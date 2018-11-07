В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве
Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
Из-за уязвимости в TikTok хакеры могли получить доступ к роликам пользователей
Злоумышленники могли публиковать и удалять видео в чужих аккаунтах
Из-за уязвимости в TikTok хакеры могли получить доступ к роликам пользователей Злоумышленники могли публиковать и удалять видео в чужих аккаунтах
«Коммерсантъ» рассказал о новой утечке из Сбербанка. Полиция задержала подозреваемого в краже
На черном рынке продают базу о заемщиках на миллион строк
«Коммерсантъ» рассказал о новой утечке из Сбербанка. Полиция задержала подозреваемого в краже На черном рынке продают базу о заемщиках на миллион строк
В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян
С паспортными данными, адресами и телефонами
В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона россиян С паспортными данными, адресами и телефонами
Сбербанк признал, что от утечки пострадали 5 тысяч клиентов. До этого сообщали о 200
Новую таблицу с данными о 2 тысячах держателях карт нашли 7 октября
Сбербанк признал, что от утечки пострадали 5 тысяч клиентов. До этого сообщали о 200 Новую таблицу с данными о 2 тысячах держателях карт нашли 7 октября
Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится
Уязвимость в Android позволила взламывать смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei Проблему назвали серьезной, при этом получить доступ к устройству удаленно не получится
Москва заняла 37-е место в мировом рейтинге безопасности городов
Хуже всего ситуация обстоит с цифровой безопасностью
Москва заняла 37-е место в мировом рейтинге безопасности городов Хуже всего ситуация обстоит с цифровой безопасностью
Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки
В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей
Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам
Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
РКН не нашел нарушений в утечке данных десятков тысяч пользователей Ozon (обновлено)
Ретейлер полгода молчал о произошедшем
РКН не нашел нарушений в утечке данных десятков тысяч пользователей Ozon (обновлено) Ретейлер полгода молчал о произошедшем
ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к данным пользователей (обновлено)
Компания пока отказывается передавать ключи шифрования
ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к данным пользователей (обновлено) Компания пока отказывается передавать ключи шифрования
Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге
Сериал выложат на YouTube
Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге Сериал выложат на YouTube
Миллионы записей о пользователях Facebook нашли в открытом доступе
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