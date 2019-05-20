В первом квартале 2019 года россияне взяли в долг у банков 1,9 триллиона рублей, большая часть из них — это кредитные карты и потребительские кредиты. Общий размер задолженности частных лиц перед банками составляет 15 триллионов — это максимальный показатель с 2014 года, и Банк России связывает его с падением реальных доходов россиян. Некоторые заемщики выплачивают сразу несколько кредитов: к примеру, ипотеку, кредит на ремонт и задолженность по кредитной карте.

Иногда, чтобы оптимизировать платежи и сэкономить на разнице ставок, стоит рефинансировать все кредиты в один. The Village узнал у руководителя отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксаны Матюшенко, когда это стоит делать.

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