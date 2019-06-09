Завтра, 10 июня, в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ откроется четвертый сезон открытых лекций факультета журналистики МГУ — «Медиапонедельники».

Первую лекцию проведет декан факультета Елена Вартанова. Она расскажет, какое место занимают журналистика и медиа в повседневной жизни и объяснит, как новые медиа формируют повестку дня. Через неделю заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации Иван Засурский представит краткий обзор концепций о роли медиа в обществе от античности до наших дней.

На последней лекции, которая пройдет 24 июня, доцент факультета Мария Аникина поговорит с гостями о представлении науки в цифровых медиа. Все лекции начнутся в 19:00 — вход свободный, без предварительной регистрации.