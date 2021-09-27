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27 сентября 2021

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

Предложение дня
24 августа 2021

Отменить обязательное ношение масок для учителей в московских школах

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску
Цитата дня
27 ноября 2020

Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску

Предложение дня
27 октября 2020

Ставить в магазинах и метро баки для использованных масок

22 октября 2020

Театр на Таганке решил продавать билеты за 500 тысяч рублей. В эту сумму он включил штраф за зрителей без масок

15 октября 2020

Москвичей не пустят в общественный транспорт без масок и перчаток. Даже после оплаты проезда

Цифра дня
13 октября 2020

Сколько москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

1 октября 2020

Коптевский рынок закрыли из-за нарушения масочно-перчаточного режима

30 сентября 2020

С октября маски в московском метро будут стоить 5 рублей. Весной их продавали в шесть раз дороже

8 сентября 2020

Uniqlo выпустил гигиенические маски для лица с лаконичным дизайном

Маски с изображением бабочек-вульв. Их выпустили в поддержку Юлии Цветковой
Товар дня
17 августа 2020

Маски с изображением бабочек-вульв. Их выпустили в поддержку Юлии Цветковой

Сергей Собянин — о масочном режиме, который необходим «недели, а может быть, месяцы»
6 августа 2020

Сергей Собянин — о масочном режиме, который необходим «недели, а может быть, месяцы»

4 августа 2020

ТАСС: Пассажиров метро начали массово штрафовать за отсутствие масок

31 июля 2020

В метро начались масочные рейды. Пассажирам без масок приходится платить за проезд дважды

31 июля 2020

Магазины оштрафовали на 300 миллионов за несоблюдение масочного режима