Москва - та, что не будет никогда В последнее время важнейшей проблемой для московских властей стало принятие Генплана 2025 года, казалось бы жили раньше и так, и сносили без проблем, и "реконструировали". Бродя по недрам интернета нашел очень любопытные варианты Развития Москвы, предложенные раннее и, возможно, хорошо, что их во время завернули, иначе наша столица могла выглядеть так: