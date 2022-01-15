Компания в сфере кибербезопасности Group IB отделит российские активы от международного бизнеса
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве
Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
Из-за уязвимости в TikTok хакеры могли получить доступ к роликам пользователей
Злоумышленники могли публиковать и удалять видео в чужих аккаунтах
«Коммерсантъ» рассказал о новой утечке из Сбербанка. Полиция задержала подозреваемого в краже
На черном рынке продают базу о заемщиках на миллион строк
В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян
С паспортными данными, адресами и телефонами
Сбербанк признал, что от утечки пострадали 5 тысяч клиентов. До этого сообщали о 200
Новую таблицу с данными о 2 тысячах держателях карт нашли 7 октября
Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится
Москва заняла 37-е место в мировом рейтинге безопасности городов
Хуже всего ситуация обстоит с цифровой безопасностью
Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки
В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам
Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
РКН не нашел нарушений в утечке данных десятков тысяч пользователей Ozon (обновлено)
Ретейлер полгода молчал о произошедшем
ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к данным пользователей (обновлено)
Компания пока отказывается передавать ключи шифрования
Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге
Сериал выложат на YouTube
Миллионы записей о пользователях Facebook нашли в открытом доступе
Базы данных содержали сведения о комментариях, лайках и паролях
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов
Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
Facebook сообщил об утечке личных данных россиян
Хакеры получили доступ к именам, электронным адресам и телефонным номерам пользователей
Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка
Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах
Центробанк планирует создать черный список пособников хакеров
В базу дропперов могут попасть и добросовестные клиенты банков, опасаются эксперты
Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома
Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS
Почему файлы Google Docs попали в открытый доступ? История с выдачей приватной информации в поиске «Яндекса» — хороший повод вспомнить о том, как защищать свои документы
Самые небезопасные пароли в интернете
Американские ученые рассказали, как обезопасить себя от утечки данных
Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров
Solar Security составила рейтинг безопасности сервисов
Сколько россиян догадываются об утечке их данных
Больше всего за свои данные в интернете боятся пожилые люди
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Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах? Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные
Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов
Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов
Провайдеры по всему миру подверглись кибератаке
Неполадки спровоцировали масштабные отключения пользователей от Сети
Эксперты предупредили об атакующем телефоны клиентов Сбербанка вирусе
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Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Эксперты обнаружили в Google Play приложения со скрытыми майнерами
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Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять загрузками
«Яндекс» объявил набор в бесплатную «Школу информационной безопасности»
Лучшим студентам предложат стажировку в компании
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Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre
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