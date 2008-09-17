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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»

Успешный пример ревитализации территории

Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Также его убрали из природоохранной зоны

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера

Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
ПРОМО
Почему скоро мы все захотим жить в лофтах И почему они становятся все более востребованным форматом жилья
Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
ПРОМО

Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
И почему они становятся все более востребованным форматом жилья

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Вход на вечеринку свободный

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна

Доставка еды от «Гастрофермы»

В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте

Доставка еды от «Гастрофермы»

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»

Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»
Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент

Стильный лофт в сталинке в Хамовниках
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках

Стильный лофт в сталинке в Хамовниках
Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов

Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента

Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента
Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство

Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки

Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки
Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной

Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики

Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики
Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре
Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной
Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики

Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики
Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки

Минималистичная квартира для заядлого путешественника
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Минималистичная квартира для заядлого путешественника

Минималистичная квартира для заядлого путешественника
Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу

10 доступных вещей в стиле лофт
10 доступных вещей в стиле лофт The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
10 доступных вещей в стиле лофт

10 доступных вещей в стиле лофт
The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей

Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами

Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами
Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми

Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами Выхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами

Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами
Выхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора

Самый «снобский» лофт Москвы
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
Самый «снобский» лофт Москвы

Самый «снобский» лофт Москвы
The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»

Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры»
Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры» Историческая кирпичная кладка, брутальная мебель, выполненная на заказ, и «умные» электрохромные стены
Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры»

Лофт со стеклянной ванной комнатой на «Парке культуры»
Историческая кирпичная кладка, брутальная мебель, выполненная на заказ, и «умные» электрохромные стены

Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек
Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек Квартира с панорамными окнами, винтовой лестницей и грубой отделкой, которую уравновешивают мягкая мебель и текстиль
Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек

Двухуровневый лофт для семьи из трёх человек
Квартира с панорамными окнами, винтовой лестницей и грубой отделкой, которую уравновешивают мягкая мебель и текстиль

Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу
Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома

Жилая мастерская фотографа на чердаке старого дома
Лофт-студия с ванной на мраморном подиуме, барной стойкой, сделанной из двери, и выходом на террасу

Жилой лофт и мастерская на крыше завода
Жилой лофт и мастерская на крыше завода Лофт на крыше завода на Московских воротах — в индустриальном стиле, со множеством самодельных предметов интерьера, мастерской и террасой
Жилой лофт и мастерская на крыше завода

Жилой лофт и мастерская на крыше завода
Лофт на крыше завода на Московских воротах — в индустриальном стиле, со множеством самодельных предметов интерьера, мастерской и террасой

Квартира недели (Москва)
Квартира недели (Москва) Светлый лофт с авторским бюджетным ремонтом и декором.
Квартира недели (Москва)

Квартира недели (Москва)
Светлый лофт с авторским бюджетным ремонтом и декором.

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.

Офис недели (Москва): KR Properties
Офис недели (Москва): KR Properties Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».
Офис недели (Москва): KR Properties

Офис недели (Москва): KR Properties
Офис девелоперской компании KR Properties в одном из лофтов «Даниловской мануфактуры 1867».

Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.
Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами

Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами
Театр танца, общежитие, площадка для ролевых игр и арт-центр — The Village нашёл 7 примеров того, как тюрьмы превращаются в значимые и популярные городские площадки.

На «Даниловской мануфактуре» открылся лофт-отель

Гостиничная сеть Azimut реконструировала историческое здание в начале Варшавского шоссе и открыла там лофт-отель с минималистичным дизайном и средиземноморским рестораном.

На «Даниловской мануфактуре» открылся лофт-отель

Офис недели (Москва): Bureau Brochet
Офис недели (Москва): Bureau Brochet Офис студии дизайна интерьеров Bureau Brochet на мансардном этаже с кирпичной стеной и мебелью в индустриальном стиле.
Офис недели (Москва): Bureau Brochet

Офис недели (Москва): Bureau Brochet
Офис студии дизайна интерьеров Bureau Brochet на мансардном этаже с кирпичной стеной и мебелью в индустриальном стиле.

Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания
Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания Офис в бывшем складском помещении с деревянными перекрытиями и индийской мебелью.
Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания

Офис недели (Петербург): Северо-западная кофейная компания
Офис в бывшем складском помещении с деревянными перекрытиями и индийской мебелью.

Офис: Школа стилистов Персона
Офис: Школа стилистов Персона Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.
Офис: Школа стилистов Персона

Офис: Школа стилистов Персона
Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис редакции «Сноб» и F5 Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»
Офис редакции «Сноб» и F5

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»

Лофт проект Этажи В ответ столичному «Винзаводу» в 2007году в Питере был запущен Лофт Проект ЭТАЖИ.

Лофт проект Этажи