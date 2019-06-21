Лучшие приложения по доставке продуктов по версии Роскачества Специалисты оценили 24 онлайн-супермаркета
Роскачество провело исследование мобильных приложений по доставке продуктов. В нем участвовало 24 сервиса.
Эксперты проверили приложения для iOS и Android по 60 критериям, в том числе на безопасность, удобство, функциональность и информативность.
Место
Приложения для Android
Приложения для iOS
«Утконос» (4,6)
«Утконос» (4,5)
Ozon (4,4)
Ozon (4,4)
«Мой Перекресток» (4,2)
«Окей» (4,2)
«Окей» (4,3)
«Мой Перекресток» (4,2)
«Азбука вкуса» (4,2)
«Азбука вкуса» (4,2)
iGooods (4)
iGooods (3,9)
«Ашан» (3,9)
«Ашан» (3,8)
«Инстамарт» (3,8)
«Инстамарт» (3,8)
golama (3,8)
golama (3,8)
FamilyFriend (3,7)
SaveTime (3,6)
Cамыми защищенными и безопасными признали приложения golama, «Утконос» и «Окей» для iOS, а также «Утконос», «Азбука вкуса» и «Окей» для Android. С полным исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества.
Источник: пресс-служба Роскачества
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