Из Жуковского появятся рейсы в Данию и Грецию
Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии»
Из Жуковского появятся рейсы в Данию и Грецию Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии»
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться» Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться» Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Зачем европейские студенты едят из мусорок По всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг
Зачем европейские студенты едят из мусорок По всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг
Как датских школьников учат сексуальной грамотности Сотрудник датской ассоциации планирования семьи рассказал The Village, зачем пятикласснику знать свое тело, уметь решать математические задачи про венерические болезни и отказываться от секса
Как датских школьников учат сексуальной грамотности Сотрудник датской ассоциации планирования семьи рассказал The Village, зачем пятикласснику знать свое тело, уметь решать математические задачи про венерические болезни и отказываться от секса
Эрестад, город-конструктор The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эрестад, город-конструктор в Копенгагене
Эрестад, город-конструктор The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эрестад, город-конструктор в Копенгагене
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях В Копенгагене закончился конкурс «Евровидение 2014». Победила Австрия и «бородатая женщина» Кончита Вурст. Россия и сестры Толмачевы не попали в лучшую пятерку. Что пишут об этом в соцсетях?
Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях В Копенгагене закончился конкурс «Евровидение 2014». Победила Австрия и «бородатая женщина» Кончита Вурст. Россия и сестры Толмачевы не попали в лучшую пятерку. Что пишут об этом в соцсетях?
Как Копенгаген готовится к «Евровидению» Сцена в здании судоверфи, регистрация однополых браков в Оперном театре и гастрономический фестиваль Copenhagen Cooking — The Village узнал, как «Евровидение» изменит Копенгаген
Как Копенгаген готовится к «Евровидению» Сцена в здании судоверфи, регистрация однополых браков в Оперном театре и гастрономический фестиваль Copenhagen Cooking — The Village узнал, как «Евровидение» изменит Копенгаген
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Христиания, квартал со своей валютой и законами The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Христиания, квартал сквоттеров и художников в Копенгагене
Христиания, квартал со своей валютой и законами The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Христиания, квартал сквоттеров и художников в Копенгагене
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды Международный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды Международный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.
Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе
Утром 12 февраля экологи и любители животных собрались у посольства Дании в Москве, чтобы почтить память убитого жирафа Мариуса.
Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе Утром 12 февраля экологи и любители животных собрались у посольства Дании в Москве, чтобы почтить память убитого жирафа Мариуса.
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.
Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.