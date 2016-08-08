«Мираторг» отказался работать с сервисами доставки. Они привозили бургеры помятыми
К сотрудничеству вернутся, если качество доставки улучшат
«Мираторг» отказался работать с сервисами доставки. Они привозили бургеры помятыми К сотрудничеству вернутся, если качество доставки улучшат
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки И как они добираются до прилавка
Как я кормил бычков и кидал лассо Что такое фидлот и как он устроен
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме И страшно ли было принимать роды у коровы
Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана
Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны
Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны
«Мираторг» откроет кулинарную студию Посетителей научат выбирать и готовить мясо
«Мираторг» закрыл интернет-магазин спустя год после запуска
Компания сочла проект неэффективным
«Мираторг» закрыл интернет-магазин спустя год после запуска Компания сочла проект неэффективным
Как понять, что вам принесли идеальный стейк Разбираемся, какую прожарку выбрать и зачем подогревать тарелку перед подачей
Чек-лист: Как не ошибиться при заказе стейка 7 вопросов, которые нужно задать официанту
От поля до тарелки: Как научиться разбираться в мясе Подробный гид для новичков и продвинутых
Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты
Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки
Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки
Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты
Стоимость продукции может увеличиться до 10–12 %
Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты Стоимость продукции может увеличиться до 10–12 %
Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества
Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества
«Мираторг» открыл интернет-магазин Доставка будет осуществляться в пределах МКАД
В «Афимолле» откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Восьмое заведение сети откроется 5 сентября
В «Афимолле» откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Восьмое заведение сети откроется 5 сентября
На Лесной улице откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Ресторан сети станет седьмым по счету
На Лесной улице откроется бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Ресторан сети станет седьмым по счету
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Это шестое заведение сети
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Это шестое заведение сети
«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»
Заведения размещаются в магазинах холдинга
«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс» Заведения размещаются в магазинах холдинга
«Мираторг» запустит интернет-магазин
Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области