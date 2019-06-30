На ВДНХ пройдут бесплатные занятия ВШЭ и МГУ, посвященные играм и фотографии Лекцию будут читать в павильоне «Рабочий и колхозница»
В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стартуют образовательные циклы летней программы от ВШЭ и факультета журналистики МГУ.
Цикл «Как создать свою игру» продлится со 2 по 23 июля и станет частью проекта «Университет, открытый городу: Вышка на ВДНХ». На первой лекции владелец издательства «Геменот» Сергей Голубкин расскажет о мотивации, а участники смогут пройти путь разработчика с помощью симулятора работы игровой студии.
На следующих лекциях управляющий партнер DatCroft Games Константин Сахнов поговорит о геймдизайне, креативный продюсер Mail.Ru Group Дмитрий Табаков — о технических основах разработки, а координатор проектов в SoftClub Сергей Зыков — о продвижении игр.
С 3 по 17 июля факультет журналистики МГУ представит цикл «Фотосреды», посвященный искусству фотографии. Занятия проведут специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Сергей Шахиджанян, один из основателей фотослужбы «Коммерсанта» Юрий Трубников и фотожурналист МИА «Россия сегодня» Владимир Вяткин.
Все лекции бесплатные, попасть на них можно по предварительной регистрации.
Источник: пресс-служба ВДНХ
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