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Финансы20 мая 2019

Когда стоит рефинансировать свои кредиты И много ли на этом можно сэкономить

РедакторАнна Соколова

В первом квартале 2019 года россияне взяли в долг у банков 1,9 триллиона рублей, большая часть из них — это кредитные карты и потребительские кредиты. Общий размер задолженности частных лиц перед банками составляет 15 триллионов — это максимальный показатель с 2014 года, и Банк России связывает его с падением реальных доходов россиян. Некоторые заемщики выплачивают сразу несколько кредитов: к примеру, ипотеку, кредит на ремонт и задолженность по кредитной карте.

Иногда, чтобы оптимизировать платежи и сэкономить на разнице ставок, стоит рефинансировать все кредиты в один. The Village узнал у руководителя отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксаны Матюшенко, когда это стоит делать.

Что это такое

Рефинансирование — это процесс получения нового кредита вместо одного или нескольких старых на более выгодных условиях. Измениться может банк, ставка, срок погашения и сумма ежемесячных платежей. Эту услугу предлагают многие российские банки и требуют для нее примерно такой же пакет документов, как для получения кредита (паспорт, справки о доходах и с места работы). Кредитную историю заемщика так же изучают и могут отказать ему в рефинансировании, если у него были проблемы с выплатой старого кредита.

В случае одобрения клиент получает деньги на погашение старого кредита, закрывает его и продолжает платить уже новому банку. Информация об этом передается в Бюро кредитных историй, которое в течение нескольких месяцев обновляет информацию о задолженности. В отличие от реструктуризации задолженности, которую банки предлагают должникам в сложной ситуации, рефинансирование не портит кредитную историю.

В случае с рефинансированием ипотеки или залогового кредита в другом банке процесс становится чуть сложнее — нужно передать обременение из одного банка в другой. На это клиенту обычно дается несколько месяцев. Если этого не сделать, ставка будет выше.

Когда выгодно рефинансировать кредиты

Рефинансировать кредиты выгодно не всегда. К примеру, займы, которые осталось платить меньше года, лучше не трогать — затраты на переоформление могут свести на нет экономию от пониженной ставки. К примеру, при рефинансировании ипотечного кредита в Москве и области нужно будет заплатить 5 тысяч рублей за проведение оценки недвижимости и тысячу за регистрацию нового ипотечного договора в Росреестре, а также оформить новый договор страхования (сумма определяется индивидуально).

О рефинансировании стоит подумать в таких случаях:

 Если кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года.

 Если нужен новый кредит без повышения ежемесячных платежей.

 Если хочется объединить несколько кредитов в разных банках в один для удобства оплаты.

 Если нужно заменить валюту кредита.

 Если есть задолженность по кредитным картам и хочется быстро погасить ее, чтобы не платить повышенный процент.

 Если финансовое состояние ухудшилось и хочется снизить ежемесячный платеж, не прибегая к реструктуризации.

Какие условия предлагают банки

Средняя сумма рефинансирования в Москве в 2019 году составляет 3,2 миллиона рублей для ипотеки и 650 тысяч рублей для потребительского кредита. Средний срок — 10–15 лет.

Ставка зависит от банка и ситуации на рынке. К примеру, клиент, который взял ипотеку на 2,5 миллиона рублей по ставке 13,5 % в июле 2017 года сроком на 15 лет, может рефинансировать ее по ставке 10,49 %. Оставшийся срок обслуживания его кредита — 159 месяцев, а сумма — 1,8 миллиона рублей. Ежемесячный платеж по новой ставке будет ниже на 3 500 рублей — за год можно будет сэкономить 42 тысячи, всего переплата по кредиту снизится на 542 тысячи.

Какие подводные камни стоит учесть

Перед тем как рефинансировать кредит, стоит посчитать, насколько это будет выгодно. Некоторые банки просят ежегодно покупать полис страхования. Нужно изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый.

Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование. К примеру, не включать в общую массу кредиты, которые вы погасите в течение года и ставка по которым может снизиться примерно на 2 % в случае рефинансирования.

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