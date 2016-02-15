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Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»

Успешный пример ревитализации территории

Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»
Успешный пример ревитализации территории

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Также его убрали из природоохранной зоны

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта»

Лофт для банкира в районе «Аэропорта»
Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера

Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
ПРОМО
Почему скоро мы все захотим жить в лофтах И почему они становятся все более востребованным форматом жилья
Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
ПРОМО

Почему скоро мы все захотим жить в лофтах
И почему они становятся все более востребованным форматом жилья

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Вход на вечеринку свободный

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу
Вход на вечеринку свободный

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира

Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира
Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна

Доставка еды от «Гастрофермы»

В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте

Доставка еды от «Гастрофермы»
В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»

Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити»
Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент

Стильный лофт в сталинке в Хамовниках
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках

Стильный лофт в сталинке в Хамовниках
Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов

Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента

Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента
Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство

Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки

Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки
Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной

Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики

Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики
Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре
Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной
Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики

Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики
Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки

Минималистичная квартира для заядлого путешественника
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Минималистичная квартира для заядлого путешественника

Минималистичная квартира для заядлого путешественника
Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу

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