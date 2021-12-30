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МЫ В СОЦСЕТЯХ

За год оливье подорожал на 15 %
30 декабря 2021

За год оливье подорожал на 15 %

Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата
Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата
Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата

Индекс оливье: Сколько стоят ингредиенты для главного новогоднего салата

Оливье и селедка под шубой подорожали на 15% и 25%
6 декабря 2021

Оливье и селедка под шубой подорожали на 15% и 25%

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)
От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)
От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Эксперты рассказали, как выбрать правильный горошек, колбасу и другие ингредиенты

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Как собрать оливье (по версии IKEA)

Шведский ретейлер предложил рецепт с колбасой

Как собрать оливье (по версии IKEA)

Не доедать салаты после Нового года

Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд

Не доедать салаты после Нового года

Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год

Несмотря на изменившийся состав блюд, калорийность праздничного рациона изменилась несильно

Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

Что объединяет россиян, по мнению самих граждан

Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова

Что объединяет россиян, по мнению самих граждан

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены

Росстат рассчитал «индекс Оливье»

Вообще рост цен на продовольственные товары составил 4%

Росстат рассчитал «индекс Оливье»

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы

Стоимость минимального набора продуктов к новогоднему столу

Власти Москвы назвали средний чек новогоднего стола для семьи из четырёх человек

Стоимость минимального набора продуктов к новогоднему столу

В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье

Мороженое Анатолия Комма со вкусом борща и оливье теперь можно попробовать не только в его ресторане, но и в ЦУМе

В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье

Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане

Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане
С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве
Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.

Стартовала этнографическая экспедиция Артемия Лебедева по Петербургу

Артемий Лебедев начал этнографическую экспедицию по Петербургу. За несколько дней команда побывала, например в «Суп вино» («заебись заведение») и «Оливье» («официантки гипервежливые, хочется попроще»)

Стартовала этнографическая экспедиция Артемия Лебедева по Петербургу

Москвичей угостят мандаринами, шпротами и шампанским

В рамках Городского новогоднего фестиваля на улицах Москвы пройдёт праздничная акция, в ходе которой москвичей будут угощать мандаринами и шпротами.

Москвичей угостят мандаринами, шпротами и шампанским

Оливье вегетарианский Способ приготовления вкусного вегетарианского оливье, подойдет и для сыроедов.

Оливье вегетарианский

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.