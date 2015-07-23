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В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова

Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды

В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова
Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной

Блюда готовят на открытом огне

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной
Блюда готовят на открытом огне

Delivery Club ускорит доставку, открыв dark kitchens вместе с Аркадием Новиковым

Первые фабрики-кухни появятся в ноябре на севере и в центре Москвы

Delivery Club ускорит доставку, открыв dark kitchens вместе с Аркадием Новиковым
Первые фабрики-кухни появятся в ноябре на севере и в центре Москвы

Модная Япония: Shiba на Патриарших
Модная Япония: Shiba на Патриарших Удивительно трендовый новиковский ресторан
Модная Япония: Shiba на Патриарших

Модная Япония: Shiba на Патриарших
Удивительно трендовый новиковский ресторан

Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий

Проект охватывает около 100 направлений

Novikov Group займется организацией гастрономических путешествий
Проект охватывает около 100 направлений

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира
Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Ешь, молись и не пей: Ресторан Umma на Ильинке
Ешь, молись и не пей: Ресторан Umma на Ильинке Халяльная с молельной от Новикова
Ешь, молись и не пей: Ресторан Umma на Ильинке

Ешь, молись и не пей: Ресторан Umma на Ильинке
Халяльная с молельной от Новикова

На Кузнецком Мосту открылось четвертое кафе паназиатской кухни Hoshi

Владелец заведения — Novikov Group

На Кузнецком Мосту открылось четвертое кафе паназиатской кухни Hoshi
Владелец заведения — Novikov Group

15/17 Bar & Grill в Большом Черкасском
15/17 Bar & Grill в Большом Черкасском Кебания, мутабаль и балканский кебаб: за чем идти в новый ресторан Новикова
15/17 Bar & Grill в Большом Черкасском

15/17 Bar & Grill в Большом Черкасском
Кебания, мутабаль и балканский кебаб: за чем идти в новый ресторан Новикова

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill

Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill
Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню

Ресторан «Недальний Восток» перезапустили

Теперь в заведении есть обновленное меню и новый зал

Ресторан «Недальний Восток» перезапустили
Теперь в заведении есть обновленное меню и новый зал

Ресторан Valenok начал принимать к оплате биткоины

Впоследствии расплачиваться с помощью криптовалют могут разрешить и в других заведения Novikov Group

Ресторан Valenok начал принимать к оплате биткоины
Впоследствии расплачиваться с помощью криптовалют могут разрешить и в других заведения Novikov Group

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»

Это шестое заведение сети

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Это шестое заведение сети

«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»

Заведения размещаются в магазинах холдинга

«Мираторг» объявил о запуске сети бургерных «Бургер & Фрайс»
Заведения размещаются в магазинах холдинга

На Грузинском Валу открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»

Это вторая одноимённая бургерная Новикова с холдингом «Мираторг»

На Грузинском Валу открылась бургерная Аркадия Новикова «#Farш»
Это вторая одноимённая бургерная Новикова с холдингом «Мираторг»

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko

Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko
Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»

Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»

Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»
Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»

Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»

Основа меню — рыба и морепродукты, выловленные в российских водоёмах

Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»
Основа меню — рыба и морепродукты, выловленные в российских водоёмах

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