В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет
Популярный петербургский проект заработает в столице в июле
Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке
Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение
В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
Артисты Эмин Агаларов и Григорий Лепс откроют ресторан «Рюмка водки»
Заведение появится на улице Петровке
В начале сентября на нескольких улицах Москвы ограничат движение
Ограничения связаны с праздничными и религиозными мероприятиями
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней
Блюда в меню построены на русских продуктах
На Петровке закроется «Ти-Бон Wine»
Напоследок владельцы заведения устраивают распродажу вина со скидками до 70 %
Во время празднования Дня России в Москве ограничат движение
Ограничения движения в центре продлятся до утра вторника
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Задержанные 26 марта на митинге в Москве пожаловались на угрозы полицейских
Об угрозах рассказали задержанные, отбывающие срок ареста в изоляторе временного содержания на Петровке
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта
Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий
ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке
Ранее о проблеме с зарядками написал один из пользователей Twitter
Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века
Бревенчатый сруб в виде усечённой пирамиды находился на глубине четырёх метров
На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли
Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда
На Петровке открылся бар Mondriaan Bar
За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ
На благоустройство ещё трёх улиц в Москве потратят 1,3 миллиарда рублей
Работы пройдут на Петровке, Петровских линиях и в Рахманиновском переулке
Дмитрий Зотов открывает второй гастропаб Haggis
Новое заведение немного больше первого Haggis на Петровке
Главное управление МВД переедет в новое здание
Корпус для главка построят на существующей территории МВД на Петровке
Мосгордума переедет в новое здание до конца года
Комплекс на Страстном бульваре строили два года
Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар
Городской парламент собирается осенью перебраться в комплекс зданий на территории бывшей Ново-Екатерининской больницы на пересечении Страстного бульвара и Петровки
В центре Москвы 7 ноября перекроют несколько улиц
Из-за шествия, посвящённого 97-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, перекроют Страстной бульвар и улицу Петровку
Кафе и паб Haggis Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова
На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox
На этот раз ярмарку проведут не в Lu Loft, а в ДК Petlura
В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц
Из-за празднования Дня защитника Отечества московская Госавтоинспекция ограничит движение машин в ЦАО.
Мосгордума отказалась от бесплатной парковки
Бесплатная стоянка у здания городской думы становится собственностью Москвы.
Для полицейских разобьют зимний сад
На Петровке, 38 для высших чинов планируют разбить зимний сад с надземными переходами между корпусами.
На Петровке открывается ресторан «22.13»
Вслед за Питером в Москве открывается «Любимое место 22.13»
В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles
В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.
Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая
К концу 2013 года почти все парковки в центре Москвы станут платными.
Жители ЦАО будут платить за парковку 3 000 рублей в год
Жители пилотного района платной парковки в центре Москвы будут платить за парковку около дома 3 тысячи рублей в год.
Резидентную парковку оценили в 3 тысячи рублей в год
Жители центра Москвы предложили мэру города Сергею Собянину ввести для них годовой абонемент стоимостью три тысячи рублей в год на парковку в зоне пилотного проекта.
Мосгордума переедет в здание Екатерининской больницы
Мосгордума переедет в здание бывшей Ново-Екатерининской больницы на Страстном бульваре в 2014 году.
В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки
6 октября в кафе «Март» на улице Петровка состоится благотворительный фестиваль шарлотки.