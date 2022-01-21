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Здоровье21 января 2022

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
АвторЛёва Левченко

«Очень важно сейчас носить маски, а лучше респиратор типа FFP2», — говорила нам в начале декабря молекулярный биолог Алена Макарова. Тогда новый штамм коронавируса — «омикрон» — еще казался чем-то далеким. Сейчас это уже реальность: 21 января в России был пик заболеваемости вирусом с начала пандемии — этот показатель составил почти 50 тысяч человек. И рекомендация Макаровой кажется как никогда актуальной.

Наш Минздрав пока не выпускал официальных рекомендаций на этот счет, но в других странах процесс, что называется, уже пошел: несколько дней назад стало известно, что правительство США раздаст из собственных резервов 400 миллионов масок стандарта N95 (у нас он называется FFP2/FFP3), в соседней с нами Латвии с 25 января тканевые маски попадают под запрет, в публичных местах можно будет находиться только в респираторах, в Италии с 25 декабря респиратор необходим в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах, в Румынии за тканевые маски с января вообще штрафуют.

Понятно, что за два года мы все привыкли к нашим тканевым маскам, у всех появились любимые и не любимые маски, но, что поделать, учитывая скорость, с которой передается «омикрон» и его высокую заразность («Если для „уханьского“, исходного варианта этот показатель составляет 3–4, для „дельты“ — 6–8, то для „омикрона“ — 9–13. Это значит, что один заболевший „омикроном“ может заразить около 10 человек. Для сравнения: R0 гриппа — всего 1,5, а кори, одного из самых заразных вирусов, — около 15», — говорила нам Макарова), ученые и врачи рекомендуют — уже много месяцев — сменить маску на респиратор.

Ничего особо страшного нет: цены на респираторы категорий FFP2/FFP3 начинаются с 28 рублей за штуку, на практике они оказываются куда удобнее обычных масок (как очкарик замечу: очки в них запотевают гораздо меньше), да и выглядят, на мой вкус, симпатичнее застиранной тряпочки. Ну и, собственно, самое главное — маски категорий FFP2/FFP3 задерживают от 94 % до 99 % частиц. То есть если тряпичные маски рекомендовались для того, чтобы не заразить других, то респиратор обезопасит от заражения вас лично. Сплошные плюсы.

Маски FFP2/FFP3: вопросы и ответы

Можно ли использовать респиратор больше одного раза?

Да, даже несколько. Специалисты говорят, что одну маску можно использовать в основном до пяти раз. Некоторые маски живут даже дольше. Врачи также советуют купить сразу несколько масок и ротировать их, давая использованным отлежаться пару дней. Совет: выбирайте модели без клапана — тогда вы защитите не только себя, но и окружающих (вдруг вы уже заразились, а симптомов пока не чувствуете).

Как понять, что маска износилась?

Все просто — если маска перестала плотно прилегать к лицу, пора ее выбрасывать: резиночки, при помощи которых она крепится, растягиваются каждый раз, когда вы ее надеваете. Кроме того, маску нельзя трогать руками за внутреннюю сторону — держите ее только за петельки. Переносить респиратор лучше всего в бумажном пакете.

Можно ли стирать респираторы?

Нет. От воды маски этих категорий теряют всю свою эффективность.

Мы попросили редакторку раздела «Стиль» Таню Решетник выбрать, по ее мнению, самые красивые респираторы, доступные на российском рынке.

Наведите курсор на красную точку, чтобы узнать название и цену товара.

Цветной респиратор KN95

Фильтрующая маска-респиратор KM20

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