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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 июня 2022

В Госдуме разрешили штрафовать тех, кто выбрасывает мусор из машины

Москвичи сдали на переработку более 200 килограммов просроченных лекарств
4 февраля 2022

Москвичи сдали на переработку более 200 килограммов просроченных лекарств

Консервная банка с Байкала, которая будет разлагаться 90 лет
Товар дня
8 ноября 2021

Консервная банка с Байкала, которая будет разлагаться 90 лет

7 октября 2021

В Москве появился бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей

Убрать лишний одноразовый мусор из заказов готовой еды
Петиция дня
28 сентября 2021

Убрать лишний одноразовый мусор из заказов готовой еды

Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Спецпроект
Лучшая экоинициатива, по версии горожан Как далеко вы готовы зайти ради экологии
Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Спецпроект

Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Как далеко вы готовы зайти ради экологии

Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии
11 июня 2021

Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии

Предложение дня
6 апреля 2021

Следить за мусоровозами, чтобы бороться с незаконными свалками

Как бактерии и жуки спасают человечество от мусорной катастрофы
Как бактерии и жуки спасают человечество от мусорной катастрофы Они едят пластик, но пока очень медленно
Как бактерии и жуки спасают человечество от мусорной катастрофы

Как бактерии и жуки спасают человечество от мусорной катастрофы
Они едят пластик, но пока очень медленно

Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?

Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?

Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?

Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?

В «Щелковском» пройдет выставка «Le Souffle. Дыхание». На фото артисты балета танцуют на фоне мусорных полигонов
19 января 2021

В «Щелковском» пройдет выставка «Le Souffle. Дыхание». На фото артисты балета танцуют на фоне мусорных полигонов

24 декабря 2020

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Документалка от Гринписа о том, как берег Черного моря погряз в пластике
Видео дня
3 декабря 2020

Документалка от Гринписа о том, как берег Черного моря погряз в пластике

В «Зарядье» появился арт-объект. Он покрыт этикетками, которые загрязняют океан
19 октября 2020

В «Зарядье» появился арт-объект. Он покрыт этикетками, которые загрязняют океан

Ссылка дня
28 сентября 2020

Телеграм-бот, который поможет сортировать мусор

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку

Сдать можно также крышки от стаканчиков, «рукавчики» и подставки

В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку

В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток

Средства защиты безопасно утилизируют

В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток

Власти отказываются создавать систему переработки отходов

Вместо этого предлагается сжигать и хоронить отходы

Власти отказываются создавать систему переработки отходов

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив

Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

Что такое хорошая экология, по версии россиян

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина

18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина

Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?
Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться? Вирусом рискуют заразиться не только жители, но и сортировщики отходов
Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?

Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться?
Вирусом рискуют заразиться не только жители, но и сортировщики отходов

«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали

Стоимость услуги условная — всего 9 рублей

«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

Для жителей севера и центра Москвы

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

«Ростех» создал устройство, которое онлайн отслеживает заполненность мусорных контейнеров

Разработка должна снизить расходы коммунальщиков на 50 %

«Ростех» создал устройство, которое онлайн отслеживает заполненность мусорных контейнеров

S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов

Отходы от боксов бортового питания отправят на переработку

S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Полицейские и дворники против осознанных горожан

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Видеоинструкция для тех, кто заботится об экологии
Видеоинструкция для тех, кто заботится об экологии Почему полиэтиленовые пакеты лучше крафтовых, а пластик лучше тетрапака
Видеоинструкция для тех, кто заботится об экологии

Видеоинструкция для тех, кто заботится об экологии
Почему полиэтиленовые пакеты лучше крафтовых, а пластик лучше тетрапака

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора

Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора

В Москве началась мусорная реформа. Вот почему она не работает
В Москве началась мусорная реформа. Вот почему она не работает Рассказываем, куда отправят ваш мусор
В Москве началась мусорная реформа. Вот почему она не работает

В Москве началась мусорная реформа. Вот почему она не работает
Рассказываем, куда отправят ваш мусор

Black Star Burger ввел раздельный сбор мусора. Перерабатывают даже черные перчатки

В ресторанах сети установили контейнеры

Black Star Burger ввел раздельный сбор мусора. Перерабатывают даже черные перчатки

12 главных текстов про экологию
12 главных текстов про экологию Радиоактивная хорда, микропластик и проблемы раздельного сбора
12 главных текстов про экологию

12 главных текстов про экологию
Радиоактивная хорда, микропластик и проблемы раздельного сбора

Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе. Теперь их снесут

Борьба против полигона длится с 2018 года

Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе. Теперь их снесут

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году

Сейчас в области 13 действующих полигонов

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году

Мусор с юга Москвы будет вывозить компания, связанная с «Ростехом» и криминальным бизнесом

«ГК СЭТ» получила контракт почти на 860 миллионов рублей

Мусор с юга Москвы будет вывозить компания, связанная с «Ростехом» и криминальным бизнесом

Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел

Обман обнаружили местные программисты

Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В тестовом режиме проект продлится до 15 января

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку

Сдать можно бытовую технику, батарейки, пленку, дерево

В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку

Москва вывезет миллионы тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области

В Шиес столичный мусор пока не отправится

Москва вывезет миллионы тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области

Власти подготовили правила перевозки мусора. Данные о его перемещении впервые станут публичными

Эксперты считают, что из-за этого для многих на рынке бизнес станет невыгодным

Власти подготовили правила перевозки мусора. Данные о его перемещении впервые станут публичными

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

В следующем году в России хотят провести эксперимент по приему бутылок в магазинах (обновлено)

Сейчас законодательство не позволяет устанавливать пункты сбора вторсырья в торговых точках

В следующем году в России хотят провести эксперимент по приему бутылок в магазинах (обновлено)

Оплачивать проезд в метро и электричках пустыми бутылками

Подобный проект существует в Риме

Оплачивать проезд в метро и электричках пустыми бутылками

Запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

С инициативой выступило Минприроды

Запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом»

В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении

Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом»

В Москве и области можно будет сдать технику на переработку

Движение «Раздельный сбор» откроет более 60 точек

В Москве и области можно будет сдать технику на переработку

Горожан спросили, готовы ли они сортировать мусор. Уже после заявления о переходе на раздельный сбор

Голосование запустили на сайте «Активный гражданин»

Горожан спросили, готовы ли они сортировать мусор. Уже после заявления о переходе на раздельный сбор

Жители Очакова месяцами жалуются на запах гари. Росприроднадзор заявил, что готов помочь

Экомониторинг ранее нашел превышения норм продуктов горения рядом с промзоной

Жители Очакова месяцами жалуются на запах гари. Росприроднадзор заявил, что готов помочь

Во дворах Москвы начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов (обновлено)

С 1 января в столице стартует первый этап мусорной реформы

Во дворах Москвы начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов (обновлено)

В двух округах Москвы до конца года появятся 3 тысячи мест для раздельного сбора мусора

На площадках внедрят двухконтейнерную систему

В двух округах Москвы до конца года появятся 3 тысячи мест для раздельного сбора мусора

«Азбука вкуса» назвала свой следующий шаг в борьбе с пластиком — экоупаковка для бананов!

Для этой миссии привлекли поставщиков

«Азбука вкуса» назвала свой следующий шаг в борьбе с пластиком — экоупаковка для бананов!

Как запускать воздушные шары экологично
Как запускать воздушные шары экологично Если без них совсем никак
Как запускать воздушные шары экологично

Как запускать воздушные шары экологично
Если без них совсем никак

Россия наращивает закупки пластикового мусора из-за рубежа

Причина в том, что россияне не сортируют отходы

Россия наращивает закупки пластикового мусора из-за рубежа

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода

Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа

В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода

Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды» Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»

Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»
Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку

А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку

Выбрасывать пластик правильно
Выбрасывать пластик правильно Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным
Выбрасывать пластик правильно

Выбрасывать пластик правильно
Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным

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