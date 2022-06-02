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«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
В Главном здании МГУ начали реставрацию. Из-за нее могут уничтожить деревянные детали интерьера
Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги
МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей
Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)
При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу
Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)
Правительство просят принять конвенцию против насилия
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МГУ взял первое место в трех номинациях
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
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Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками
Князев уверяет, что отношения были добровольными
Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)
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На преподавателя МГУ составили протокол за проведение массового мероприятия. Он стоял в пикете один
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МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего
«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет
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