5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Простые числа3 мая 2018

Как образование и семья влияют на ипотеку Почему в гражданском браке люди берут больше кредитов и сколько занимают доктора наук

Весной средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума. По данным Банка России, она составила 9,64 %. Одновременно растет число выданных жилищных кредитов и общая сумма долгов россиян: за год она увеличилась на 19 % и теперь составляет 5,4 триллиона рублей.

Банк «ДельтаКредит» поделился с The Village своей статистикой по выданным ипотечным кредитам. Средняя сумма ипотеки в Москве — 3,7 миллиона рублей, в Петербурге — 2,2 миллиона, а в регионах она более чем вдвое ниже столичной — 1,6 миллиона. Ежемесячно московские заемщики отдают банку около 50 тысяч рублей, петербуржцы — 33 тысячи, жители провинции — 22 тысячи.

Чаще всего люди берут кредит на покупку однокомнатной или двухкомнатной квартиры площадью 20–40 квадратных метров, 63 % предпочитают занимать на вторичное жилье. «Однако в январе вырос запрос на первичное жилье. Это можно объяснить щедрыми скидками (в столице они доходили до 30 %) от застройщиков в декабре, часть сделок по которым завершилась в январе. Сыграли роль и грядущая реформа финансирования строительства. Покупатели, доверяющие сложившейся долевой схеме, опасаются, что жилье купить станет сложнее или оно подорожает», — рассказывает руководитель управления маркетинга банка Алексей Подвигин.

Какую ипотеку берут мужчины и женщины

Алексей Подвигин: Средний чек у заемщиков-мужчин выше на 8 %, что обусловлено разницей в доходах. А она, в свою очередь, обусловлена большей долей состоящих в браке заемщиков-мужчин, чем заемщиков-женщин, как следствие — более высокий совокупный доход. Также среди заемщиков-женщин больший процент находящихся в разводе (24,3 % у женщин против 7,1 % у мужчин).

Как семейное положение влияет на ипотеку

Алексей Подвигин: При распределении по семейному положению самый высокий средний чек — у заемщиков в гражданском браке 2,9 миллиона против 2,7 миллиона у заемщиков, зарегистрировавших свои отношения. Это может объясняться наличием детей у последних.

Как образование влияет на ипотеку

Алексей Подвигин: По уровню образования прослеживается прямая корреляция (выше образование — больше доход), однако это слишком широкая выборка: высшее образование во многих профессиях обязательно и может быть у заемщика с любым доходом.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Сколько стоят продукты в разных странах
Сколько стоят продукты в разных странах The Village узнал, сколько стоит хлеб, молоко и другие продукты на Западе и в России, а также какой процент доходов горожане тратят на еду
Сколько стоят продукты в разных странах

Сколько стоят продукты в разных странах
The Village узнал, сколько стоит хлеб, молоко и другие продукты на Западе и в России, а также какой процент доходов горожане тратят на еду

Сколько москвичи тратят на продукты
Сколько москвичи тратят на продукты The Village попросил горожан сохранить чеки от похода в супермаркет и рассказать о том, как они подходят к закупке продуктов
Сколько москвичи тратят на продукты

Сколько москвичи тратят на продукты
The Village попросил горожан сохранить чеки от похода в супермаркет и рассказать о том, как они подходят к закупке продуктов

Пенсии в разных странах
Пенсии в разных странах Сколько получают пенсионеры США, Китая, Франции и других стран, а также сколько там нужно отчислять в Пенсионный фонд
Пенсии в разных странах

Пенсии в разных странах
Сколько получают пенсионеры США, Китая, Франции и других стран, а также сколько там нужно отчислять в Пенсионный фонд

Сколько на самом деле стоит чашка кофе?
Сколько на самом деле стоит чашка кофе? Узнали о себестоимости эспрессо, американо и капучино и посчитали наценку
Сколько на самом деле стоит чашка кофе?

Сколько на самом деле стоит чашка кофе?
Узнали о себестоимости эспрессо, американо и капучино и посчитали наценку

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку