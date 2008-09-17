Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»
Успешный пример ревитализации территории
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Доставка еды от «Гастрофермы»
В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Квартира с мезонином на Смоленском бульваре Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
10 доступных вещей в стиле лофт The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
10 доступных вещей в стиле лофт The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами Выхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами Выхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры» Историческая кирпичная кладка, брутальная мебель, выполненная на заказ, и «умные» электрохромные стены
Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры» Историческая кирпичная кладка, брутальная мебель, выполненная на заказ, и «умные» электрохромные стены
Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек Квартира с панорамными окнами, винтовой лестницей и грубой отделкой, которую уравновешивают мягкая мебель и текстиль
Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек Квартира с панорамными окнами, винтовой лестницей и грубой отделкой, которую уравновешивают мягкая мебель и текстиль
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
Жилой лофт и мастерская на крыше завода Лофт на крыше завода на Московских воротах — в индустриальном стиле, со множеством самодельных предметов интерьера, мастерской и террасой
Жилой лофт и мастерская на крыше завода Лофт на крыше завода на Московских воротах — в индустриальном стиле, со множеством самодельных предметов интерьера, мастерской и террасой
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Офис недели (Москва): KR Properties Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».
Офис недели (Москва): KR Properties Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.
На «Даниловской мануфактуре» открылся лофт-отель
Гостиничная сеть Azimut реконструировала историческое здание в начале Варшавского шоссе и открыла там лофт-отель с минималистичным дизайном и средиземноморским рестораном.
Офис недели (Москва): Bureau Brochet Офис студии дизайна интерьеров Bureau Brochet на мансардном этаже с кирпичной стеной и мебелью в индустриальном стиле.
Офис недели (Москва): Bureau Brochet Офис студии дизайна интерьеров Bureau Brochet на мансардном этаже с кирпичной стеной и мебелью в индустриальном стиле.
Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания Офис в бывшем складском помещении с деревянными перекрытиями и индийской мебелью.
Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания Офис в бывшем складском помещении с деревянными перекрытиями и индийской мебелью.
Лофт проект Этажи В ответ столичному «Винзаводу» в 2007году в Питере был запущен Лофт Проект ЭТАЖИ.