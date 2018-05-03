Весной средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума. По данным Банка России, она составила 9,64 %. Одновременно растет число выданных жилищных кредитов и общая сумма долгов россиян: за год она увеличилась на 19 % и теперь составляет 5,4 триллиона рублей.

Банк «ДельтаКредит» поделился с The Village своей статистикой по выданным ипотечным кредитам. Средняя сумма ипотеки в Москве — 3,7 миллиона рублей, в Петербурге — 2,2 миллиона, а в регионах она более чем вдвое ниже столичной — 1,6 миллиона. Ежемесячно московские заемщики отдают банку около 50 тысяч рублей, петербуржцы — 33 тысячи, жители провинции — 22 тысячи.