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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Популярный петербургский проект заработает в столице в июле

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке

Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х

Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке

Ресторан Tartar It! на Петровке

В меню десять сложных авторских тартаров и вино

Ресторан Tartar It! на Петровке

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение

В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение

В Москве здание МВД проверяют из-за угрозы взрыва

Сотрудников решили не эвакуировать

В Москве здание МВД проверяют из-за угрозы взрыва

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках

«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках
Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу

Артисты Эмин Агаларов и Григорий Лепс откроют ресторан «Рюмка водки»

Заведение появится на улице Петровке

Артисты Эмин Агаларов и Григорий Лепс откроют ресторан «Рюмка водки»

В начале сентября на нескольких улицах Москвы ограничат движение

Ограничения связаны с праздничными и религиозными мероприятиями

В начале сентября на нескольких улицах Москвы ограничат движение

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости

Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village

На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней

Блюда в меню построены на русских продуктах

На Петровке открылся ресторан Varvara с авторской кухней

На Петровке закроется «Ти-Бон Wine»

Напоследок владельцы заведения устраивают распродажу вина со скидками до 70 %

На Петровке закроется «Ти-Бон Wine»

Во время празднования Дня России в Москве ограничат движение

Ограничения движения в центре продлятся до утра вторника

Во время празднования Дня России в Москве ограничат движение

На Петровке открылся мясной ресторан «Бок»

Владельцем заведения является Аркадий Новиков

На Петровке открылся мясной ресторан «Бок»

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

Задержанные 26 марта на митинге в Москве пожаловались на угрозы полицейских

Об угрозах рассказали задержанные, отбывающие срок ареста в изоляторе временного содержания на Петровке

Задержанные 26 марта на митинге в Москве пожаловались на угрозы полицейских

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке

Ранее о проблеме с зарядками написал один из пользователей Twitter

ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке

Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века

Бревенчатый сруб в виде усечённой пирамиды находился на глубине четырёх метров

Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ

На Петровке открылся бар Mondriaan Bar

На благоустройство ещё трёх улиц в Москве потратят 1,3 миллиарда рублей

Работы пройдут на Петровке, Петровских линиях и в Рахманиновском переулке

На благоустройство ещё трёх улиц в Москве потратят 1,3 миллиарда рублей

Дмитрий Зотов открывает второй гастропаб Haggis

Новое заведение немного больше первого Haggis на Петровке

Дмитрий Зотов открывает второй гастропаб Haggis

Главное управление МВД переедет в новое здание

Корпус для главка построят на существующей территории МВД на Петровке

Главное управление МВД переедет в новое здание

Мосгордума переедет в новое здание до конца года

Комплекс на Страстном бульваре строили два года

Мосгордума переедет в новое здание до конца года

Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар

Городской парламент собирается осенью перебраться в комплекс зданий на территории бывшей Ново-Екатерининской больницы на пересечении Страстного бульвара и Петровки

Мосгордума осенью планирует переехать на Страстной бульвар

В центре Москвы 7 ноября перекроют несколько улиц

Из-за шествия, посвящённого 97-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, перекроют Страстной бульвар и улицу Петровку

В центре Москвы 7 ноября перекроют несколько улиц

Кафе и паб Haggis
Кафе и паб Haggis Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова
Кафе и паб Haggis

Кафе и паб Haggis
Паб с хорошим выбором пива и брутальной английской кухней в интерпретации шефа и владельца Дмитрия Зотова

На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

На этот раз ярмарку проведут не в Lu Loft, а в ДК Petlura

На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц

Из-за празднования Дня защитника Отечества московская Госавтоинспекция ограничит движение машин в ЦАО.

В центре Москвы 23 февраля перекроют несколько улиц

Мосгордума отказалась от бесплатной парковки

Бесплатная стоянка у здания городской думы становится собственностью Москвы.

Мосгордума отказалась от бесплатной парковки

Для полицейских разобьют зимний сад

На Петровке, 38 для высших чинов планируют разбить зимний сад с надземными переходами между корпусами.

Для полицейских разобьют зимний сад

На Петровке открывается ресторан «22.13»

Вслед за Питером в Москве открывается «Любимое место 22.13»

На Петровке открывается ресторан «22.13»

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles

В торговом центре Westore в Одинцове открывается новая закусочная Lucky Noodles.

В Одинцове откроется вторая лапшичная Lucky Noodles

Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая

К концу 2013 года почти все парковки в центре Москвы станут платными.

Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая

Жители ЦАО будут платить за парковку 3 000 рублей в год

Жители пилотного района платной парковки в центре Москвы будут платить за парковку около дома 3 тысячи рублей в год.

Жители ЦАО будут платить за парковку 3 000 рублей в год

Резидентную парковку оценили в 3 тысячи рублей в год

Жители центра Москвы предложили мэру города Сергею Собянину ввести для них годовой абонемент стоимостью три тысячи рублей в год на парковку в зоне пилотного проекта.

Резидентную парковку оценили в 3 тысячи рублей в год

Мосгордума переедет в здание Екатерининской больницы

Мосгордума переедет в здание бывшей Ново-Екатерининской больницы на Страстном бульваре в 2014 году.

Мосгордума переедет в здание Екатерининской больницы

В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки

6 октября в кафе «Март» на улице Петровка состоится благотворительный фестиваль шарлотки.

В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar Второе кафе Tony Pizza Bar с тем же интерьером и меню, но на новом месте

На Петровке открылась пиццерия Tony Pizza Bar

Новое место: кафе «Март»
Новое место: кафе «Март» На Петровке открылось кафе с книжным магазином и оранжереей — «Март»
Новое место: кафе «Март»

Новое место: кафе «Март»
На Петровке открылось кафе с книжным магазином и оранжереей — «Март»