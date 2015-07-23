В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова
Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды
В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды
«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной
Блюда готовят на открытом огне
«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной Блюда готовят на открытом огне
Delivery Club ускорит доставку, открыв dark kitchens вместе с Аркадием Новиковым
Первые фабрики-кухни появятся в ноябре на севере и в центре Москвы
Delivery Club ускорит доставку, открыв dark kitchens вместе с Аркадием Новиковым Первые фабрики-кухни появятся в ноябре на севере и в центре Москвы
Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий
Проект охватывает около 100 направлений
Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий Проект охватывает около 100 направлений
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира
Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
На Кузнецком Мосту открылось четвертое кафе паназиатской кухни Hoshi
Владелец заведения — Novikov Group
На Кузнецком Мосту открылось четвертое кафе паназиатской кухни Hoshi Владелец заведения — Novikov Group
15/17 Bar & Grill в Большом Черкасском Кебания, мутабаль и балканский кебаб: за чем идти в новый ресторан Новикова
В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill
Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню
В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню
Ресторан «Недальний Восток» перезапустили
Теперь в заведении есть обновленное меню и новый зал
Ресторан «Недальний Восток» перезапустили Теперь в заведении есть обновленное меню и новый зал
Ресторан Valenok начал принимать к оплате биткоины
Впоследствии расплачиваться с помощью криптовалют могут разрешить и в других заведения Novikov Group
Ресторан Valenok начал принимать к оплате биткоины Впоследствии расплачиваться с помощью криптовалют могут разрешить и в других заведения Novikov Group
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Это шестое заведение сети
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Это шестое заведение сети
«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»
Заведения размещаются в магазинах холдинга
«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»
Заведения размещаются в магазинах холдинга
На Грузинском Валу открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Это вторая одноимённая бургерная Новикова с холдингом «Мираторг»
На Грузинском Валу открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш» Это вторая одноимённая бургерная Новикова с холдингом «Мираторг»
Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko
Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио
Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок» Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»
Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»
Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет» Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»
Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»
Основа меню — рыба и морепродукты, выловленные в российских водоёмах