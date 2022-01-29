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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичи соберутся на Китай-городе на Воскресные Хохловские стояния
29 января 2022

Москвичи соберутся на Китай-городе на Воскресные Хохловские стояния

«Политех» зовет жителей Басманного района и Китай-города познакомиться друг с другом
27 июля 2021

«Политех» зовет жителей Басманного района и Китай-города познакомиться друг с другом

В районе Китай-города построят клубный дом с дореволюционным фасадом
29 октября 2020

В районе Китай-города построят клубный дом с дореволюционным фасадом

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Но пустили на него не всех

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки

Что сейчас происходит в московском метро

Что сейчас происходит в московском метро«Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе

Что сейчас происходит в московском метро

Что сейчас происходит в московском метро
«Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Больше никаких тусовок по ночам

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке

Неограниченное количество начинок по фиксированной чене

Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке

«Почти коммунальная квартира»: Клуб «Дом 16» в исторической усадьбе на «Китай-городе»

Ресторан, бар, винотека и галерея одновременно

«Почти коммунальная квартира»: Клуб «Дом 16» в исторической усадьбе на «Китай-городе»

Монолог 13-летнего Саши, который каждый день ходит на пикеты к администрации президента
Монолог 13-летнего Саши, который каждый день ходит на пикеты к администрации президента «Лучше быть за Путина, чем не иметь позиции»
Монолог 13-летнего Саши, который каждый день ходит на пикеты к администрации президента

Монолог 13-летнего Саши, который каждый день ходит на пикеты к администрации президента
«Лучше быть за Путина, чем не иметь позиции»

«Я винчу Москву» от художника Zoom

Работа появилась в Подкопаевском переулке

«Я винчу Москву» от художника Zoom

В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме

В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке

В заведении подают вино, пиво и завтраки

Salt & Soul: Ресторан с разносолами на Солянке

Как реставрируют Политехнический музей

Как реставрируют Политехнический музейНовые подземные этажи, восстановленный декор, тысяча рабочих и амфитеатр на Лубянке

Как реставрируют Политехнический музей

Как реставрируют Политехнический музей
Новые подземные этажи, восстановленный декор, тысяча рабочих и амфитеатр на Лубянке

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

В Москве открыли первую двойную выделенную полосу

Она находится у Политехнического музея на Лубянке

В Москве открыли первую двойную выделенную полосу

Московские власти назвали самый проблемный район по образованию сосулек

В целом проблема сосулек актуальна для всего центрального округа

Московские власти назвали самый проблемный район по образованию сосулек

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

«Я работаю в Роскомнадзоре»
«Я работаю в Роскомнадзоре» Старые компьютеры, порно и любимые каналы в Telegram
«Я работаю в Роскомнадзоре»

«Я работаю в Роскомнадзоре»
Старые компьютеры, порно и любимые каналы в Telegram

Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой

Новое заведение находится на Ильинке

Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой

Что продают в переходах у метро после реформы уличной торговли
Что продают в переходах у метро после реформы уличной торговли «Трусы — самый ходовой товар»: что можно найти на «Павелецкой» и «Курской»
Что продают в переходах у метро после реформы уличной торговли

Что продают в переходах у метро после реформы уличной торговли
«Трусы — самый ходовой товар»: что можно найти на «Павелецкой» и «Курской»

Станции метро «Китай-город» закрыли по требованию полиции (обновлено)

Поезда проезжают станции без остановки

Станции метро «Китай-город» закрыли по требованию полиции (обновлено)

«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полиции

«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полицииОдна из главных молодых рок-групп момента рассказала The Village о любимом районе

«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полиции

«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полиции
Одна из главных молодых рок-групп момента рассказала The Village о любимом районе

8 сентября. Главное в городе
8 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
8 сентября. Главное в городе

8 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»

Там можно будет пересесть с метро на автобус, велосипед или такси

На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»

В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному

В свою очередь, Российское военно-историческое общество отказалось убирать памятник

В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному

В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

Первоначально монумент планировали открыть во Владимирской области

В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

Вестибюль станции «Китай-город» частично закроют на ремонт

Ограничения продлятся с 3 по 17 июля

Вестибюль станции «Китай-город» частично закроют на ремонт

На Маросейке открылся паб Left Bank с клубом Алексея Козлова

Паб занял три этажа

На Маросейке открылся паб Left Bank с клубом Алексея Козлова

У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены

За неделю подготовительных работ по «Моей улице» археологи обнаружили 150 артефактов

У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены

В апреле на Воздвиженке запустят выделенную полосу для общественного транспорта

Предполагается, что она позволит сократить время городских автобусов в пути на полчаса

В апреле на Воздвиженке запустят выделенную полосу для общественного транспорта

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Движение «Архнадзор» против московской мэрии

Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт 20 ноября

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути

Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт 20 ноября

В Москве сносят последние сохранившиеся дома старого Зарядья

Речь идет о двух домах на улице Варварке

В Москве сносят последние сохранившиеся дома старого Зарядья

В Москве стартует осенне-зимний сезон бесплатных экскурсий

Среди тем: «От Леонова до Ростокина», «Свиблово», «Тайны Симонова монастыря», «Гроза 1812 года» и другие

В Москве стартует осенне-зимний сезон бесплатных экскурсий

В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта

Так, конечные остановки маршрутов № Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут перенесены от Лубянской площади к станции метро «Китай-город»

В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта

Участок оранжевой линии метро закроют на сутки 25 сентября

В течение дня не будет движения поездов от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская»

Участок оранжевой линии метро закроют на сутки 25 сентября

Ловцы покемонов

Ловцы покемоновThe Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд

Ловцы покемонов

Ловцы покемонов
The Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд

Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»

Власти поставили условие перенести акцию с Китай-города в Таганский район

Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»

В переходе под Москворецкой набережной сделают стеклянный музей «Зарядья»

Здесь выставят часть Китайгородской стены и артефакты, найденные при строительстве парка

В переходе под Москворецкой набережной сделают стеклянный музей «Зарядья»

У здания ОВД проходит пикет за Кадырова

У здания ОВД проходит пикет за Кадырова

У здания ОВД проходит пикет за Кадырова

На Покровке открылся ресторан бразильской кухни Cafezinho do Brasil

В подвале заведения будут проходить бесплатные мастер-классы по бразильским танцам и боевым искусствам

На Покровке открылся ресторан бразильской кухни Cafezinho do Brasil

Китайгородскую стену могут перекрасить в белый цвет

По словам главного столичного архитектора, идею вынесут на обсуждение в правительстве

Китайгородскую стену могут перекрасить в белый цвет

В здании Политехнического музея обнаружили снаряд времён войны (обновлено)

Из здания эвакуировали 150 рабочих

В здании Политехнического музея обнаружили снаряд времён войны (обновлено)

В центре Москвы обнаружили фундамент торговой галереи XVII века

Также археологи нашли лестницу и полы торговых рядов второй половины XIX века, фундаменты монастырской постройки XV–XVI веков и остатки кирпичной стены храма XVIII–XIX веков

В центре Москвы обнаружили фундамент торговой галереи XVII века

На станциях метро могут появиться антибактериальные коврики

Планируется, что коврики появятся на входах в вестибюли 67 станций подземки, которые отремонтируют в 2015 году

На станциях метро могут появиться антибактериальные коврики

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных

В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой

Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00

В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой

Бар «Sorry, дедушка» закрылся

На его месте теперь работает караоке-зона соседнего ресторана «Прожектор»

Бар «Sorry, дедушка» закрылся

На «Китай-городе» открылся хостел Fabrika

Новый хостел сети начал работу в Колпачном переулке

На «Китай-городе» открылся хостел Fabrika

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.

Бар Lumberjack
Бар Lumberjack На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.
Бар Lumberjack

Бар Lumberjack
На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.

На «Китай-городе» открывается бар The Standard

Рядом с «Пропагандой» открывается новое место Дагласа Стила, владельца Beverly Hills Diner, Hard Rock Cafe и Hungry Duck — бар The Standard с современной американской кухней и коктейлями.

На «Китай-городе» открывается бар The Standard

Магазин виниловых пластинок Dig переехал в клуб «Культ»

Магазин виниловых пластинок Dig переехал из подвала в Певческом переулке в помещение клуба «Культ» на Яузской улице.

Магазин виниловых пластинок Dig переехал в клуб «Культ»

Магазин виниловых пластинок Dig может лишиться помещения

3 сентября неизвестные попытались занять помещение магазина в Певческом переулке. Второй день владельцы держат оборону от людей, угрожавших им оружием.

Магазин виниловых пластинок Dig может лишиться помещения

Поколение «П»: Сотрудники «Пропаганды» о стабильности и переменах На этой неделе кафе и клубу «Пропаганда» исполнилось 15 лет — для Москвы срок рекордный. The Village собрал за одним столом старожилов заведения и поговорил с ними о феномене стабильности «Пропки».

Поколение «П»: Сотрудники «Пропаганды» о стабильности и переменах

На Старой площади создают анклав для чиновников Несколько улиц исторического центра Москвы оказались отрезанными глухим забором из-за того, что сюда временно переезжают кремлёвские чиновники.

На Старой площади создают анклав для чиновников

На Китай-городе возрождают сад XV века Чтобы возродить часть старинного Государева сада в Кривоколенном переулке, активисты посадили сегодня первые деревья и цветы.

На Китай-городе возрождают сад XV века

Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходах Власти столицы в 2011 году собираются запретить торговлю в подземных переходах. The Village прошелся по четырем из них, поговорил с продавцами и оценил предлагаемые товары

Достать из-под земли: кто и чем торгует в московских переходах

Москва - та, что не будет никогда В последнее время важнейшей проблемой для московских властей стало принятие Генплана 2025 года, казалось бы жили раньше и так, и сносили без проблем, и "реконструировали". Бродя по недрам интернета нашел очень любопытные варианты Развития Москвы, предложенные раннее и, возможно, хорошо, что их во время завернули, иначе наша столица могла выглядеть так:

Москва - та, что не будет никогда