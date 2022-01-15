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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Данные менеджера паролей LastPass утекли в сеть

Данные менеджера паролей LastPass утекли в сеть

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса

Как защитить персональные данные и что делать, если их уже слили
Как защитить персональные данные и что делать, если их уже слили
Как защитить персональные данные и что делать, если их уже слили

Как защитить персональные данные и что делать, если их уже слили

Как обезопасить переписку в интернете
Как обезопасить переписку в интернете И не напостить на госизмену
Как обезопасить переписку в интернете

Как обезопасить переписку в интернете
И не напостить на госизмену

Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?
Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?
Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?

Данные клиентов почти всех сервисов «Яндекса» передают силовикам. Чем тогда пользоваться?

15 января 2022

«Госуслуги» усилили защиту пользовательских аккаунтов

15 января 2022

Тверской суд отправил под арест хакеров из REvil

Расследование дня
10 января 2022

Как «Госуслуги» хранят и защищают наши данные (спойлер: плохо)

Угроза дня
30 декабря 2021

Программа RedLine ворует данные банковских карт и сохраненные пароли

15 января 2021

Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за семь лет

30 июля 2020

Журналистов бесплатно обучат медиабезопаcности

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
А злоумышленники этим пользуются

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

Из-за уязвимости в TikTok хакеры могли получить доступ к роликам пользователей

Злоумышленники могли публиковать и удалять видео в чужих аккаунтах

Из-за уязвимости в TikTok хакеры могли получить доступ к роликам пользователей

Порно и концерты: Зачем хакеры крадут ваши данные
СПЕЦПРОЕКТ
Порно и концерты: Зачем хакеры крадут ваши данные И что происходит с ними после
Порно и концерты: Зачем хакеры крадут ваши данные
СПЕЦПРОЕКТ

Порно и концерты: Зачем хакеры крадут ваши данные
И что происходит с ними после

«Коммерсантъ» рассказал о новой утечке из Сбербанка. Полиция задержала подозреваемого в краже

На черном рынке продают базу о заемщиках на миллион строк

«Коммерсантъ» рассказал о новой утечке из Сбербанка. Полиция задержала подозреваемого в краже

В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян

С паспортными данными, адресами и телефонами

В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян

Сбербанк признал, что от утечки пострадали 5 тысяч клиентов. До этого сообщали о 200

Новую таблицу с данными о 2 тысячах держателях карт нашли 7 октября

Сбербанк признал, что от утечки пострадали 5 тысяч клиентов. До этого сообщали о 200

Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится

Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

Москва заняла 37-е место в мировом рейтинге безопасности городов

Хуже всего ситуация обстоит с цифровой безопасностью

Москва заняла 37-е место в мировом рейтинге безопасности городов

Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки

В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей

Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки

ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам

Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор

ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам

РКН не нашел нарушений в утечке данных десятков тысяч пользователей Ozon (обновлено)

Ретейлер полгода молчал о произошедшем

РКН не нашел нарушений в утечке данных десятков тысяч пользователей Ozon (обновлено)

ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к данным пользователей (обновлено)

Компания пока отказывается передавать ключи шифрования

ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к данным пользователей (обновлено)

Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге

Сериал выложат на YouTube

Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге

Миллионы записей о пользователях Facebook нашли в открытом доступе

Базы данных содержали сведения о комментариях, лайках и паролях

Миллионы записей о пользователях Facebook нашли в открытом доступе

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов

Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов

Facebook сообщил об утечке личных данных россиян

Хакеры получили доступ к именам, электронным адресам и телефонным номерам пользователей

Facebook сообщил об утечке личных данных россиян

Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка

Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах

Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка

Центробанк планирует создать черный список пособников хакеров

В базу дропперов могут попасть и добросовестные клиенты банков, опасаются эксперты

Центробанк планирует создать черный список пособников хакеров

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ?
Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ? История с выдачей приватной информации в поиске «Яндекса» — хороший повод вспомнить о том, как защищать свои документы
Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ?

Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ?
История с выдачей приватной информации в поиске «Яндекса» — хороший повод вспомнить о том, как защищать свои документы

Самые небезопасные пароли в интернете

Американские ученые рассказали, как обезопасить себя от утечки данных

Самые небезопасные пароли в интернете

Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров

Solar Security составила рейтинг безопасности сервисов

Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров

Сколько россиян догадываются об утечке их данных

Больше всего за свои данные в интернете боятся пожилые люди

Сколько россиян догадываются об утечке их данных

Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки

Фишинговая атака происходит через почту

Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки

Сколько родителей знают о травле детей в интернете

Такие данные имеются в распоряжении «Лаборатории Касперского»

Сколько родителей знают о травле детей в интернете

Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?
Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах? Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные
Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?

Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?
Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные

Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов

Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов

Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов

Провайдеры по всему миру подверглись кибератаке

Неполадки спровоцировали масштабные отключения пользователей от Сети

Провайдеры по всему миру подверглись кибератаке

Эксперты предупредили об атакующем телефоны клиентов Сбербанка вирусе

Троянец крадет данные о банковских картах, выводит деньги со счетов и блокирует зараженные устройства

Эксперты предупредили об атакующем телефоны клиентов Сбербанка вирусе

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Эксперты обнаружили в Google Play приложения со скрытыми майнерами

Часть вредоносных сервисов до сих пор доступна в магазине

Эксперты обнаружили в Google Play приложения со скрытыми майнерами

Эксперты обнаружили вредоносный код на крупных новостных сайтах

Троянец позволяет хакерам получить полный контроль над компьютерами пользователей

Эксперты обнаружили вредоносный код на крупных новостных сайтах

Пользователей YouTube предупредили о крадущем пароли и файлы вирусе

Вредоносные ссылки публикуют в комментариях видеосервиса

Пользователей YouTube предупредили о крадущем пароли и файлы вирусе

Разработчик нашел способ читать чужие сообщения во «ВКонтакте»

Для этого он использовал сервис аналитики SimilarWeb

Разработчик нашел способ читать чужие сообщения во «ВКонтакте»

«Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad подверглись хакерской атаке

Сотрудники «Мамихлапинатаны» столкнулись с попытками взлома почты

«Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad подверглись хакерской атаке

Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?
Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге? И как удалить популярное приложение?
Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?

Безопасно ли давать GetContact доступ к телефонной книге?
И как удалить популярное приложение?

Пользователей uTorrent предупредили об уязвимости в торрент-клиенте

Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять загрузками

Пользователей uTorrent предупредили об уязвимости в торрент-клиенте

«Яндекс» объявил набор в бесплатную «Школу информационной безопасности»

Лучшим студентам предложат стажировку в компании

«Яндекс» объявил набор в бесплатную «Школу информационной безопасности»

Количество кибератак на ресурсы мэрии увеличилось до трех в минуту

Чаще всего хакеры атакуют сайт мэра Москвы

Количество кибератак на ресурсы мэрии увеличилось до трех в минуту

Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений

Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre

Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений

Эксперты выявили увеличение числа кибератак в новогодние праздники

За время каникул антивирусы «Лаборатории Касперского» отразили атаки на компьютерах более 1,3 миллиона россиян

Эксперты выявили увеличение числа кибератак в новогодние праздники

Худшие пароли 2017 года

В список попали такие комбинации, как «asshole», «fuckyou» и «trustno1»

Худшие пароли 2017 года

Приложения из Google Play воровали данные пользователей «ВКонтакте»

Злоумышленники использовали украденную информацию для раскрутки групп в соцсети

Приложения из Google Play воровали данные пользователей «ВКонтакте»

5 признаков того, что ваш аккаунт взломали
5 признаков того, что ваш аккаунт взломали Как понять, что хакеры получили доступ к вашим данным, и что делать в таких случаях
5 признаков того, что ваш аккаунт взломали

5 признаков того, что ваш аккаунт взломали
Как понять, что хакеры получили доступ к вашим данным, и что делать в таких случаях

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