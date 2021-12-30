Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье
Эксперты рассказали, как выбрать правильный горошек, колбасу и другие ингредиенты
Не доедать салаты после Нового года
Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год
Несмотря на изменившийся состав блюд, калорийность праздничного рациона изменилась несильно
Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись
Что объединяет россиян, по мнению самих граждан
Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Стоимость минимального набора продуктов к новогоднему столу
Власти Москвы назвали средний чек новогоднего стола для семьи из четырёх человек
В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье
Мороженое Анатолия Комма со вкусом борща и оливье теперь можно попробовать не только в его ресторане, но и в ЦУМе
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.
Доставка еды на дом: 29 ресторанов в Москве Пицца и бургеры, чикен тикка масала и наан, оливье с красной икрой и дим-самы с том ямом — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью.
Стартовала этнографическая экспедиция Артемия Лебедева по Петербургу
Артемий Лебедев начал этнографическую экспедицию по Петербургу. За несколько дней команда побывала, например в «Суп вино» («заебись заведение») и «Оливье» («официантки гипервежливые, хочется попроще»)
Москвичей угостят мандаринами, шпротами и шампанским
В рамках Городского новогоднего фестиваля на улицах Москвы пройдёт праздничная акция, в ходе которой москвичей будут угощать мандаринами и шпротами.