Ростехнадзор подаст в суд на оператора завода на востоке Москвы, который три года сжигал мусор без лицензии
Как бактерии и жуки спасают человечество от мусорной катастрофы Они едят пластик, но пока очень медленно
В «Щелковском» пройдет выставка «Le Souffle. Дыхание». На фото артисты балета танцуют на фоне мусорных полигонов
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
В Москве запустили бесплатный прием одноразовых стаканчиков на переработку
Сдать можно также крышки от стаканчиков, «рукавчики» и подставки
В Москве появились контейнеры для сбора масок и перчаток
Средства защиты безопасно утилизируют
Власти отказываются создавать систему переработки отходов
Вместо этого предлагается сжигать и хоронить отходы
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив
Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина
18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»
Мусор тоже опасен при эпидемии. Как от него правильно избавиться? Вирусом рискуют заразиться не только жители, но и сортировщики отходов
«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали
Стоимость услуги условная — всего 9 рублей
«Ростех» создал устройство, которое онлайн отслеживает заполненность мусорных контейнеров
Разработка должна снизить расходы коммунальщиков на 50 %
S7 и Домодедово первыми в России запустили сортировку мусора с рейсов
Отходы от боксов бортового питания отправят на переработку
Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку
Полицейские и дворники против осознанных горожан
Видеоинструкция для тех, кто заботится об экологии Почему полиэтиленовые пакеты лучше крафтовых, а пластик лучше тетрапака
Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора
Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники
В Москве началась мусорная реформа. Вот почему она не работает Рассказываем, куда отправят ваш мусор
Black Star Burger ввел раздельный сбор мусора. Перерабатывают даже черные перчатки
В ресторанах сети установили контейнеры
12 главных текстов про экологию Радиоактивная хорда, микропластик и проблемы раздельного сбора
Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе. Теперь их снесут
Борьба против полигона длится с 2018 года
«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году
Сейчас в области 13 действующих полигонов
Мусор с юга Москвы будет вывозить компания, связанная с «Ростехом» и криминальным бизнесом
«ГК СЭТ» получила контракт почти на 860 миллионов рублей
Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел
Обман обнаружили местные программисты
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января
В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку
Сдать можно бытовую технику, батарейки, пленку, дерево
Москва вывезет миллионы тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области
В Шиес столичный мусор пока не отправится
Власти подготовили правила перевозки мусора. Данные о его перемещении впервые станут публичными
Эксперты считают, что из-за этого для многих на рынке бизнес станет невыгодным
В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора
Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы
В следующем году в России хотят провести эксперимент по приему бутылок в магазинах (обновлено)
Сейчас законодательство не позволяет устанавливать пункты сбора вторсырья в торговых точках
Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом»
В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении
В Москве и области можно будет сдать технику на переработку
Движение «Раздельный сбор» откроет более 60 точек
Горожан спросили, готовы ли они сортировать мусор. Уже после заявления о переходе на раздельный сбор
Голосование запустили на сайте «Активный гражданин»
Жители Очакова месяцами жалуются на запах гари. Росприроднадзор заявил, что готов помочь
Экомониторинг ранее нашел превышения норм продуктов горения рядом с промзоной
Во дворах Москвы начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов (обновлено)
С 1 января в столице стартует первый этап мусорной реформы
В двух округах Москвы до конца года появятся 3 тысячи мест для раздельного сбора мусора
На площадках внедрят двухконтейнерную систему
«Азбука вкуса» назвала свой следующий шаг в борьбе с пластиком — экоупаковка для бананов!
Для этой миссии привлекли поставщиков
Россия наращивает закупки пластикового мусора из-за рубежа
Причина в том, что россияне не сортируют отходы
В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора
На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки
В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода
Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды» Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным
«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку
А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать