Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.