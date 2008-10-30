Кофейня Breakfast Unit у ОперногоВинтажная мебель в стиле модерн и кофе от уральских обжарщиков
Кофейня Breakfast Unit у Оперного Винтажная мебель в стиле модерн и кофе от уральских обжарщиков
Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества
Эксперты оценили два наиболее доступных для россиян вида креветок по 35 показателям
Лучшие и худшие марки замороженных креветок по версии Роскачества Эксперты оценили два наиболее доступных для россиян вида креветок по 35 показателям
Роскачество дало советы по выбору качественных креветок
Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес
Роскачество дало советы по выбору качественных креветок Покупателям рекомендуют брать продукт в упаковке, а не на развес
Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul Утреннее чтение Lucky Peach, заготовка папоротника и блинчики с кимчи как самое популярное ночное блюдо — шеф-повар кафе Crabs are Coming задокументировал для The Village один день из своей жизни
Роман Квон из Crabs are Coming и Drink Your Seoul Утреннее чтение Lucky Peach, заготовка папоротника и блинчики с кимчи как самое популярное ночное блюдо — шеф-повар кафе Crabs are Coming задокументировал для The Village один день из своей жизни
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Лапша» Тони Ви Ридо рассказывает, как приготовить тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров.
Рецепты шефов: Тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Лапша» Тони Ви Ридо рассказывает, как приготовить тайские котлетки из сибаса, креветок и кальмаров.
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.
Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...