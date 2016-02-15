Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»
Успешный пример ревитализации территории
Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще» Успешный пример ревитализации территории
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит Также его убрали из природоохранной зоны
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу Вход на вечеринку свободный
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Доставка еды от «Гастрофермы»
В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте
Доставка еды от «Гастрофермы» В один заказ можно собрать блюда из разных фуд-кортов, представленных в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стекло, бетон и трубы в апартаментах «Москва-Сити» Открытая спринклерная система, перегородки с рельефным стеклом и ковер как акцент
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Стильный лофт в сталинке в Хамовниках Как из неудачной планировки сделать нормальную с помощью всего пары приемов
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Лофтовый интерьер на улице Новаторов для студента Цветные балки и стены, амбарная дверь в кабинет и современное искусство
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Брутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки Темный интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики Эстетика лофта, лестница из Дома Наркомфина и скандинавская мебель с отсылкой к стилистике ГДР
Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Квартира с мезонином на Смоленском бульваре Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Лофт на «Тульской» в здании старинной кожевенной фабрики Небольшая квартира для молодой девушки-дизайнера
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Минималистичная квартира для заядлого путешественника Аскетичный интерьер, элементы лофта и дух путешествий в квартире бизнесмена и его дочери
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу