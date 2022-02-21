Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате
Темой этого года выбрали «Мультивселенную»
InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»
Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени
Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате
Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне
Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
Московские врачи проведут лекции о болезнях и бесплатно проконсультируют горожан
Акция пройдет с 9 по 14 марта
В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках
На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей
В Москве пройдут бесплатные лекции для владельцев домашних животных
Горожанам расскажут, как правильно ухаживать за питомцами, лечить их и брать с собой в поездки
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю Концерты, лекции и другие мероприятия
В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями
Рассказываем о программе
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира
Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
В офисе Mail.ru пройдет фестиваль для школьников о цифровых технологиях
Здание компании на два дня превратится в ИТ-город
Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям
Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках
Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах
В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных
В программе выставки, лекции и перформанс
В Москве пройдет фестиваль кинки-культуры Kinky Day с лекциями и ярмаркой
Гостям расскажут о сексе, моногамии и вечеринках Kinky Party
Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро
Мероприятия продлятся до середины апреля
Novikov School запустит серию познавательных ужинов с лекциями
Первый ужин посвятят острому перцу