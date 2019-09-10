Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили «Ни денег, ни брюк»
Мужчины тратят в онлайн-магазинах больше женщин И чаще всего покупают товары для быта
Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает
Стоимость услуги начинается от тысячи рублей
Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает Стоимость услуги начинается от тысячи рублей
Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах
И как ни странно, это не из-за медлительности почты России
Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах И как ни странно, это не из-за медлительности почты России
На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов
Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено)
На планы правительства повлиял коронавирус
Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено) На планы правительства повлиял коронавирус
iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок Их запретили в России
Интернет-магазин Wildberries начал продавать авиабилеты
В будущем добавятся и другие виды транспорта
Интернет-магазин Wildberries начал продавать авиабилеты В будущем добавятся и другие виды транспорта
AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса
Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать
AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать
«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро
Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок
«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок
Российский интернет-магазин Leica До конца года технику доставят бесплатно
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка перестал принимать заказы
Сервис Bringly запустили в феврале этого года
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка перестал принимать заказы
Сервис Bringly запустили в феврале этого года
«Коммерсантъ»: iHerb откроет офис в России. Это поможет ему избежать блокировки
Компания уже сняла офис на Белой площади
«Коммерсантъ»: iHerb откроет офис в России. Это поможет ему избежать блокировки Компания уже сняла офис на Белой площади
Как действительно сэкономить на распродажах AliExpress И стоит ли вообще что-то покупать в День холостяка
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»
Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
Ozon предложил пользователям баллы за привлечение новых клиентов на сайт
Ими можно будет оплачивать покупки
Ozon предложил пользователям баллы за привлечение новых клиентов на сайт Ими можно будет оплачивать покупки
Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами
К 2020 году сервис хочет привлечь до 3 тысяч партнеров