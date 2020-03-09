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Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»

Как провести последнюю неделю июля в Москве
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве

Как провести последнюю неделю июля в Москве
30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы

29 событий недели
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели

29 событий недели
Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

«Москино» покажет фильмы о науке

В гостях примут Фестиваль актуального научного кино

«Москино» покажет фильмы о науке
В гостях примут Фестиваль актуального научного кино

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате

Темой этого года выбрали «Мультивселенную»

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате
Темой этого года выбрали «Мультивселенную»

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»
Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom

На них можно попасть бесплатно

Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom
На них можно попасть бесплатно

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате

Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»

Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате
Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне

Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне
Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

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