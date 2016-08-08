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Новости

«Мираторг» отказался работать с сервисами доставки. Они привозили бургеры помятыми

К сотрудничеству вернутся, если качество доставки улучшат

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Новости

«Мираторг» отказался работать с сервисами доставки. Они привозили бургеры помятыми К сотрудничеству вернутся, если качество доставки улучшат

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
СПЕЦПРОЕКТ
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейкиИ как они добираются до прилавка
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки И как они добираются до прилавка

Как я кормил бычков и кидал лассо
СПЕЦПРОЕКТ
Как я кормил бычков и кидал лассоЧто такое фидлот и как он устроен
Как я кормил бычков и кидал лассо
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Как я кормил бычков и кидал лассо Что такое фидлот и как он устроен

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
СПЕЦПРОЕКТ
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на фермеИ страшно ли было принимать роды у коровы
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме И страшно ли было принимать роды у коровы

Новости

Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана

Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны

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Новости

Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны

Новости

«Мираторг» откроет кулинарную студию

Посетителей научат выбирать и готовить мясо

0
Новости

«Мираторг» откроет кулинарную студию Посетителей научат выбирать и готовить мясо

Новости

«Мираторг» закрыл интернет-магазин спустя год после запуска

Компания сочла проект неэффективным

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Новости

«Мираторг» закрыл интернет-магазин спустя год после запуска Компания сочла проект неэффективным

Как понять, что вам принесли идеальный стейк
СПЕЦПРОЕКТ
Как понять, что вам принесли идеальный стейкРазбираемся, какую прожарку выбрать и зачем подогревать тарелку перед подачей
Как понять, что вам принесли идеальный стейк
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Как понять, что вам принесли идеальный стейк Разбираемся, какую прожарку выбрать и зачем подогревать тарелку перед подачей

Чек-лист: Как не ошибиться при заказе стейка
СПЕЦПРОЕКТ
Чек-лист: Как не ошибиться при заказе стейка7 вопросов, которые нужно задать официанту
Чек-лист: Как не ошибиться при заказе стейка
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Чек-лист: Как не ошибиться при заказе стейка 7 вопросов, которые нужно задать официанту

От поля до тарелки: Как научиться разбираться в мясе
СПЕЦПРОЕКТ
От поля до тарелки: Как научиться разбираться в мясеПодробный гид для новичков и продвинутых
От поля до тарелки: Как научиться разбираться в мясе
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

От поля до тарелки: Как научиться разбираться в мясе Подробный гид для новичков и продвинутых

Новости

Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты

Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки

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Новости

Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки

Новости

Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты

Стоимость продукции может увеличиться до 10–12 %

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Новости

Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты Стоимость продукции может увеличиться до 10–12 %

Новости

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества

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Новости

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества

Новости

«Мираторг» открыл интернет-магазин

Доставка будет осуществляться в пределах МКАД

0
Новости

«Мираторг» открыл интернет-магазин Доставка будет осуществляться в пределах МКАД

Новости

В «Афимолле» откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш»

Восьмое заведение сети откроется 5 сентября

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Новости

В «Афимолле» откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Восьмое заведение сети откроется 5 сентября

Новости

На Лесной улице откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш»

Ресторан сети станет седьмым по счету

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Новости

На Лесной улице откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Ресторан сети станет седьмым по счету

Новое место

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»

Это шестое заведение сети

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Новое место

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Это шестое заведение сети

Еда

«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»

Заведения размещаются в магазинах холдинга

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Еда

«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс» Заведения размещаются в магазинах холдинга

Новости

«Мираторг» запустит интернет-магазин

Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области

0
Новости

«Мираторг» запустит интернет-магазин Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области

Новости

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года

Планируется открыть несколько десятков новых магазинов

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Новости

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года Планируется открыть несколько десятков новых магазинов

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