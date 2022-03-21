Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях
В нужное время: Самые актуальные новогодние подарки не дороже 1 800 рублей Санитайзер с ароматом пачули и маска, которая говорит о многом
Театр на Таганке решил продавать билеты за 500 тысяч рублей. В эту сумму он включил штраф за зрителей без масок
Москвичей не пустят в общественный транспорт без масок и перчаток. Даже после оплаты проезда
С октября маски в московском метро будут стоить 5 рублей. Весной их продавали в шесть раз дороже
В метро начались масочные рейды. Пассажирам без масок приходится платить за проезд дважды
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Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей
Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova
Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»
Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей
В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток
Средства защиты безопасно утилизируют
Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом
Экологично, безопасно, стильно
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин
Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат
Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику
Масочный режим на улицах Петербурга: Как это выглядит на примере центра
Горожане в масках: обычных, креативных и на подбородке
Крупнейший в России производитель масок перешел под контроль Москвы
И переехал туда же из Владимира
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов
Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
В Москве начал действовать масочный режим. Что изменилось в правилах карантина? Нерабочие дни в столице продолжаются, несмотря на заявления Путина
Москвичам придется носить маски в общественном транспорте. Штраф — 5 тысяч рублей
Перчатки тоже станут обязательны
Футболки, маски и кружки: Какие сувениры с символикой коронавируса покупают россияне
Товары с надписями «Коронавирус, не, не слышал» и «Скажем коронавирусу нет»
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Врача центра Бурденко проверяет прокуратура после жалобы на нехватку масок
Он дал интервью журналистам
Чем заняться дома: Вспомнить о масках и патчах для лица Увлажняющие, ночные и для эффектных сториз в инстаграме — маски, которые действительно работают, в отличие от медицинских
Какая маска может защитить от коронавируса Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
Мэрия закупила медицинские маски по завышенным ценам
И продает их в социальных аптеках еще дороже
Stay Home Club: 20 ароматических свечей и масок для лица, чтобы устроить спа дома И перезагрузиться вечером или в выходные
В «Аптекарском огороде» пройдет выставка экзотических масок
Создатель коллекции — московский художник Дмитрий Шабалин