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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Storytel и «Тотальный диктант» выпустили аудиокурс о сложностях русского языка
21 февраля 2022

Storytel и «Тотальный диктант» выпустили аудиокурс о сложностях русского языка

В Artplay бесплатно расскажут историю японского кино
21 февраля 2022

В Artplay бесплатно расскажут историю японского кино

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
30 декабря 2021

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет» Как создавать значимые городские события
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Как создавать значимые городские события

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
6 ноября 2021

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
26 октября 2021

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
19 октября 2021

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке

Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ
5 октября 2021

Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ

«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники
28 сентября 2021

«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки
28 июля 2021

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки

Как провести последнюю неделю июля в Москве
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве

Как провести последнюю неделю июля в Москве
30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс расскажет о саундтреках в Московской школе кино
19 июля 2021

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс расскажет о саундтреках в Московской школе кино

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
10 июля 2021

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
6 июля 2021

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами

29 событий недели
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели

29 событий недели
Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта

Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»
8 июня 2021

Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»

20 мая 2021

Лекции об урбанизме и санаториях: «Стрелка» объявила летнюю программу мероприятий

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
9 апреля 2021

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой

Кинокритик Алиса Таёжная проведет цикл бесплатных лекций о кино
26 марта 2021

Кинокритик Алиса Таёжная проведет цикл бесплатных лекций о кино

7 января 2021

Как и зачем коллекционировать искусство: Skillbox и Ruarts проведут цикл лекций

Центр Вознесенского целый месяц будет проводить лекции и перформансы про ВИЧ
1 декабря 2020

Центр Вознесенского целый месяц будет проводить лекции и перформансы про ВИЧ

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
17 октября 2020

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень

13 сентября 2020

«Нетология» и «ЗИЛ» запустят бесплатный диджитал-лекторий

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

10 августа 2020

Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную лекцию

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

«Москино» покажет фильмы о науке

В гостях примут Фестиваль актуального научного кино

«Москино» покажет фильмы о науке

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате

Темой этого года выбрали «Мультивселенную»

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

На них можно попасть бесплатно

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате

Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»

Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне

Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

Московские врачи проведут лекции о болезнях и бесплатно проконсультируют горожан

Акция пройдет с 9 по 14 марта

Московские врачи проведут лекции о болезнях и бесплатно проконсультируют горожан

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках

На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках

В Москве пройдут бесплатные лекции для владельцев домашних животных

Горожанам расскажут, как правильно ухаживать за питомцами, лечить их и брать с собой в поездки

В Москве пройдут бесплатные лекции для владельцев домашних животных

Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю Концерты, лекции и другие мероприятия
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю

Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю
Концерты, лекции и другие мероприятия

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями

Рассказываем о программе

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях

Здание компании на два дня превратится в ИТ-город

В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям

Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

Лекции продлятся с 15 февраля до июня

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных

В программе выставки, лекции и перформанс

В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных

В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой

Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party

В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро

Мероприятия продлятся до середины апреля

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро

Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями

Первый ужин посвятят острому перцу

Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями

10 полезных развлечений в новогодние каникулы
10 полезных развлечений в новогодние каникулы Лекции, курсы, интенсивы и тренировки вместо восьми дней на диване с сериалами
10 полезных развлечений в новогодние каникулы

10 полезных развлечений в новогодние каникулы
Лекции, курсы, интенсивы и тренировки вместо восьми дней на диване с сериалами

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ