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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Спрос россиян на маски и антисептики резко вырос впервые в 2022 году

Спрос россиян на маски и антисептики резко вырос впервые в 2022 году

Не опять, а снова: Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

Не опять, а снова: Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах
21 марта 2022

РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

27 сентября 2021

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

Как часто нужно делать маску для волос?
Как часто нужно делать маску для волос? Можно ли переборщить и испортить волосы?
Как часто нужно делать маску для волос?

Как часто нужно делать маску для волос?
Можно ли переборщить и испортить волосы?

Предложение дня
24 августа 2021

Отменить обязательное ношение масок для учителей в московских школах

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях

В нужное время: Самые актуальные новогодние подарки не дороже 1 800 рублей
В нужное время: Самые актуальные новогодние подарки не дороже 1 800 рублей Санитайзер с ароматом пачули и маска, которая говорит о многом
В нужное время: Самые актуальные новогодние подарки не дороже 1 800 рублей

В нужное время: Самые актуальные новогодние подарки не дороже 1 800 рублей
Санитайзер с ароматом пачули и маска, которая говорит о многом

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску
Цитата дня
27 ноября 2020

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску

От ношения маски запотевают очки. Что делать?
От ношения маски запотевают очки. Что делать? 8 лайфхаков
От ношения маски запотевают очки. Что делать?

От ношения маски запотевают очки. Что делать?
8 лайфхаков

Предложение дня
27 октября 2020

Ставить в магазинах и метро баки для использованных масок

22 октября 2020

Театр на Таганке решил продавать билеты за 500 тысяч рублей. В эту сумму он включил штраф за зрителей без масок

15 октября 2020

Москвичей не пустят в общественный транспорт без масок и перчаток. Даже после оплаты проезда

Цифра дня
13 октября 2020

Сколько москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

1 октября 2020

Коптевский рынок закрыли из-за нарушения масочно-перчаточного режима

30 сентября 2020

С октября маски в московском метро будут стоить 5 рублей. Весной их продавали в шесть раз дороже

От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)
От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)
От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)

От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)

8 сентября 2020

Uniqlo выпустил гигиенические маски для лица с лаконичным дизайном

Маски с изображением бабочек-вульв. Их выпустили в поддержку Юлии Цветковой
Товар дня
17 августа 2020

Маски с изображением бабочек-вульв. Их выпустили в поддержку Юлии Цветковой

Сергей Собянин — о масочном режиме, который необходим «недели, а может быть, месяцы»
6 августа 2020

Сергей Собянин — о масочном режиме, который необходим «недели, а может быть, месяцы»

4 августа 2020

ТАСС: Пассажиров метро начали массово штрафовать за отсутствие масок

31 июля 2020

В метро начались масочные рейды. Пассажирам без масок приходится платить за проезд дважды

31 июля 2020

Магазины оштрафовали на 300 миллионов за несоблюдение масочного режима

Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды Мягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды

Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды
Мягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч

Никаких масок и социальной дистанции: Как прошел Парад Победы в Москве

Зато Лукашенко приехал

Никаких масок и социальной дистанции: Как прошел Парад Победы в Москве

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей

Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Надо ли носить маски после снятия карантина? Отвечаем коротко и наглядно
Надо ли носить маски после снятия карантина?

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Отвечаем коротко и наглядно

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности»

Маски и перчатки, адаптированные под жару

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности»

В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток

Средства защиты безопасно утилизируют

В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Экологично, безопасно, стильно

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
Готовимся к параду Победы

Как посреди карантина проводят книжный фестиваль на Красной площади

«Уныло, совсем уныло»

Как посреди карантина проводят книжный фестиваль на Красной площади

Вредно ли заниматься спортом в маске?
Вредно ли заниматься спортом в маске? И есть ли в ней толк на прогулке
Вредно ли заниматься спортом в маске?

Вредно ли заниматься спортом в маске?
И есть ли в ней толк на прогулке

С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска

С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска
От обилия правил не в восторге даже Собянин

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Сколько москвичей носят маски правильно

Большинство средств защиты болтаются ниже носа

Сколько москвичей носят маски правильно

Москва начинает первый этап снятия ограничений. Заработают МФЦ и каршеринг

Начиная с 25 мая

Москва начинает первый этап снятия ограничений. Заработают МФЦ и каршеринг

Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра

Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке

Крупнейший в России производитель масок перешел под контроль Москвы

И переехал туда же из Владимира

Крупнейший в России производитель масок перешел под контроль Москвы

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов

Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?

В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина?
Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина

Карантин в Москве продлили до лета

Переоформлять рабочие пропуска не придется

Карантин в Москве продлили до лета

Москвичам придется носить маски в общественном транспорте. Штраф — 5 тысяч рублей

Перчатки тоже станут обязательны

Москвичам придется носить маски в общественном транспорте. Штраф — 5 тысяч рублей

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне

Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»

Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне

Карантинный мерч «Таких дел»

Многоразовые маски и защитные экраны как из ЦУМа

Карантинный мерч «Таких дел»

Не носить защитную маску на улице

Лучше свежим воздухом подышать, считают в МЧС

Не носить защитную маску на улице

Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?
Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться? Вирусом рискуют заразиться не только жители, но и сортировщики отходов
Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?

Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?
Вирусом рискуют заразиться не только жители, но и сортировщики отходов

Врача центра Бурденко проверяет прокуратура после жалобы на нехватку масок

Он дал интервью журналистам

Врача центра Бурденко проверяет прокуратура после жалобы на нехватку масок

Чем заняться дома: Вспомнить о масках и патчах для лица
Чем заняться дома: Вспомнить о масках и патчах для лица Увлажняющие, ночные и для эффектных сториз в инстаграме — маски, которые действительно работают, в отличие от медицинских
Чем заняться дома: Вспомнить о масках и патчах для лица

Чем заняться дома: Вспомнить о масках и патчах для лица
Увлажняющие, ночные и для эффектных сториз в инстаграме — маски, которые действительно работают, в отличие от медицинских

Какая маска может защитить от коронавируса
Какая маска может защитить от коронавируса Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
Какая маска может защитить от коронавируса

Какая маска может защитить от коронавируса
Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

И продает их в социальных аптеках еще дороже

Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам

ФАС зафиксировала дефицит масок в московских аптеках (обновлено)

Пользы от них немного

ФАС зафиксировала дефицит масок в московских аптеках (обновлено)

Stay Home Club: 20 ароматических свечей и масок для лица, чтобы устроить спа дома
Stay Home Club: 20 ароматических свечей и масок для лица, чтобы устроить спа дома И перезагрузиться вечером или в выходные
Stay Home Club: 20 ароматических свечей и масок для лица, чтобы устроить спа дома

Stay Home Club: 20 ароматических свечей и масок для лица, чтобы устроить спа дома
И перезагрузиться вечером или в выходные

В «Аптекарском огороде» пройдет выставка экзотических масок

Создатель коллекции — московский художник Дмитрий Шабалин

В «Аптекарском огороде» пройдет выставка экзотических масок

Дышите глубже: люди в масках
Дышите глубже: люди в масках Горожане в защитных масках рассказывают об экологической обстановке в Москве.
Дышите глубже: люди в масках

Дышите глубже: люди в масках
Горожане в защитных масках рассказывают об экологической обстановке в Москве.