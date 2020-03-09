Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ» Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
«Москино» покажет фильмы о науке В гостях примут Фестиваль актуального научного кино
Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса
Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн Участие во всех активностях бесплатное
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате
Темой этого года выбрали «Мультивселенную»
Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате Темой этого года выбрали «Мультивселенную»
InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»
Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»
InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики» Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
Painty запустила арт-вечеринки и курсы по рисованию в Zoom На них можно попасть бесплатно
Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени
Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье Занятия бесплатные и без привязки ко времени
Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате
Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»
Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне
Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»
Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров