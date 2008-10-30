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Кофейня Breakfast Unit у Оперного

Кофейня Breakfast Unit у ОперногоВинтажная мебель в стиле модерн и кофе от уральских обжарщиков

Кофейня Breakfast Unit у Оперного

Кофейня Breakfast Unit у Оперного Винтажная мебель в стиле модерн и кофе от уральских обжарщиков

Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества

Эксперты оценили два наиболее доступных для россиян вида креветок по 35 показателям

Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества
Эксперты оценили два наиболее доступных для россиян вида креветок по 35 показателям

Роскачество дало советы по выбору качественных креветок

Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес

Роскачество дало советы по выбору качественных креветок
Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес

Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul
Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul Утреннее чтение Lucky Peach, заготовка папоротника и блинчики с кимчи как самое популярное ночное блюдо — шеф-повар кафе Crabs are Coming задокументировал для The Village один день из своей жизни
Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul

Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul
Утреннее чтение Lucky Peach, заготовка папоротника и блинчики с кимчи как самое популярное ночное блюдо — шеф-повар кафе Crabs are Coming задокументировал для The Village один день из своей жизни

Рецепты шефов: Испанские тапас
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас

Рецепты шефов: Испанские тапас
Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.

Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой

Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой
Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.

Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Лапша» Тони Ви Ридо рассказывает, как приготовить тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров.

Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров
Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Лапша» Тони Ви Ридо рассказывает, как приготовить тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров.

Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!

Томатный суп с морепродуктами
Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!

Багет с лососем, креветками и песто Длинный сендвич с морскими жителями

Багет с лососем, креветками и песто
Длинный сендвич с морскими жителями

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».

Ризотто с креветками Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.

Ризотто с креветками
Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.

Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!

Pasta con gamberetti
Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!

Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!

Суп-пюре из брокколи с креветками
Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!

Салат «Наслаждение»   Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.

Салат «Наслаждение»
  Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут
Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...