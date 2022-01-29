AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Что сейчас происходит в московском метро«Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе
Что сейчас происходит в московском метро «Выхино», «Комсомольская», «Бауманская» без очередей у эскалаторов и толп на платформе
Zotman Pizza: Пицца-конструктор за 390 рублей на Солянке
Неограниченное количество начинок по фиксированной чене
«Почти коммунальная квартира»: Клуб «Дом 16» в исторической усадьбе на «Китай-городе»
Ресторан, бар, винотека и галерея одновременно
Монолог 13-летнего Саши, который каждый день ходит на пикеты к администрации президента «Лучше быть за Путина, чем не иметь позиции»
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах
Как реставрируют Политехнический музейНовые подземные этажи, восстановленный декор, тысяча рабочих и амфитеатр на Лубянке
Как реставрируют Политехнический музей Новые подземные этажи, восстановленный декор, тысяча рабочих и амфитеатр на Лубянке
Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром
Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году
В Москве открыли первую двойную выделенную полосу
Она находится у Политехнического музея на Лубянке
Московские власти назвали самый проблемный район по образованию сосулек
В целом проблема сосулек актуальна для всего центрального округа
«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна
Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту
Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой
Новое заведение находится на Ильинке
Что продают в переходах у метро после реформы уличной торговли «Трусы — самый ходовой товар»: что можно найти на «Павелецкой» и «Курской»
Станции метро «Китай-город» закрыли по требованию полиции (обновлено)
Поезда проезжают станции без остановки
«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полицииОдна из главных молодых рок-групп момента рассказала The Village о любимом районе
«Пасош» — о Китай-городе, Мандельштаме и полиции Одна из главных молодых рок-групп момента рассказала The Village о любимом районе
На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»
Там можно будет пересесть с метро на автобус, велосипед или такси
В комиссии при Мосгордуме назвали незаконной установку памятника Ивану Грозному
В свою очередь, Российское военно-историческое общество отказалось убирать памятник
В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному
Первоначально монумент планировали открыть во Владимирской области
Вестибюль станции «Китай-город» частично закроют на ремонт
Ограничения продлятся с 3 по 17 июля
У Лубянки обнаружили тайную комнату Китайгородской стены
За неделю подготовительных работ по «Моей улице» археологи обнаружили 150 артефактов
В апреле на Воздвиженке запустят выделенную полосу для общественного транспорта
Предполагается, что она позволит сократить время городских автобусов в пути на полчаса
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Участок Калужско-Рижской линии будет закрыт 20 ноября
Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути
В Москве сносят последние сохранившиеся дома старого Зарядья
Речь идет о двух домах на улице Варварке
В Москве стартует осенне-зимний сезон бесплатных экскурсий
Среди тем: «От Леонова до Ростокина», «Свиблово», «Тайны Симонова монастыря», «Гроза 1812 года» и другие
В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта
Так, конечные остановки маршрутов № Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут перенесены от Лубянской площади к станции метро «Китай-город»
Участок оранжевой линии метро закроют на сутки 25 сентября
В течение дня не будет движения поездов от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская»
Ловцы покемоновThe Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд
Ловцы покемонов The Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд
Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»
Власти поставили условие перенести акцию с Китай-города в Таганский район
В переходе под Москворецкой набережной сделают стеклянный музей «Зарядья»
Здесь выставят часть Китайгородской стены и артефакты, найденные при строительстве парка
На Покровке открылся ресторан бразильской кухни Cafezinho do Brasil
В подвале заведения будут проходить бесплатные мастер-классы по бразильским танцам и боевым искусствам
Китайгородскую стену могут перекрасить в белый цвет
По словам главного столичного архитектора, идею вынесут на обсуждение в правительстве
В здании Политехнического музея обнаружили снаряд времён войны (обновлено)
Из здания эвакуировали 150 рабочих
В центре Москвы обнаружили фундамент торговой галереи XVII века
Также археологи нашли лестницу и полы торговых рядов второй половины XIX века, фундаменты монастырской постройки XV–XVI веков и остатки кирпичной стены храма XVIII–XIX веков
На станциях метро могут появиться антибактериальные коврики
Планируется, что коврики появятся на входах в вестибюли 67 станций подземки, которые отремонтируют в 2015 году
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
В шоу-руме «Хохловка» пройдёт акция по обмену одеждой
Поменяться вещами можно будет 11 октября в 15:00
Бар «Sorry, дедушка» закрылся
На его месте теперь работает караоке-зона соседнего ресторана «Прожектор»
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Бар Lumberjack На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.
На «Китай-городе» открывается бар The Standard
Рядом с «Пропагандой» открывается новое место Дагласа Стила, владельца Beverly Hills Diner, Hard Rock Cafe и Hungry Duck — бар The Standard с современной американской кухней и коктейлями.
Магазин виниловых пластинок Dig переехал в клуб «Культ»
Магазин виниловых пластинок Dig переехал из подвала в Певческом переулке в помещение клуба «Культ» на Яузской улице.
Магазин виниловых пластинок Dig может лишиться помещения
3 сентября неизвестные попытались занять помещение магазина в Певческом переулке. Второй день владельцы держат оборону от людей, угрожавших им оружием.