Лапша с миндалём и креветками за 20 минут

Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...