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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

обновлено2 июня 2022

В Москве прошли массовые обыски по закону о фейках

Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» проходит подозреваемым по делу о фейках
обновлено2 июня 2022

Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» проходит подозреваемым по делу о фейках

МГУ больше не входит топ-200 университетов мира
Рейтинг
25 апреля 2022

МГУ больше не входит топ-200 университетов мира

«Журфак без политики»: факультет МГУ отказался от модуля «Политическая журналистика»
25 марта 2022

«Журфак без политики»: факультет МГУ отказался от модуля «Политическая журналистика»

12 декабря 2021

Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков до освобождения Азата Мифтахова из колонии

11 ноября 2021

В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ и МГУ

10 ноября 2021

TikTok и МГУ запустили кампанию о медиаграмотности

МГУ перейдет на смешанный формат обучения с 8 ноября
3 ноября 2021

МГУ перейдет на смешанный формат обучения с 8 ноября

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
Что случилось в северном поселке на Белом море

обновлено10 августа 2021

Обвиненный в домогательствах и насилии сотрудник МГУ отстранен от работы

обновлено6 июля 2021

МГИМО отстранит от работы непривитых сотрудников

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой
Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

Погром в МГУ: В Главном здании испортили аудитории, а теперь взялись за корпуса и храм на Моховой

В Главном здании МГУ начали реставрацию. Из-за нее могут уничтожить деревянные детали интерьера
23 марта 2021

В Главном здании МГУ начали реставрацию. Из-за нее могут уничтожить деревянные детали интерьера

10 марта 2021

Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги

В столице начали строить научный центр МГУ «Воробьевы горы»
26 января 2021

В столице начали строить научный центр МГУ «Воробьевы горы»

20 ноября 2020

МГУ выделил 30 миллионов рублей на поддержку студентов в пандемию

18 ноября 2020

Студенты МГУ хотят, чтобы вуз вернул им часть денег за обучение

РПЦ показала, как может выглядеть новый храм при МГУ
28 октября 2020

РПЦ показала, как может выглядеть новый храм при МГУ

21 октября 2020

МГУ запустил онлайн-курс по оказанию первой помощи

1 октября 2020

Студенты МГУ смогут сдать зачет по киберспорту. Он заменит экзамен по физкультуре

МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей
27 августа 2020

МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей

Forbes удалил новость о зачислении дочери Шувалова на бюджет МГУ
обновлено27 августа 2020

Forbes удалил новость о зачислении дочери Шувалова на бюджет МГУ

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)

При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Правительство просят принять конвенцию против насилия

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Его составили выпускники СПбГУ

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Князев уверяет, что отношения были добровольными

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)

Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Новый опыт для студентов

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

На преподавателя МГУ составили протокол за проведение массового мероприятия. Он стоял в пикете один

Михаил Лобанов выступил в поддержку Азата Мифтахова

На преподавателя МГУ составили протокол за проведение массового мероприятия. Он стоял в пикете один

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Города России с самым высоким IQ

Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне

Города России с самым высоким IQ

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан

Лидеры все те же

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет

Садовничий руководит университетом дольше, чем Путин страной

В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет

Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку
Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку Что выяснили ученые, изучив воду Байкала, Балтийского моря и арктический лед
Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку

Микропластик: Как крошечные частицы вредят природе и человеку
Что выяснили ученые, изучив воду Байкала, Балтийского моря и арктический лед

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Садовничий пообещал единогласно выиграть выборы ректора МГУ, если их вернут (обновлено)

За возвращение автономности университета выступают студенты

Садовничий пообещал единогласно выиграть выборы ректора МГУ, если их вернут (обновлено)

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Власти считают, что вещества безопасны

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Садовничий сможет остаться ректором МГУ пожизненно

Такую поправку в закон об образовании предложили депутаты Госдумы

Садовничий сможет остаться ректором МГУ пожизненно

Дмитрий Киселев — о протестных настроениях, вызванных «производством гуманитариев»

По мнению телеведущего, во всем виновата нереализованность выпускников

Дмитрий Киселев — о протестных настроениях, вызванных «производством гуманитариев»

Ректор МГУ впервые прокомментировал дело аспиранта Азата Мифтахова

Математик девять месяцев сидит в СИЗО по обвинению в поджоге офиса «Единой России»

Ректор МГУ впервые прокомментировал дело аспиранта Азата Мифтахова

Ректор Садовничий вступился за студенток МГУ, которых грозили отчислить за поддержку Мифтахова

Ранее преподавателей якобы попросили завалить девушек на пересдачах из-за поддержки Азата Мифтахова

Ректор Садовничий вступился за студенток МГУ, которых грозили отчислить за поддержку Мифтахова

Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ

Она настаивала на тюремном сроке для Владислава Синицы

Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

Старшеклассникам и студентам расскажут, как определиться со специальностью и куда пойти работать

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

«Молекулярный бар» и телемост с Антарктидой: В Москве стартовал масштабный фестиваль Nauka 0+

Участников ждут лекции нобелевских лауреатов, ученых и интерактивные выставки

«Молекулярный бар» и телемост с Антарктидой: В Москве стартовал масштабный фестиваль Nauka 0+

«Я работаю бесплатно»
«Я работаю бесплатно» Люди, которые не получают деньги за свой труд, рассказали о мотивации и источниках дохода
«Я работаю бесплатно»

«Я работаю бесплатно»
Люди, которые не получают деньги за свой труд, рассказали о мотивации и источниках дохода

На что живет семья студентов
На что живет семья студентов Обеды в столовой, жизнь в общаге МГУ и мысли об эмиграции
На что живет семья студентов

На что живет семья студентов
Обеды в столовой, жизнь в общаге МГУ и мысли об эмиграции

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Лучшие показатели у МГУ

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно

А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

Аспирант мехмата уже полгода находится в СИЗО по делу о поджоге офиса «Единой России»

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России

МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия ВШЭ и МГУ, посвященные играм и фотографии

Лекцию будут читать в павильоне «Рабочий и колхозница»

На ВДНХ пройдут бесплатные занятия ВШЭ и МГУ, посвященные играм и фотографии

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

Первое занятие состоится 1 июля

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

Журфак МГУ снова проведет «Медиапонедельники»

Послушать можно будет Елену Варанову, Ивана Засурского и Марию Аникину

Журфак МГУ снова проведет «Медиапонедельники»

МГУ решил не вносить в устав поправку об отчислении за уголовную ответственность (обновлено)

Норму планировали добавить по инициативе Виктора Садовничего

МГУ решил не вносить в устав поправку об отчислении за уголовную ответственность (обновлено)

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ