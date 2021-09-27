В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе
Предложение дня
Отменить обязательное ношение масок для учителей в московских школах
Цитата дня
Дмитрий Песков — о том, почему Владимир Путин не носит маску
Предложение дня
Ставить в магазинах и метро баки для использованных масок
Театр на Таганке решил продавать билеты за 500 тысяч рублей. В эту сумму он включил штраф за зрителей без масок
Москвичей не пустят в общественный транспорт без масок и перчаток. Даже после оплаты проезда
Цифра дня
Сколько москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
Коптевский рынок закрыли из-за нарушения масочно-перчаточного режима
С октября маски в московском метро будут стоить 5 рублей. Весной их продавали в шесть раз дороже
Uniqlo выпустил гигиенические маски для лица с лаконичным дизайном
Товар дня
Маски с изображением бабочек-вульв. Их выпустили в поддержку Юлии Цветковой
Сергей Собянин — о масочном режиме, который необходим «недели, а может быть, месяцы»
ТАСС: Пассажиров метро начали массово штрафовать за отсутствие масок
В метро начались масочные рейды. Пассажирам без масок приходится платить за проезд дважды
Магазины оштрафовали на 300 миллионов за несоблюдение масочного режима