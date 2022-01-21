Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

«Очень важно сейчас носить маски, а лучше респиратор типа FFP2», — говорила нам в начале декабря молекулярный биолог Алена Макарова. Тогда новый штамм коронавируса — «омикрон» — еще казался чем-то далеким. Сейчас это уже реальность: 21 января в России был пик заболеваемости вирусом с начала пандемии — этот показатель составил почти 50 тысяч человек. И рекомендация Макаровой кажется как никогда актуальной.

Наш Минздрав пока не выпускал официальных рекомендаций на этот счет, но в других странах процесс, что называется, уже пошел: несколько дней назад стало известно, что правительство США раздаст из собственных резервов 400 миллионов масок стандарта N95 (у нас он называется FFP2/FFP3), в соседней с нами Латвии с 25 января тканевые маски попадают под запрет, в публичных местах можно будет находиться только в респираторах, в Италии с 25 декабря респиратор необходим в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах, в Румынии за тканевые маски с января вообще штрафуют.

Понятно, что за два года мы все привыкли к нашим тканевым маскам, у всех появились любимые и не любимые маски, но, что поделать, учитывая скорость, с которой передается «омикрон» и его высокую заразность («Если для „уханьского“, исходного варианта этот показатель составляет 3–4, для „дельты“ — 6–8, то для „омикрона“ — 9–13. Это значит, что один заболевший „омикроном“ может заразить около 10 человек. Для сравнения: R0 гриппа — всего 1,5, а кори, одного из самых заразных вирусов, — около 15», — говорила нам Макарова), ученые и врачи рекомендуют — уже много месяцев — сменить маску на респиратор.

Ничего особо страшного нет: цены на респираторы категорий FFP2/FFP3 начинаются с 28 рублей за штуку, на практике они оказываются куда удобнее обычных масок (как очкарик замечу: очки в них запотевают гораздо меньше), да и выглядят, на мой вкус, симпатичнее застиранной тряпочки. Ну и, собственно, самое главное — маски категорий FFP2/FFP3 задерживают от 94 % до 99 % частиц. То есть если тряпичные маски рекомендовались для того, чтобы не заразить других, то респиратор обезопасит от заражения вас лично. Сплошные плюсы.