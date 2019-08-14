«Я был молод и взял кредит» Ипотека в 23 года, жизнь с шестью кредитками и смартфон, который чуть не обошелся в 1,5 миллиона
Как лучше брать кредит И когда банки охотнее дают деньги
В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке
Он должен помочь с покупкой жилья
В России хотят ввести новый вид вклада альтернативный ипотеке Он должен помочь с покупкой жилья
Запретить банкам предлагать кредиты по телефону Это доставляет людям дискомфорт
Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот
И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки
Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки
Банковские клиенты пожаловались на снижение лимитов по кредиткам
Иногда компании об этом даже не предупреждают
Банковские клиенты пожаловались на снижение лимитов по кредиткам Иногда компании об этом даже не предупреждают
Что делают россияне, если им не хватает денег Идут к родственникам или на вторую работу
Сколько россиян имеют кредиты И как обстоят дела с финансовой грамотностью населения
ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке
Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств
ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса
Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам
Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку
ВТБ запустил автомобильный маркетплейс
Сервис позволяет выбрать машину и сразу подать заявку на кредит
ВТБ запустил автомобильный маркетплейс Сервис позволяет выбрать машину и сразу подать заявку на кредит
Выдача кредитов будет зависеть от действий россиян в сервисах «Яндекса»
«Владимирский централ» теперь лучше слушать через Spotify
Выдача кредитов будет зависеть от действий россиян в сервисах «Яндекса» «Владимирский централ» теперь лучше слушать через Spotify
«Я жалею о своем кредите» Люди, которые потратили деньги банков на образование, переезд и развлечения, рассказали, почему теперь раскаиваются
Ozon запустил собственную рассрочку в мобильном приложении
Товары можно оплачивать в течение полугода
Ozon запустил собственную рассрочку в мобильном приложении Товары можно оплачивать в течение полугода
Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год
Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых
Ставки по ипотеке Сбербанка снижают третий раз за год Теперь приобрести квартиру можно по ставке от 7,3 % годовых
Банки собираются оценивать клиентов по кредитам их родственников
Создатели системы отмечают, что у нее есть недостатки
Банки собираются оценивать клиентов по кредитам их родственников Создатели системы отмечают, что у нее есть недостатки
ВТБ уменьшил кредитные ставки на ипотеку. И рассчитывает снизить их до 8 % в течение года
Раньше ипотечная ставка на жилье площадью более 100 квадратных метров составляла 9,2 %
ВТБ уменьшил кредитные ставки на ипотеку. И рассчитывает снизить их до 8 % в течение года Раньше ипотечная ставка на жилье площадью более 100 квадратных метров составляла 9,2 %
Страны, задолжавшие России больше всего денег
Согласно официальным данным, нашей стране задолжали 39,4 миллиарда долларов