!»

После 9 апреля точка переедет на шестой этаж

В универмаге «Цветной» открылся корнер индийской еды «Осторожно, слон!»

На Маросейке открылась ланчерия «Лафлафель»

Уклон в ресторане сделан на индийскую кухню

На Маросейке открылась ланчерия «Лафлафель»

На Маросейке откроется вторая ланчерия «Лафлафель»

Меню новой ланчерии будет индийским

На Маросейке откроется вторая ланчерия «Лафлафель»

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»

«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие

Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»

За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии

Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»

Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда
Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда Шеф-повар бангкогского ресторана Gaggan (17-е место The World's 50 Best Restaurants, S. Pellegrino) Гагган Ананд рассказывает, как приготовить любимое карри его матери
Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда

Индийское карри на кокосовом молоке шеф-повара Гаггана Ананда
Шеф-повар бангкогского ресторана Gaggan (17-е место The World's 50 Best Restaurants, S. Pellegrino) Гагган Ананд рассказывает, как приготовить любимое карри его матери

Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром
Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар вегетарианской кулинарной мастерской «Москва-Дели» Сумит Рева Рагуванши рассказывает, как приготовить индийский завтрак
Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром

Завтраки дома: Индийская каша упма с лепёшками и паниром
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар вегетарианской кулинарной мастерской «Москва-Дели» Сумит Рева Рагуванши рассказывает, как приготовить индийский завтрак

Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели» The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске
Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»

Индийские скалка и деревянная доска повара Оба из «Москва-Дели»
The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. В третьем выпуске — повар «Москва-Дели» об индийских cкалке и деревянной доске

Новый повар из Непала в «Москва-Дели»

В «Москва-Дели» начал работать ещё один повар из Индии

Новый повар из Непала в «Москва-Дели»

Илья Тютенков о «Москва-Дели»
Илья Тютенков о «Москва-Дели» Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.
Илья Тютенков о «Москва-Дели»

Илья Тютенков о «Москва-Дели»
Ресторатор Илья Тютенков рассказал The Village о «Москва-Дели», вегетарианской кулинарной мастерской, где готовят вкусную индийскую еду.

Новое место: «Москва-Дели»
Новое место: «Москва-Дели» Небольшая вегетарианская кулинарная мастерская, работающая только на ужины и по записи.
Новое место: «Москва-Дели»

Новое место: «Москва-Дели»
Небольшая вегетарианская кулинарная мастерская, работающая только на ужины и по записи.

Овощная самоса Манжила Мандала
Овощная самоса Манжила Мандала Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.
Овощная самоса Манжила Мандала

Овощная самоса Манжила Мандала
Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.

Рецепты шефов: «Баттер Чикен» Шеф-повар петербургского индийского ресторана «Тандур» Рават Дхарам Сингх рассказал, как приготовить традиционную курицу тандури в сливочно-томатном соусе.

Рецепты шефов: «Баттер Чикен»

Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана

Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской

Видео-рецепт приготовления кичири Видео-рецепт приготовления кичири - индийское блюдо. Сбалансировано по составу, специям, подходит каждому, рекомендуется в качестве очистительной монодиеты.

Видео-рецепт приготовления кичири

Таматар панир малай (индийская кухня) Сейчас время, когда овощи доступны, а главное, наиболее полезны. Поэтому очень советую попробовать это блюдо сейчас, когда помидоры перестали напоминать полиуретан, а приобрели свой настоящий вкус и аромат, без помощи всяческих ядовитых штук. Также это блюдо вегетарианское, так как сыр используется безсычужный.

Таматар панир малай (индийская кухня)