Таматар панир малай (индийская кухня) Сейчас время, когда овощи доступны, а главное, наиболее полезны. Поэтому очень советую попробовать это блюдо сейчас, когда помидоры перестали напоминать полиуретан, а приобрели свой настоящий вкус и аромат, без помощи всяческих ядовитых штук. Также это блюдо вегетарианское, так как сыр используется безсычужный.