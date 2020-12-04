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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как отдыхают в Netflix
Как отдыхают в Netflix И почему компания отказалась от графика отпусков
Как отдыхают в Netflix

Как отдыхают в Netflix
И почему компания отказалась от графика отпусков

4 декабря 2020

Storytel выпустил электронную версию аудиосериала Дмитрия Глуховского «Пост»

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть
2 декабря 2020

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть

обновлено13 ноября 2020

Сеть кофеен Bloom-n-Brew добавила в меню напиток к выходу книги Стивена Кинга

Откуда берутся привычки
Откуда берутся привычки И почему начать курить проще, чем начать бегать
Откуда берутся привычки

Откуда берутся привычки
И почему начать курить проще, чем начать бегать

Как Spotify подружился с Facebook
Как Spotify подружился с Facebook И почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто
Как Spotify подружился с Facebook

Как Spotify подружился с Facebook
И почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто

10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
ПРОМО
10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун Восемь серий для идеального побега от реальности
10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
ПРОМО

10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
Восемь серий для идеального побега от реальности

Bookmate представил последнюю книгу Эдуарда Лимонова «Старик путешествует»

Сборник очерков уже сейчас можно прочитать бесплатно

Bookmate представил последнюю книгу Эдуарда Лимонова «Старик путешествует»

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Прогулка длится 2,5 часа и стоит 1,5 тысячи рублей

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия

До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия

«Спасите мой бизнес»: Как вести дела с друзьями
«Спасите мой бизнес»: Как вести дела с друзьями Аудитор с 25-летним стажем рассказывает, как не потерять деньги и отношения
«Спасите мой бизнес»: Как вести дела с друзьями

«Спасите мой бизнес»: Как вести дела с друзьями
Аудитор с 25-летним стажем рассказывает, как не потерять деньги и отношения

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС

«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»
«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию» Важная книга, которую надо прочитать всем
«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»

«Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию»
Важная книга, которую надо прочитать всем

Как сделать иностранный язык частью своей жизни
Как сделать иностранный язык частью своей жизни Чтобы наконец заговорить на нем и выучить больше новых слов
Как сделать иностранный язык частью своей жизни

Как сделать иностранный язык частью своей жизни
Чтобы наконец заговорить на нем и выучить больше новых слов

«Осознанное неподчинение»: Когда не стоит слушаться
«Осознанное неподчинение»: Когда не стоит слушаться Как понять, что распоряжение начальства выполнять не стоит, и за что лидеры ценят бунтарей
«Осознанное неподчинение»: Когда не стоит слушаться

«Осознанное неподчинение»: Когда не стоит слушаться
Как понять, что распоряжение начальства выполнять не стоит, и за что лидеры ценят бунтарей

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа

В апреле сборник выйдет в печатном виде

Комикс «Вы-Жившие» от Музея истории ГУЛАГа

Как героини «Игры престолов» борются с сексизмом
Как героини «Игры престолов» борются с сексизмом Чем различается феминизм Арьи Старк и Дейенерис Таргариен
Как героини «Игры престолов» борются с сексизмом

Как героини «Игры престолов» борются с сексизмом
Чем различается феминизм Арьи Старк и Дейенерис Таргариен

«Терапия настроения»: Как правильно реагировать на критику
«Терапия настроения»: Как правильно реагировать на критику И что делать, если она совершенно не обоснована
«Терапия настроения»: Как правильно реагировать на критику

«Терапия настроения»: Как правильно реагировать на критику
И что делать, если она совершенно не обоснована

Гид по архитектуре московского метро

Книгу с иллюстрациями написала искусствовед Евгения Гершкович

Гид по архитектуре московского метро

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве

На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве

Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса
Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса Читаем книгу «Школьники» психолога Анны Быковой
Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса

Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса
Читаем книгу «Школьники» психолога Анны Быковой

«В обозримом будущем»: Как будет выглядеть реальность
«В обозримом будущем»: Как будет выглядеть реальность И как технологии позволяют вам видеть и чувствовать то, чего нет
«В обозримом будущем»: Как будет выглядеть реальность

«В обозримом будущем»: Как будет выглядеть реальность
И как технологии позволяют вам видеть и чувствовать то, чего нет

Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»
Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок» 100 историй о женщинах, которые изменили мир
Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»

Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»
100 историй о женщинах, которые изменили мир

Авторы книги «Страдающее Средневековье» — о «дурацком епископе», гениталиях на стенах храмов и магии
Авторы книги «Страдающее Средневековье» — о «дурацком епископе», гениталиях на стенах храмов и магии Знаменитый паблик выпускает книгу. The Village поговорил с исследователями иконографии, которые ее написали
Авторы книги «Страдающее Средневековье» — о «дурацком епископе», гениталиях на стенах храмов и магии

Авторы книги «Страдающее Средневековье» — о «дурацком епископе», гениталиях на стенах храмов и магии
Знаменитый паблик выпускает книгу. The Village поговорил с исследователями иконографии, которые ее написали

«Ближе к телу»: Как начать питаться действительно правильно
«Ближе к телу»: Как начать питаться действительно правильно Диетолог рассказывает о том, как забыть о подсчете калорий и диетах
«Ближе к телу»: Как начать питаться действительно правильно

«Ближе к телу»: Как начать питаться действительно правильно
Диетолог рассказывает о том, как забыть о подсчете калорий и диетах

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

Он состоится 19 августа

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

Как создавали «Словарь языка интернета.ru»
Как создавали «Словарь языка интернета.ru» Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах
Как создавали «Словарь языка интернета.ru»

Как создавали «Словарь языка интернета.ru»
Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах

«Истории московских домов, рассказанные их жителями»
«Истории московских домов, рассказанные их жителями» Бывшие сотрудники «Большого города» выпустили книгу о старых домах Москвы
«Истории московских домов, рассказанные их жителями»

«Истории московских домов, рассказанные их жителями»
Бывшие сотрудники «Большого города» выпустили книгу о старых домах Москвы

Спецкор «Коммерсанта» обвинил Владимира Маркина в плагиате

Ранее свой текст в книге Маркина «Самые громкие преступления ХХI века в России» нашла журналистка «Новой газеты»

Спецкор «Коммерсанта» обвинил Владимира Маркина в плагиате

Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»

Книга состоит из 70 рецептов — по семь в каждой из десяти глав

Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»

«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услуг
«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услуг Описание принципов одного из лучших медицинских учреждений США — книга о современном подходе к сервису. Она даёт советы, которые подойдут всем предпринимателям, работающим в сфере услуг.
«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услуг

«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услуг
Описание принципов одного из лучших медицинских учреждений США — книга о современном подходе к сервису. Она даёт советы, которые подойдут всем предпринимателям, работающим в сфере услуг.

Александр Аузан «Экономика всего»
Александр Аузан «Экономика всего» H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.
Александр Аузан «Экономика всего»

Александр Аузан «Экономика всего»
H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.

Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон «Переговоры без поражения»
Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон «Переговоры без поражения» H&F прочитал книгу о «гарвардском методе» ведения переговоров и узнал, почему в них так важен человеческий фактор.
Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон «Переговоры без поражения»

Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон «Переговоры без поражения»
H&F прочитал книгу о «гарвардском методе» ведения переговоров и узнал, почему в них так важен человеческий фактор.

Джил Конрат «Продажи большим компаниям»
Джил Конрат «Продажи большим компаниям» H&F прочитал книгу Джил Конрат и узнал, как можно найти подход к крупным компаниям и сделать их своими клиентами.
Джил Конрат «Продажи большим компаниям»

Джил Конрат «Продажи большим компаниям»
H&F прочитал книгу Джил Конрат и узнал, как можно найти подход к крупным компаниям и сделать их своими клиентами.

Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»
Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий» На русском языке вышла книга Кейт Динни о лучших примерах брендинга городов — с разрешения издательства The Village публикует главу, посвящённую бренду Гонконга и его составляющим.
Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»

Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»
На русском языке вышла книга Кейт Динни о лучших примерах брендинга городов — с разрешения издательства The Village публикует главу, посвящённую бренду Гонконга и его составляющим.

Сайт Quora выпустил книгу своих лучших постов

Сборник распространяется бесплатно

Сайт Quora выпустил книгу своих лучших постов

New Orleans Bicycles Новый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.

New Orleans Bicycles